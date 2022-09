Deux nouvelles journées d'essais pour la Porsche 963 à Daytona

Charger le lecteur audio

C'est un nouveau cap important de franchi pour la Porsche 963, présentée à Goodwood en juin et qui poursuit sa préparation en vue de son futur engagement dans les championnats WEC et IMSA l'an prochain. À peine plus d'un mois après ses derniers essais menés sur le circuit de Monza, où deux châssis distincts avaient été testés, Porsche Penske Motorsport a donc remis le couvert, cette fois-ci aux États-Unis sur le circuit de Daytona.

Un seul exemplaire de la toute nouvelle Porsche 963 LMDh était en piste sur le célèbre tracé américain. Confié à Dane Cameron, Matt Campbell et Mathieu Jaminet – pour qui il s'agissait du premier roulage à bord de sa nouvelle machine – la voiture a pu réaliser plus de 2000 km répartis sur deux journées d'essais.

C'est la deuxième fois que la Porsche 963 roule aux États-Unis après un précédent galop d'essai au mois de juillet à Sebring, en Floride. Le Daytona International Raceway a ainsi pu permettre à l'équipe de se projeter concrètement alors que son prototype doit justement participer à sa première course en janvier 2023 sur ce même circuit, à l'occasion des 24 heures de Daytona, manche inaugurale de la saison IMSA.

Pas de participation aux 8H de Bahreïn

Porsche a longtemps évalué la possibilité de participer aux 8 Heures de Bahreïn – qui clôturera la saison 2022 du WEC en novembre prochain – en vertu d'une dérogation permettant dès cette année à des voitures LMDh de prendre part à certaines courses sans être cependant éligibles aux points. Ce ne sera finalement pas le cas, la marque allemande préférant continuer sa préparation au travers d'essais privés plutôt que via un engagement direct en compétition.

"Le fait de participer à la manche du WEC à Bahreïn en guise de séance d'essais supplémentaire était une option intéressante pour Porsche Penske Motorsport, mais nous avons finalement renoncé pour différentes raisons", a-t-il ainsi été indiqué dans une déclaration de la marque. "Nous voulons maximiser notre temps passé en piste et être le plus efficient possible au niveau des coûts. Partant de ce principe, nous avons décidé de prendre part à deux tests supplémentaires aux États-Unis. Par ailleurs, le WEC recourt au fret maritime au niveau de sa logistique pour Bahreïn. Cela implique que des pièces importantes de la voiture vouées aux tests auraient été inutilisables sur une longue durée."