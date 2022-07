Une casse du turbo a brisé le rêve de Glickenhaus à Monza

Charger le lecteur audio

Jusqu'à la mi-course des 6 Heures de Monza, Glickenhaus semblait intouchable. Au lendemain d'une pole position préfigurant un rythme très élevé pour l'hypercar américaine, Romain Dumas avait creusé un bel écart sur le reste du plateau en tête, avoisinant la minute. Une avance volatilisée lors de l'intervention de la voiture de sécurité après l'accident impressionnant d'Henrique Chaves, puis transformée en retard par un drive-through consécutif à un excès de vitesse de Pipo Derani sous Full Course Yellow.

En dépit de ces deux contretemps, Glickenhaus pense que la victoire restait accessible. Mais quelques instants plus tard, le turbo du moteur Pipo installé dans la 007 LMH est parti en fumée, contraignant l'équipage à l'abandon.

"On surveillait les températures, les pressions, tout était bon", explique Jim Glickenhaus, patron de l'écurie. "Et on a eu une défaillance très rapide et catastrophique du turbo. Une pièce toute neuve, sans aucune raison. Normalement, on a un avertissement avant que ça se produise. On voit qu'il y a peut-être une fuite d'huile ou qu'un refroidisseur est défaillant, ce qui permet de rentrer en stand, de réparer et d'espérer repartir."

Directeur technique de l'équipe, Luca Ciancetti est convaincu que les chances de succès étaient grandes à Monza. "On pensait qu'il était encore possible de gagner", assure-t-il auprès de Motorsport.com. "En continuant à rouler au rythme que l'on avait au début, je pense que l'on se serait battu pour la victoire, je pense que ça aurait été très serré."

Admettant que l'ajustement de la BoP avant Monza avait facilité la vie de Glickenhaus par rapport à Toyota et Alpine, il insiste surtout sur les progrès à nouveau réalisés par l'équipe sur le plan de la stratégie et de l'exécution, mais aussi de la gestion pneumatique.

"Bien sûr, la BoP nous a aidés, mais la voiture était très bien réglée", explique Luca Ciancetti. "On n'a fait aucune erreur, dans aucun domaine : les mécaniciens étaient parfaits à chaque arrêt au stand et on a pris les bonnes décisions stratégiques. Et on avait un bon rythme sur un double relais : dans le deuxième relais de Pipo [Derani], la Toyota #7 était en pneus neufs et nous en pneus usés, et ça n'allait pas si mal."

Glickenhaus fait l'impasse sur Fuji

La 007 LMH n'ira pas à Fuji en septembre.

Affublée en Italie d'une toute nouvelle livrée bleue, la Glickenhaus 007 LMH va désormais regagner les ateliers américains et ne sera pas revenue en piste lors de la prochaine manche du WEC. La marque a choisi de faire l'impasse sur Fuji pour des raisons financières.

"Il n'y a pas de mystère, nous sommes en train de lever des fonds pour notre entreprise afin de développer de manière significative des camions à hydrogène", rappelle Jim Glickenhaus. "Dans le même temps, nous devons déterminer précisément ce que nous allons faire avec le WEC, et nous sommes très optimistes pour que nous renforcions notre participation l'an prochain."

"Mais en attendant, tout en étant dans ce processus, nous n'allons pas dépenser de l'argent pour aller au Japon à cette période parce que, franchement, nous avons vendu toute notre capacité de production en voitures de route, donc ça n'a aucun sens. Au cours des huit prochaines semaines, nous en saurons davantage sur ce que nous ferons exactement. Et puis honnêtement, ça a toujours été prévu comme ça, nous attendions simplement que le WEC le confirme publiquement."

On devrait toutefois retrouver la Glickenhaus #708 à Bahreïn, au mois de novembre, pour la dernière épreuve de la saison 2022.

Propos recueillis par Gary Watkins et Rachit Thukral

