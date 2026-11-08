Résumé de course

WEC 6 Heures de Monza

Cadillac remporte une finale chaotique, la Toyota n°8 sacrée chez les pilotes

Six constructeurs différents aux six premières places, après la pluie tombée vendredi et samedi qui a laissé place à une course imprévisible sur piste sèche dimanche

Rachit Thukral

Publié: 8 nov. 2026, 16:27

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Photo de : FIA WEC / DPPI

Cadillac a conclu la saison 2026 du Championnat du monde d'Endurance par une victoire sans partage aux 6 Heures de Monza, tandis que le trio de Toyota composé de Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa a décroché le titre pilotes malgré une arrivée hors des points.

Jack Aitken, Sébastien Bourdais et Earl Bamber ont mené la majeure partie de la course au volant de la Cadillac V-Series R n°38 de Jota, après qu'Aitken a pris le meilleur sur Miguel Molina, auteur de la pole position avec sa Ferrari, et sur Daniel Juncadella, pilote Genesis, dès la première heure.

Si Bourdais a brièvement subi la forte pression de la Alpine A424 n°36 de Victor Martins dans la deuxième heure, le trio Cadillac a ensuite largement dominé la catégorie Hypercar pour décrocher sa première victoire en 2026.

Toyota, qui avait déjà assuré le titre constructeurs grâce à sa victoire à Barcelone le mois dernier, a vécu sa course la plus difficile de la saison : aucune de ses deux TR010 Hybrid n'a terminé dans les points.

Une 11e place a toutefois suffi à Hartley, Buemi et Hirakawa pour remporter leur troisième titre Hypercar en tant que trio, après leurs succès de 2022 et 2023.

Les deux équipages Toyota étaient les seuls encore en lice pour le titre avant la finale de Monza, après s'être partagé quatre des sept premières manches.

Mais le trio de la Toyota n°7, composé de Nyck de Vries, Mike Conway et Kamui Kobayashi, devait terminer au moins deuxième pour espérer combler son retard de 17 points et ajouter un titre Hypercar à sa victoire aux 24 Heures du Mans en juin.

Les deux voitures du constructeur japonais n'ayant inscrit aucun point, le titre Hypercar est automatiquement revenu à Hartley, Buemi et Hirakawa sur la Toyota n°8.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo de: JEP

Hypercar

Au départ, Daniel Juncadella a touché les roues de la Ferrari n°50 de Miguel Molina, en pole position. Le pilote Genesis a coupé la première chicane avant de reprendre la piste en tête.

La manœuvre a immédiatement fait l'objet d'une enquête, tandis qu'Aitken dépassait proprement Molina à l'intérieur de la deuxième chicane pour se placer juste derrière la Genesis n°19.

Alors que Juncadella semblait presque certain de recevoir une pénalité, Aitken n'a pas perdu de temps derrière l'Espagnol et a placé sa Cadillac à l'intérieur à la Parabolique pour prendre la tête.

Comme attendu, Juncadella a écopé de cinq secondes de pénalité pour ne pas avoir respecté les consignes du directeur de course concernant les virages 1 et 2. Mais une première Virtual Safety Car, déployée à la suite d'un incident en LMGT3, lui a permis de purger sa sanction tout en conservant la deuxième place.

La Genesis n°19 est restée deuxième jusqu'au début de la troisième heure, lorsque le coéquipier de Juncadella, Paul-Loup Chatin, s'est soudainement immobilisé en piste en raison d'un problème technique. Le constructeur coréen a ainsi perdu une possible place sur le podium, tandis qu'une nouvelle Safety Car était déployée.

Après l'abandon de la Genesis de tête, l'Alpine A424 n°36 est devenue la principale rivale de Cadillac, Jules Gounon étant passé de la cinquième à la troisième place sous la première Safety Car.

Le coéquipier de Gounon, Victor Martins, a livré une rude bataille à Bourdais pour la tête, les deux pilotes allant même jusqu'à se toucher dans la première chicane.

Mais Bourdais a réussi à contenir Martins jusqu'à la fin de son relais, avant que ce dernier ne tombe sous la menace de la BMW M Hybrid n°20 de Sheldon van der Linde.

Van der Linde a dépassé Martins lors du restart suivant une intervention de la Safety Car, mais le Français a repris l'avantage lorsque la course a été neutralisée pour la quatrième fois.

Pendant ce temps, la Cadillac n°38 continuait de mener, Bamber poursuivant le travail accompli par ses coéquipiers Aitken et Bourdais.

Bamber a finalement franchi le drapeau à damier avec 5,6 secondes d'avance, offrant à Cadillac sa première victoire en Hypercar depuis São Paulo 2025. Ce succès permet également à son partenaire officiel Jota de prolonger sa série d'au moins une victoire au classement général ou dans une catégorie depuis son arrivée dans le championnat en 2016.

Gounon et Martins ont fait leurs adieux à l'Alpine A424 avec une belle deuxième place, offrant à l'équipe exploitée par Signatech un troisième podium en quatre manches.

La BMW n°20 est restée à portée de l'Alpine n°36 jusqu'à l'avant-dernière heure, lorsque des problèmes électriques ont fait dégringoler Robin Frijns au classement.

La grande bénéficiaire a été l'Aston Martin Valkyrie n°007 de Tom Gamble et Harry Tincknell. Ce dernier a réalisé une belle remontée depuis la huitième place dans la dernière heure pour arracher la dernière marche du podium à la Ferrari 499P n°51 d'Antonio Giovinazzi. Ce résultat constitue le premier podium en Hypercar de la Valkyrie, qui doit bénéficier d'une importante évolution l'année prochaine.

Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi et James Calado ont finalement dû se contenter de la quatrième place, Ferrari manquant le podium à domicile.

La n°51 a été la seule Ferrari à connaître une course sans encombre. Les 499P n°50 et n°83 ont toutes deux reçu un drapeau noir et orange dès la première heure pour avoir enfreint la réglementation sur la pression des pneus. Après avoir effectué des arrêts imprévus pour remplacer les pneus, puis purgé des pénalités de 20 secondes lors de leur arrêt suivant pour la même infraction, les deux voitures ont plongé bien au-delà du top 10.

Molina, Antonio Fuoco et Nicklas Nielsen ont ainsi pu remonter jusqu'à la septième place, synonyme de points, tandis que Robert Kubica, Yifei Ye et Phil Hanson ont arraché la huitième place avec l'engagement satellite d'AF Corse, malgré un arrêt supplémentaire aux stands dû à une roue mal fixée.

Derrière la Ferrari n°51, Peugeot a obtenu son meilleur résultat de la saison avec une cinquième place, même si les circonstances ont été controversées.

Au volant de la 9X8 n°94 qu'il partage avec Loïc Duval et Théo Pourchaire, Malthe Jakobsen a été impliqué dans un accident avec la Cadillac n°12 de Jota pilotée par Alex Lynn dans les deux dernières minutes. Lynn a terminé dans les barrières après le contact entre les deux voitures.

L'abandon de la Cadillac a permis à la BMW M Hybrid V8 n°15 de Dries Vanthoor, Raffaele Marciello et Kevin Magnussen de remonter à la sixième place, devant les deux autres Ferrari.

Le top 10 a été complété par la BMW n°20 diminuée, pilotée par van der Linde, Frijns et René Rast, ainsi que par la Peugeot n°93 d'Alex Quinn, Nick Cassidy et Paul di Resta.

Toyota n'avait pas le rythme pour se battre pour les points, et des incidents survenus en fin de course avec la Genesis n°17 ont encore compliqué la tâche des deux voitures dans leur quête d'une place dans le top 10.

La course a connu pas moins de quatre périodes de Safety Car et trois Full Course Yellow, sur fond de multiples incidents dans les deux catégories.

La première neutralisation est intervenue dans la première heure pour la McLaren 720S GT3 n°58 de Garage 59, pilotée par Antares Au, immobilisée dans le bac à graviers alors qu'elle tentait d'éviter un incident entre la Mercedes-AMG GT3 n°79 d'Iron Lynx de Johannes Zelger et la voiture n°23 de Heart of Racing.

La Safety Car est intervenue une deuxième fois peu après, lorsque l'autre McLaren d'Alexander West a percuté la BMW M4 GT3 n°32 de WRT pilotée par Darren Leung.

Les problèmes techniques déjà évoqués sur la Genesis n°19 ont entraîné une troisième neutralisation, tandis que l'accident de Milesi à Ascari a provoqué la dernière intervention de la Safety Car.

Porsche s'impose en LMGT3, le pilote Corvette Jonny Edgar titré

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Photo de: JEP

Richard Lietz, Riccardo Pera et Yasser Shahin ont signé une deuxième victoire consécutive en LMGT3 au volant de la Porsche 911 GT3 n°92 de Manthey, tandis que Jonny Edgar a décroché le titre grâce à une troisième place avec la Corvette Z06 GT3 n°33 de TF Sport.

La victoire en LMGT3 s'est essentiellement jouée lors de la neutralisation par la Safety Car dans la quatrième heure, la Porsche n°92 et la Corvette n°33 ayant pris les commandes en s'arrêtant aux stands sous régime de neutralisation.

La Ford Mustang LMGT3 n°88 de Proton et l'Aston Martin Vantage GT3 n°23, qui se disputaient la victoire dans la quatrième heure, sont retombées aux troisième et quatrième places après s'être arrêtées sous drapeau vert, juste avant la dernière intervention de la Safety Car.

La Ford a ensuite reçu plusieurs pénalités pour des incidents sans rapport avec cette séquence, mais l'Aston est restée dans la lutte. Eduardo Barrichello a lancé une attaque tardive pour la victoire au volant de la voiture qu'il partageait avec Newell et Jonny Adam.

Mais Lietz, qui disputait sa 100e course en WEC, a réussi à contenir Barrichello et à franchir le drapeau à damier avec une avance infime de 0,270 seconde.

La Corvette n°33 était tombée jusqu'à la 10e place dans les premiers tours, mais Edgar, Ben Keating et Nicky Catsburg ont profité de la dernière intervention de la Safety Car pour s'emparer de la troisième place.

Ce résultat a suffi à faire d'Edgar le premier champion du WEC sacré à titre individuel depuis Lietz en 2015. Keating et Catsburg ne pouvaient pas prétendre au titre, ayant manqué des courses plus tôt dans la saison.

La quatrième place est revenue à Dan Harper, Anthony McIntosh et Parker Thompson avec la seule BMW M4 GT3 encore en course, tandis que la Lexus RC F GT3 n°78 d'ASP, partie en pole avec Esteban Masson, Hadrien David et Tom van Rompuy, a finalement terminé cinquième après avoir écopé de deux pénalités de passage par les stands dans la première moitié de la course. La deuxième voiture d'ASP a perdu sa deuxième place lorsque Clemens Schmid a reçu l'ordre de s'immobiliser en piste en raison d'un problème technique.

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