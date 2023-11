Nyck de Vries remplace José María López chez Toyota en Hypercar

C'est officiel, Nyck de Vries fait son retour en Endurance. Après une saison avortée chez AlphaTauri en Formule 1, où ses résultats n'ont pas convaincu et ont incité Red Bull à le remplacer par Daniel Ricciardo dès le mois de juillet, le Néerlandais hérite de la place qu'il aurait déjà pu occuper cette année.

En 2024, le Champion du monde de Formule E 2021 remplacera José María López chez Toyota dans la catégorie Hypercar. Il partagera le volant de la GR010 Hybrid n°7 avec Mike Conway et Kamui Kobayashi. L'équipage n°8 demeurera inchangé, toujours constitué des Champions du monde en titre Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa.

Nyck de Vries était déjà pressenti pour rejoindre Toyota en WEC cette année mais avait finalement logiquement renoncé devant l'offre d'AlphaTauri en Formule 1. À 28 ans, il va renouer avec le FIA WEC, où sa dernière participation à temps complet remonte à la saison 2019-2020. Ce programme s'accompagnera d'un engagement en Formule E, où il fera également son retour pour 2023-2024 avec l'équipe Mahindra Racing.

"Je suis super impatient de revenir en Endurance, surtout avec Toyota Gazoo Racing", se réjouit Nyck de Vries. "L'Endurance est quelque chose que j'ai toujours aimé et c'est une discipline qui a une dynamique incroyable en ce moment. J'étais au sein de l'équipe dans un rôle différent pendant quelques années [celui de réserviste] mais je n'ai jamais eu l'opportunité de courir, donc c'est génial que ça se fasse désormais et je tiens à les remercier pour leur soutien constant et pour leur confiance en moi. J'ai hâte de partager la voiture n°7 avec Mike et Kamui. Ce sont deux pilotes talentueux qui ont accompli énormément de choses, et je suis certain que l'on formera une super équipe."

José María López va donc quant à lui quitter le programme Toyota Hypercar après six saisons ponctuées de deux titres mondiaux et d'une victoire aux 24 Heures du Mans en 2021. Il ne coupe toutefois pas les ponts avec le constructeur japonais puisqu'il va rejoindre la nouvelle catégorie LMGT3 au volant d'une Lexus engagée par l'équipe ASP.