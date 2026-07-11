Cadillac signe un doublé en qualifications à São Paulo, Toyota éliminée d'entrée
La Cadillac n°12 a décroché la pole position des 6 Heures de São Paulo devant la devant sa coéquipière la n°38. L'Alpine n°36 complète le top 3, tandis que les deux Toyota, dont la n°7 victorieuse des 24 Heures du Mans il y a un mois, ont été éliminées dès les qualifications.
Photo de : Getty Images
Après des séances d'essais libres dominées successivement par l'Aston Martin n°007, une surprenante Genesis n°19 et l'Alpine n°36, l'heure des qualifications des 6 Heures de São Paulo avait sonné, première manche du championnat depuis les 24 Heures du Mans remportées par la Toyota n°7.
Lors des essais, les Aston Martin, les Genesis, ainsi que les Ferrari et les Cadillac se sont montrées performantes sur le circuit d'Interlagos, sous un ciel nuageux et par 35°C.
Qualifications - Les vainqueurs du Mans éliminés !
La dynamique du début de week-end s'est confirmée avec la Genesis n°17, qui a signé le meilleur temps provisoire en 1'27"985, devant l'Aston Martin n°007, reléguée à deux dixièmes. Cette dernière a rapidement été rejointe aux avant-postes par sa voiture sœur, la n°009.
Finalement, Dries Vanthoor a repris les commandes de la séance avec la BMW n°15 en 1'23"766, immédiatement rejoint par les deux Alpine, la Cadillac n°38 ainsi que les trois Ferrari n°51, n°83 et n°50.
Dans la zone rouge figuraient alors les deux Toyota, les deux Genesis, la Cadillac n°12, les deux Peugeot et la BMW n°20.
À deux minutes du terme, la Genesis n°19 de Mathieu Jaminet s'est hissée en tête du classement en 1'23"491. Malthe Jakobsen a mis son talent à profit pour remonter au quatrième rang avec la Peugeot 9X8 n°94.
Au drapeau à damier, les deux Toyota étaient éliminées, tout comme la Ferrari n°51, Antonio Giovinazzi ayant manqué sa dernière tentative. L'Aston Martin n°009, la Peugeot n°93 et la BMW n°20, qui semblait rencontrer un problème technique, ont également été éliminées.
C'est finalement Jack Aitken qui a terminé la séance en tête avec la Cadillac n°38, devant la Genesis n°19 et la Ferrari n°50.
Éliminés : la Ferrari n°51, la Genesis n°17, la Peugeot n°93, la Toyota n°8, l'Aston Martin n°009, la Toyota n°7 et la BMW n°20.
6 Heures de São Paulo - Qualifications
|Pos.
|Équipe
|#
|Pilotes
|Voiture
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|9
|
1'23.482
|185.817
|2
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|8
|
+0.009
1'23.491
|0.009
|185.797
|3
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|8
|
+0.042
1'23.524
|0.033
|185.723
|4
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Félix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|7
|
+0.064
1'23.546
|0.022
|185.674
|5
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|8
|
+0.116
1'23.598
|0.052
|185.559
|6
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato L. Delétraz
|Cadillac V-Series.R
|8
|
+0.121
1'23.603
|0.005
|185.548
|7
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|8
|
+0.134
1'23.616
|0.013
|185.519
|8
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|8
|
+0.201
1'23.683
|0.067
|185.370
|9
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|8
|
+0.213
1'23.695
|0.012
|185.344
|10
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|8
|
+0.291
1'23.773
|0.078
|185.171
|11
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|7
|
+0.350
1'23.832
|0.059
|185.041
|12
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|8
|
+0.502
1'23.984
|0.152
|184.706
|13
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. Di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|8
|
+0.528
1'24.010
|0.026
|184.649
|14
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|8
|
+0.566
1'24.048
|0.038
|184.565
|15
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sørensen R. Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|8
|
+0.669
1'24.151
|0.103
|184.340
|16
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|7
|
+0.705
1'24.187
|0.036
|184.261
|17
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. Linde
|BMW M Hybrid V8
|7
|
+0.739
1'24.221
|0.034
|184.186
|Voir les résultats complets
Hyperpole - Cadillac sécurise la première ligne
Avant le début de l'Hyperpole, Antonio Giovinazzi s'est rééquipé alors qu'une enquête avait été ouverte concernant Mathieu Jaminet pour une possible gêne en piste. Si la Genesis n°19 venait à être pénalisée et déclassée, la Ferrari n°51 aurait été repêchée pour disputer l'Hyperpole.
Faute de décision des commissaires avant le début de la séance, Giovinazzi est finalement resté dans son stand et Jaminet a pu prendre la piste.
L'Aston Martin n°007 a signé la première référence en 1'23"578. Les autres concurrents ont choisi d'effectuer au moins trois tours de chauffe avant de lancer leur première tentative. Jack Aitken a ensuite amélioré ce chrono en 1'23"083 avec la Cadillac n°38. Victor Martins a hissé l'Alpine n°36 à seulement 19 millièmes de la Cadillac, devant la BMW n°15.
Dans les derniers instants, Will Stevens a finalement décroché la pole position au volant de la deuxième Cadillac, la n°12, avec 48 millièmes d'avance sur Aitken. L'Alpine n°36 a complété le top 3.
La BMW n°15, l'Alpine n°35, la Genesis n°19, la Ferrari n°50, la Peugeot n°94, l'Aston Martin n°007 et la Ferrari n°83 ont complété le top 10.
6 Heures de São Paulo - Hyperpole
|Pos.
|Équipe
|#
|Pilotes
|Voiture
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato L. Delétraz
|Cadillac V-Series.R
|7
|
1'23.041
|186.804
|2
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|7
|
+0.048
1'23.089
|0.048
|186.696
|3
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|7
|
+0.067
1'23.108
|0.019
|186.653
|4
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|6
|
+0.094
1'23.135
|0.027
|186.592
|5
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Félix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|7
|
+0.127
1'23.168
|0.033
|186.518
|6
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|7
|
+0.300
1'23.341
|0.173
|186.131
|7
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|7
|
+0.346
1'23.387
|0.046
|186.028
|8
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|7
|
+0.361
1'23.402
|0.015
|185.995
|9
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|7
|
+0.537
1'23.578
|0.176
|185.603
|10
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|7
|
+0.584
1'23.625
|0.047
|185.499
|Voir les résultats complets
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