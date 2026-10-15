WEC

Cadillac et McLaren dévoilent leurs nouveaux pilotes pour le WEC 2027

Cadillac va accueillir deux nouveaux pilotes en WEC l'année prochaine, alors que Sébastien Bourdais et Alex Lynn sont sur le départ. Ce dernier rejoindra McLaren, qui prépare ses débuts en Hypercar en 2027.

Rachit Thukral Téha Courbon

Mis à jour: 15 oct. 2026, 13:58

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Photo de : JEP

Cadillac a annoncé que Ricky Taylor et António Félix da Costa rejoindront son équipe officielle Jota en Championnat du monde d'endurance (WEC) en 2027. Les deux pilotes remplaceront Sébastien Bourdais et Alex Lynn, qui quitteront le constructeur américain à l'issue de la finale de la saison, disputée le mois prochain à Monza. Lynn rejoindra McLaren, qui fera ses débuts en WEC la saison prochaine.

Jack Aitken, Earl Bamber, Norman Nato et Will Stevens resteront quant à eux dans l'équipe. La répartition exacte des pilotes dans les deux Cadillac V-Series.R LMDh n'a toutefois pas encore été dévoilée.

"Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de notre composition de pilotes pour 2027", a déclaré Sam Hignett, directeur de l'équipe Jota. "Avec Antonio et Ricky, nous accueillons deux pilotes extrêmement talentueux, qui connaissent déjà bien l'équipe et comprennent notre fonctionnement."

"Tous deux possèdent une grande expérience, mais, tout aussi important, ce sont d'excellents coéquipiers qui s'intégreront parfaitement au groupe déjà en place. Avec Jack, Earl, Norman et Will, nous pensons disposer d'un groupe redoutable pour 2027, doté de l'expérience, de la vitesse et de l'esprit d'équipe nécessaires pour accomplir de grandes choses ensemble."

Ricky Taylor connaît déjà bien le prototype LMDh de Cadillac, qu'il pilote pour l'équipe WTR, dirigée par son père, dans le championnat IMSA SportsCar depuis le début de la saison 2025.

Le pilote de 37 ans était pressenti pour obtenir un programme complet en WEC depuis son arrivée chez Jota lors de l'épreuve Lone Star Le Mans, en septembre, où il avait remplacé Alex Lynn, blessé.

#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Ricky Taylor

Photo by: FIA WEC / DPPI

Il devrait associer ses nouveaux engagements en Hypercar avec Jota à une nouvelle campagne en IMSA, à l'image de ses futurs coéquipiers chez Cadillac, Jack Aitken et Earl Bamber.

"C'est un immense honneur de rejoindre Cadillac Hertz Team Jota pour la saison 2027", a déclaré le double vainqueur des 24 Heures de Daytona. "Je n'ai encore jamais eu l'occasion de courir à temps plein dans un championnat du monde FIA. Je suis donc enthousiaste à l'idée de relever ce défi et de rejoindre une équipe qui accumule les podiums et les victoires sur la scène internationale depuis de nombreuses années."

"Je connais déjà beaucoup de membres de l'équipe et de pilotes grâce à mon expérience en IMSA. J'ai également eu l'occasion de courir avec Cadillac Hertz Team Jota à Austin cette année, si bien que je me sens déjà comme chez moi. J'ai hâte de commencer !"

De son côté, António Félix da Costa retrouvera Jota après avoir été contraint de s'éloigner de la catégorie Hypercar en 2024 et 2025, puis avoir passé la saison 2026 chez Alpine. Le Portugais cherchait à prolonger son aventure en WEC depuis que le groupe Renault a annoncé l'arrêt de son programme Hypercar à l'issue de la saison 2026.

Da Costa a conservé des liens étroits avec Jota, avec qui il a remporté le titre LMP2 en 2022. L'équipe britannique était ensuite passée à la catégorie Hypercar en 2023, avec une Porsche 963 engagée en tant que cliente.

"C'est quelque chose de très spécial de revenir chez Jota", a expliqué da Costa, qui continuera également à courir pour Jaguar en Formule E la saison prochaine. "J'ai des souvenirs extraordinaires avec cette équipe. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble et j'y ai encore de nombreux amis. D'une certaine manière, c'est donc comme un retour à la maison."

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: António Félix da Costa

Photo by: Alpine

"Mais il s'agit aussi d'un tout nouveau défi, qui m'enthousiasme énormément. L'équipe a démontré ce dont elle était capable au plus haut niveau. Je reviens avec un seul objectif : aider Cadillac Hertz Team Jota à se battre pour les victoires et les titres."

Lynn rejoint McLaren, l'avenir de Bourdais reste incertain

Avec l'arrivée de Taylor et da Costa, Cadillac Jota se séparera donc de Sébastien Bourdais et d'Alex Lynn. Ce dernier, qui retrouve la compétition ce week-end aux 6 Heures de Barcelone après une longue période d'indisponibilité liée à sa blessure, a été officiellement annoncé jeudi chez McLaren, dont il intégrera le nouveau programme Hypercar.

"Nous sommes ravis d'accueillir Alex au sein de McLaren Hypercar Team", a déclaré James Barclay, directeur de l'équipe. "C'est un pilote qui a fait ses preuves et possède une solide expérience de l'endurance au plus haut niveau. Sa vitesse, sa compréhension technique et sa connaissance du championnat du monde d'endurance FIA seront de véritables atouts pour notre programme."

"Alex a régulièrement démontré ses capacités sur les plus grandes scènes, notamment aux 24 Heures du Mans. Son arrivée renforce encore un effectif déjà prometteur, alors que nous préparons notre retour au sommet de la compétition en endurance."

"En tant que pilote britannique, peut-on rêver d'un plus grand honneur que de faire partie de McLaren Racing ? Je ne le pense pas", a déclaré Alex Lynn. "C'est un nom que je suis extrêmement fier d'arborer sur ma combinaison et que j'ai à cœur de représenter avec fierté et responsabilité."

"Je ne sous-estime pas le défi qui m'attend. Je sais par expérience que le WEC et les 24 Heures du Mans sont des compétitions extrêmement difficiles à remporter, et qu'elles sont aujourd'hui plus disputées que jamais. Mais je vois déjà que Zak [Brown], James [Barclay] et l'équipe McLaren Hypercar posent les fondations de ce qui pourrait devenir une équipe capable de remporter le championnat. J'ai hâte de les rejoindre et de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble."

L'avenir de Sébastien Bourdais reste en revanche incertain, le Français n'étant pas parvenu à trouver un nouvel accord avec Cadillac. Âgé de 47 ans, le pilote s'est illustré dans de nombreuses disciplines, des courses d'endurance à l'IndyCar, mais il est toujours à la recherche d'une première victoire au classement général des 24 Heures du Mans.

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