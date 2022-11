Doublé et titre pour Toyota à Bahreïn, Peugeot souffre encore

Charger le lecteur audio

Expérience et performance ont fait la différence sans laisser de chance à la concurrence. Tout au long des 8 Heures de Bahreïn, Toyota a maîtrisé la situation pour s'assurer le titre mondial, y compris chez les pilotes, et ce malgré une BoP qui avait été ajustée avant cette finale courue sur le circuit de Sakhir. L'équipe japonaise était concentrée sur son objectif, jusqu'à affirmer qu'elle ne lutterait pas inutilement face à Peugeot, mais la course a finalement pris une allure de promenade de santé pour les deux GR010 Hybrid.

Partie en pole position, la Toyota #8 a conservé la première position au départ, avant une courte intervention de la voiture de sécurité et malgré un Nicolas Lapierre parti cinquième mais le couteau entre les dents pour tenter de remonter. L'Alpine a, un temps, occupé le troisième rang avant de se résoudre à se caler sur un rythme ne lui permettant pas d'espérer rivaliser, que ce soit en nombre de tours par relais ou en vitesse pure.

Derrière la Toyota de tête, la Peugeot #93 a d'abord fait bonne impression. À son volant, Paul Di Resta s'est même permis de mettre la pression sur Sébastien Buemi lorsque celui-ci a perdu du temps dans le trafic de début de course. Puis les stratégies se sont mises en place, et Toyota a assis sa supériorité sur l'épreuve grâce à la remontée au deuxième rang de la #7. Si l'on a très vite compris que Peugeot ne prétendrait pas à la victoire, le podium semblait envisageable, jusqu'à ce que le tournant entre la deuxième et troisième heure ne vire au cauchemar pour le Lion. À quelques minutes d'intervalle, les deux 9X8 ont été vues à l'arrêt en piste, la #93 suscitant les plus vives inquiétudes avec des problèmes de boîte de vitesses très perceptibles. À chaque fois, les Hypercars françaises ont pu regagner leur stand et, pour la #94, la perte de temps a été relativement limitée puisqu'un "reset" en piste a réglé la situation.

Peugeot a montré les dents au cours des deux premières heures.

Le début de troisième heure a été mouvementé pour Brendon Hartley, passé au volant de la voiture de tête mais faisant face au retour de la voiture sœur. Après plusieurs échanges radio, parfois vifs, le Néo-Zélandais a fini par ouvrir la porte à Mike Conway pour assurer ce qui devait l'être dans la course au titre pilotes, à savoir la mission de terminer devant l'Alpine pour que les vainqueurs des dernières 24 Heures du Mans coiffent également la couronne mondiale. Une Alpine qui a fait sa course mais n'a pas pu lutter pour cette toute dernière apparition de l'ex-prototype LMP1, relégué à plus de deux tours. Le trio Lapierre-Negrão-Vaxiviere a tout de même livré une copie parfaite lui permettant de se hisser sur la troisième marche du podium, la Peugeot #94 prenant à nouveau du retard avec quelques pépins, tandis que la #93 a définitivement abandonné au cours de la sixième heure.

Alors que l'équipage de la Toyota #8 et celui de l'Alpine étaient à égalité parfaite de points avant cette dernière épreuve, les favoris ont répondu présent et n'ont pas tremblé. Vainqueurs au Mans en juin dernier, Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa savourent une deuxième place qui leur assure le titre mondial, derrière les vainqueurs du jour sur la Toyota #7 (Mike Conway, José María López, Kamui Kobayashi). Sur la troisième marche, Alpine met un point final à son programme avec un podium et deux victoires à la clé cette saison, avant de se tourner vers une saison 2023 de transition en LMP2 puis un retour en Hypercar avec un prototype LMDh en 2024. Quant à Peugeot, les progrès continuent avec une quatrième place, certes distante, mais les soucis de jeunesse de la 9X8 restent à régler.

Ferrari tremble mais terrasse Porsche

Pour la dernière en LMGTE Pro, c'est à nouveau un duel entre Porsche et Ferrari qui s'est joué à Bahreïn, un an après un final polémique sur cette même piste. Et les premiers tours ont parfois senti le souffre, avec un bagarre énorme entre Gianmaria Bruni sur la Porsche #51 et Antonio Fuoco sur la Ferrari #52. Une lutte à couteaux tirés qui a malheureusement tourné trop court, la #52 profitant à merveille d'un arrêt effectué sous régime de Full Course Yellow pour se constituer un intéressant matelas.

Ferrari a eu le dernier mot en LMGTE Pro.

Les débats ont toutefois repris de la vigueur quand, à moins de deux heures de l'arrivée, l'autre Ferrari a présenté de sérieux signes de faiblesses, a priori liés à sa boîte de vitesses. Le tout pendant que Corvette est peu à peu revenu dans le match pour jouer les arbitres de luxe entre les prétendants au titre. La victoire est malgré tout revenue à la Ferrari #52, devant l'unique C8.R et la Porsche #91, scellant ainsi le titre pilotes et constructeurs pour AF Corse, mais c'est bien l'équipage tenant du titre, formé par James Calado et Alessandro Pier Guidi, qui conserve sa couronne !

En LMP2, où il n'y avait plus d'enjeu pour le titre depuis la manche de Fuji, la victoire est revenue à l'équipe WRT avec l'Oreca #31 de Sean Gelael, Robin Frijns et René Rast. Quand au LMGTE Am, qui deviendra l'an prochain la catégorie unique du GT, il a donné lieu à une belle bagarre pour la gagne, remportée par Team Project 1 (Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen, Nicolas Leutwiler) avec un doublé de ses deux Porsche, la Ferrari Iron Dames terminant sur la troisième marche du podium au lendemain de sa pole.

8 Heures de Bahreïn