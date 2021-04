ByKolles dévoile les pilotes de developpement de son Hypercar

L'équipe ByKolles prévoit d'intégrer la catégorie Hypercar du Championnat du monde d'Endurance à l'horizon 2022, après avoir indiqué en janvier, suite à son absence remarquée sur la liste des inscrits du WEC, ne pas être "satisfait de certaines choses qui se passent avec l'organisation du WEC" et donc avoir fait l'impasse sur 2021.

Pour avancer sur son projet Hypercar, le constructeur a mis en place une équipe de développement et annoncé ce vendredi les deux pilotes qui la composerait pour cette phase essentielle. L'on retrouve ainsi un habitué de la structure, le Français Tom Dillmann, 31 ans, et un spécialiste de tourisme, l'Argentin Esteban Guerrieri, 36 ans.

"Je pilote pour l'équipe ByKolles depuis trois ans et je me sens vraiment chez moi", a déclaré Dillmann. "Le développement d'une nouvelle Hypercar pour la catégorie reine du WEC et des 24 Heures du Mans est une tâche très excitante. Au cours de ma carrière, j'ai été impliqué dans le développement de nombreuses voitures différentes, plus récemment en LMP1 et en Formule E. J'ai hâte d'apporter mon expérience à ce projet et de pouvoir aider à le guider dès le début."

Guerrieri a ajouté : "J'attends avec impatience ce nouveau projet et les tests dans l'Hypercar ByKolles. Je suis sûr que ma vaste expérience dans une grande variété de voitures nous aidera à développer de manière cohérente le projet PMC LMH Hypercar et à en faire un succès. En même temps, c'est un retour à mes racines. Je connais encore certains des membres de l'équipe de notre temps ensemble en Formule 3."

Le communiqué publié par ByKolles indique par ailleurs : "Les premiers tests devraient avoir lieu prochainement. Un vaste programme d'essais est prévu pour les mois à venir et le nom de la voiture sera annoncé en temps voulu."

"Le [programme] de l'équipe est une combinaison de tests de fiabilité, de performance, de réglage de l'électronique et d'essais sur longue distance afin de préparer et d'optimiser le fonctionnement de la nouvelle Hypercar. Au cours de ce programme, ByKolles évaluera également quelques jeunes pilotes talentueux. Ils pourront se faire remarquer pour la saison 2022."

