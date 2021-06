Toyota remporte les 8H de Portimão pour sa 100e en Endurance

Contrairement aux 6 Heures de Spa-Francorchamps, manche d'ouverture de la saison 2021 du Championnat du monde d'Endurance, toutes les voitures ayant participé aux qualifications étaient au départ sur le circuit de Portimão. Ayant soufflé la pole position aux deux Toyota GR010 pour une poignée de millièmes, l'Alpine #36 a conservé son avantage au départ, Nicolas Lapierre creusant l'écart dans les premières minutes.

Mais la consommation de carburant excessive de l'ancienne LMP1 a joué en sa défaveur. Déjà à Spa-Francorchamps, dans une épreuve longue de six heures, la #36 a été dans l'obligation d'effectuer plus d'arrêts que les Hypercars nippones. Et les #8 et #7 ont rapidement pris la tête de la course au jeu des pitstops. Une fois débarrassées de l'Alpine, les deux Toyota n'ont pas vraiment eu l'occasion de se disputer la victoire sur la piste. Le muret des stands est intervenu à plusieurs reprises, donnant premièrement l'avantage à la #7.

L'unique intervention du Safety Car, à moins de trois heures de l'arrivée, à la suite du tête à queue de la Ligier LMP2 #44 d'ARC Bratislava a redistribué les cartes dans toutes les catégories. En Hypercar, Toyota a pu creuser de nouveau l'écart sur l'Alpine. André Negrão, Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière ont dû se contenter de la troisième place. Ayant effectué un arrêt de moins que la #7, la #8 a reçu à son tour la priorité stratégique, scellant ainsi la victoire du trio Buemi-Nakajima-Hartley.

La quatrième Hypercar engagée effectuait ses grands débuts en WEC. La Glickenhaus 007 LMH a toutefois manqué de performance. Hors du top 10 en qualifications, la #709 est restée engluée dans le peloton des LMP2 et, pour ne rien arranger, était victime de cloquage sur ses gommes sans la possibilité de les "nettoyer". Au final, le baptême du feu de Glickenhaus s'est transformé en grande séance d'essais de huit heures.

La structure a même bu le calice jusqu'à la lie : dans la deuxième heure, la #709 s'est accrochée avec deux GT Am, résultant en une pénalité et un passage par les garages pour réparer les dégâts. Richard Westbrook, Ryan Briscoe et Romain Dumas ont rallié l'arrivée en antépénultième position.

En LMP2, Jota Sport a vécu un départ très difficile en perdant ses deux premières places en l'espace de quelques mètres. Dans le troisième virage du premier tour, la #28 fut envoyée en tête à queue par... la #38, sa jumelle. Puis ce fut au tour de la #38 de partir en toupie, la faute à une erreur de jugement de la #21 de DragonSpeed. Les deux Jota Sport ont ainsi passé l'intégralité de l'épreuve à remonter au classement. En lice pour la victoire, la Racing Team Nederland #29 et la Team WRT #31 ont respectivement connu un accident et un double Drive-Through.

Ces déconvenues ont permis à la #22 d'United Autosports de mener le peloton pendant quelques heures. Cependant, WRT comme Jota Sport ont fini par refaire leur retard et le dernier quart s'est résumé à une lutte à quatre, mêlant la #28, la #22, la #31 et la #38. Le rythme des Jota était bien trop rapide pour leurs adversaires. Le trio Robert González-António Félix da Costa-Anthony Davidson s'est imposé devant leurs voisins de garage, Sean Gelael, Stoffel Vandoorne et Tom Blomqvist. United Autosports est monté sur la troisième marche du podium. L'Oreca #70 de Realteam Racing a triomphé en Pro/Am.

Ferrari fait une razzia en GT !

Très en forme des essais jusqu'aux qualifications, les Porsche 911 ont souffert tant en GTE Pro qu'en GTE Am, laissant l'avantage aux Ferrari 488. Dans la première catégorie, la #51 d'AF Corse a été la première à dépasser la #92 de tête, en début d'épreuve. Quelques heures plus tard, ce fut au tour de la #52. Cette dernière s'élançait depuis la dernière position sur la grille de départ, son tour en qualifications ayant été annulé pour le non-respect des limites de la piste.

La neutralisation a aidé le Cheval Cabré de Stuttgart à remonter en deuxième position et à maintenir la pression sur l'AF Corse de tête. Toutefois, la #52 de Daniel Serra et Miguel Molina s'est à nouveau débarrassée du trio Estre-Jani-Christensen pour assurer la deuxième place derrière Alessandro Pier Guidi et James Calado, raflant la mise.

En GTE Am, de nombreuses voitures ont été en mesure de mettre une main sur le trophée du vainqueur, cependant seule la #47 de Cetilar Racing a pu le soulever. Il s'agit du premier succès de la structure italienne en WEC. La Ferrari #83 d'AF Corse, en tête du championnat avant le départ, a fait une croix sur la victoire très tôt en course en raison de l'explosion de son pneu avant droit. Elles aussi prétendantes au podium, la Porsche #77 de Dempsey-Proton Racing et l'Aston Martin #777 de D'station Racing ont abandonné, victimes du contact avec la Glickenhaus.

8 Heures de Portimão - Résultats