WEC 6 Heures de Monza

Le coup dur de Monza qui a privé Genesis d'un podium pour sa première saison en WEC

Genesis a montré de belles choses lors de la finale de Monza la semaine dernière, mais l'équipe est finalement repartie bredouille

Rachit Thukral

Publié: 11 nov. 2026, 08:12

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#19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella

Photo de : Jakob Ebrey

La première saison de Genesis en Championnat du monde d'Endurance s'est achevée sans le moindre podium, après l'abandon de son Hypercar de tête aux 6 Heures de Monza en raison d'un problème technique.

Paul-Loup Chatin occupait solidement la deuxième place dimanche, lors de la finale de la saison, lorsque la Genesis GMR-001 n°19 a soudainement ralenti jusqu'à s'immobiliser à la sortie de la chicane Ascari, au début de la troisième heure de course.

Le Français a tenté à plusieurs reprises de redémarrer la voiture, mais le V8 turbo dérivé du WRC n'a plus voulu se relancer, mettant prématurément fin à la course de l'équipage de la n°19.

Chatin a reconnu qu'aucun signe avant-coureur ne laissait présager un problème, la voiture ayant fonctionné sans encombre jusque-là.

"Nous ne savons pas encore [ce qui a provoqué l'arrêt]. Nous avons vérifié, il y a peut-être eu un problème électronique", a-t-il expliqué aux médias, dont Motorsport.com.

"Il n'y a eu aucun avertissement, toute la voiture s'est éteinte. D'un coup, j'ai tout perdu : la direction assistée, tout. J'ai effectué des centaines de cycles de redémarrage, mais rien n'a fonctionné. Je n'avais plus rien."

#19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella

Photo de: Jakob Ebrey

Après avoir décroché sa première pole position à Barcelone lors de la précédente manche, la GMR-001 a une nouvelle fois démontré sa compétitivité sur un tour. Mathieu Jaminet a ainsi qualifié la voiture en première ligne, derrière la Ferrari 499P n°50 d'Antonio Fuoco, en pole position.

Daniel Juncadella a pris le départ et s'est brièvement emparé de la tête devant Miguel Molina, le coéquipier de Fuoco, à la suite d'un incident controversé dans le premier tour, avant de se stabiliser en deuxième position derrière la Cadillac V-Series.R n°38 de Jack Aitken.

Malgré une pénalité en temps infligée à Juncadella pour son contact avec Molina, l'équipage de la n°19 n'a perdu aucune place lorsque l'Espagnol est rentré pour purger sa sanction. Paul-Loup Chatin a ainsi pu prendre le relais en deuxième position.

Après la course, Chatin s'est dit satisfait du déroulement de l'épreuve jusqu'à l'apparition du problème électrique présumé. Il avait toutefois le sentiment que la chance n'avait pas été du côté de Genesis tout au long de la saison.

"Tout se passait vraiment bien pour nous. Nous étions très satisfaits des deux premières heures de course", a-t-il déclaré.

"Mathieu a fait un travail exceptionnel en qualifications. Dani a pris un excellent départ, c'était parfait, et j'étais plutôt satisfait du début de mon relais, sachant que je suis monté dans la voiture sans avoir effectué le moindre tour sur piste sèche."

"Aitken était déjà au volant depuis les deux premières heures, donc je m'attendais à avoir un peu de mal à le suivre lors des deux premiers tours. En réalité, j'ai tout de suite trouvé le bon rythme."

#19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella

Photo de: Jakob Ebrey

"Nous commencions déjà à envisager de faire un triple relais avec les mêmes pneus. Le plan était tout simplement parfait. C'est comme ça. Nous sommes déçus pour Genesis, car nous avons l'impression que la chance n'a pas été de notre côté cette semaine, ni même cette saison."

"Mais avec le recul, nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli. Ce week-end montre une nouvelle fois à quel point l'équipe travaille bien, puisqu'elle a été capable de mettre au point une voiture sans le moindre roulage sur piste sèche."

Si Genesis avait déjà démontré son potentiel sur un tour lors des précédentes manches, Chatin estime que Monza a fourni la preuve la plus convaincante à ce jour de la capacité de la GMR-001 à être également compétitive sur la durée d'une course.

Le constructeur coréen n'a pas fait mieux que la septième place cette année, mais le pilote de 35 ans estime qu'un podium était à sa portée dimanche.

"On dit que c'est bien d'être performant sur un tour, mais que c'est encore mieux de l'être sur six heures. Nous n'avons pas tenu six heures, mais pendant au moins deux heures et demie, nous avons été très performants", a-t-il expliqué. "Je pense que le top 3 était tout à fait envisageable. Ensuite, première, deuxième ou troisième place, je ne sais pas, puisqu'il restait encore trois heures et demie de course."

"Nous avions le rythme de la Cadillac et celui de l'Alpine. On a pu constater qu'il y avait un petit écart entre la deuxième et la troisième place. C'est dans cette zone que nous nous situions, ce qui est très positif."

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