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Résumé de qualifications
WEC 6 Heures de São Paulo

Cadillac signe un doublé en qualifications à São Paulo, Toyota éliminée d'entrée

La Cadillac n°12 a décroché la pole position des 6 Heures de São Paulo devant la devant sa coéquipière la n°38. L'Alpine n°36 complète le top 3, tandis que les deux Toyota, dont la n°7 victorieuse des 24 Heures du Mans il y a un mois, ont été éliminées dès les qualifications.

Téha Courbon
Mis à jour:
GettyImages-2284899682

Photo de : Getty Images

Après des séances d'essais libres dominées successivement par l'Aston Martin n°007, une surprenante Genesis n°19 et l'Alpine n°36, l'heure des qualifications des 6 Heures de São Paulo avait sonné, première manche du championnat depuis les 24 Heures du Mans remportées par la Toyota n°7.

Lors des essais, les Aston Martin, les Genesis, ainsi que les Ferrari et les Cadillac se sont montrées performantes sur le circuit d'Interlagos, sous un ciel nuageux et par 35°C.

Qualifications - Les vainqueurs du Mans éliminés !

La dynamique du début de week-end s'est confirmée avec la Genesis n°17, qui a signé le meilleur temps provisoire en 1'27"985, devant l'Aston Martin n°007, reléguée à deux dixièmes. Cette dernière a rapidement été rejointe aux avant-postes par sa voiture sœur, la n°009.

Finalement, Dries Vanthoor a repris les commandes de la séance avec la BMW n°15 en 1'23"766, immédiatement rejoint par les deux Alpine, la Cadillac n°38 ainsi que les trois Ferrari n°51, n°83 et n°50.

Dans la zone rouge figuraient alors les deux Toyota, les deux Genesis, la Cadillac n°12, les deux Peugeot et la BMW n°20.

À deux minutes du terme, la Genesis n°19 de Mathieu Jaminet s'est hissée en tête du classement en 1'23"491. Malthe Jakobsen a mis son talent à profit pour remonter au quatrième rang avec la Peugeot 9X8 n°94.

Au drapeau à damier, les deux Toyota étaient éliminées, tout comme la Ferrari n°51, Antonio Giovinazzi ayant manqué sa dernière tentative. L'Aston Martin n°009, la Peugeot n°93 et la BMW n°20, qui semblait rencontrer un problème technique, ont également été éliminées.

C'est finalement Jack Aitken qui a terminé la séance en tête avec la Cadillac n°38, devant la Genesis n°19 et la Ferrari n°50. 

Éliminés : la Ferrari n°51, la Genesis n°17, la Peugeot n°93, la Toyota n°8, l'Aston Martin n°009, la Toyota n°7 et la BMW n°20.

Brazil 6 Heures de São Paulo - Qualifications

Toutes les statistiques
 
Pos. Équipe # Pilotes Voiture Tours Temps Écart km/h
1
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 9

1'23.482

   185.817
2
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 8

+0.009

1'23.491

 0.009 185.797
3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 8

+0.042

1'23.524

 0.033 185.723
4
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Félix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 7

+0.064

1'23.546

 0.022 185.674
5
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 8

+0.116

1'23.598

 0.052 185.559
6
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Switzerland L. Delétraz Cadillac V-Series.R 8

+0.121

1'23.603

 0.005 185.548
7
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 8

+0.134

1'23.616

 0.013 185.519
8
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 8

+0.201

1'23.683

 0.067 185.370
9
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 8

+0.213

1'23.695

 0.012 185.344
10
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 8

+0.291

1'23.773

 0.078 185.171
11
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 7

+0.350

1'23.832

 0.059 185.041
12
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 8

+0.502

1'23.984

 0.152 184.706
13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. Di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 8

+0.528

1'24.010

 0.026 184.649
14
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 8

+0.566

1'24.048

 0.038 184.565
15
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sørensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie 8

+0.669

1'24.151

 0.103 184.340
16
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 7

+0.705

1'24.187

 0.036 184.261
17
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Linde BMW M Hybrid V8 7

+0.739

1'24.221

 0.034 184.186
Voir les résultats complets

Hyperpole - Cadillac sécurise la première ligne

Avant le début de l'Hyperpole, Antonio Giovinazzi s'est rééquipé alors qu'une enquête avait été ouverte concernant Mathieu Jaminet pour une possible gêne en piste. Si la Genesis n°19 venait à être pénalisée et déclassée, la Ferrari n°51 aurait été repêchée pour disputer l'Hyperpole.

Faute de décision des commissaires avant le début de la séance, Giovinazzi est finalement resté dans son stand et Jaminet a pu prendre la piste.

L'Aston Martin n°007 a signé la première référence en 1'23"578. Les autres concurrents ont choisi d'effectuer au moins trois tours de chauffe avant de lancer leur première tentative. Jack Aitken a ensuite amélioré ce chrono en 1'23"083 avec la Cadillac n°38. Victor Martins a hissé l'Alpine n°36 à seulement 19 millièmes de la Cadillac, devant la BMW n°15.

Dans les derniers instants, Will Stevens a finalement décroché la pole position au volant de la deuxième Cadillac, la n°12, avec 48 millièmes d'avance sur Aitken. L'Alpine n°36 a complété le top 3.

La BMW n°15, l'Alpine n°35, la Genesis n°19, la Ferrari n°50, la Peugeot n°94, l'Aston Martin n°007 et la Ferrari n°83 ont complété le top 10.

Brazil  6 Heures de São Paulo - Hyperpole

Toutes les statistiques
 
Pos. Équipe # Pilotes Voiture Tours Temps Écart km/h
1
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Switzerland L. Delétraz Cadillac V-Series.R 7

1'23.041

   186.804
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 7

+0.048

1'23.089

 0.048 186.696
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 7

+0.067

1'23.108

 0.019 186.653
4
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 6

+0.094

1'23.135

 0.027 186.592
5
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Félix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 7

+0.127

1'23.168

 0.033 186.518
6
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 7

+0.300

1'23.341

 0.173 186.131
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 7

+0.346

1'23.387

 0.046 186.028
8
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 7

+0.361

1'23.402

 0.015 185.995
9
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 7

+0.537

1'23.578

 0.176 185.603
10
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 7

+0.584

1'23.625

 0.047 185.499
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