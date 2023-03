Dumas : "Glickenhaus est un peu comme Pescarolo il y a 15 ans"

Charger le lecteur audio

Malgré une concurrence qui n'aura cette année plus rien à voir avec l'arrivée de nombreux constructeurs dans la catégorie Hypercar, Romain Dumas persiste à croire que Glickenhaus peut tirer son épingle du jeu en WEC. La marque américaine est engagée depuis 2021 et a su faire de sa 007 LMH une auto capable de signer des podiums à Sebring et aux 24 Heures du Mans l'an passé. Elle était même passée tout près d'une première victoire à Monza l'été dernier, avant une défaillance technique.

Cadillac, Ferrari et Porsche arrivent désormais, tandis que Peugeot poursuit son développement et que Toyota demeure le concurrent le plus expérimenté, mais la structure de Jim Glickenhaus ne se laisse pas impressionner, certaine d'avoir des arguments à faire valoir.

"Il est certain qu'aujourd'hui, le niveau est plus élevé avec toutes ces grandes marques", observe Romain Dumas, qui restera le pilote d'expérience du programme en 2023. "Mais en fin de compte, on doit utiliser nos forces. La fiabilité est normalement de notre côté, si l'on excepte Monza, mais c'est arrivé une fois en deux ans. Dans un sens, c'est aussi un avantage d'être un petit groupe, d'avoir moins de pression, ce sera aussi un bon point pour nous."

"Dire que l'on gagnera le Championnat du monde ou les 24 Heures du Mans, je ne pense pas que ce soit très réaliste. Mais d'un autre côté, on est très proche en performance, donc je pense que c'est aussi un point fort. On est tous très motivés. Qui sait ? On doit saisir notre chance, c'est certain. On a la chance d'avoir un patron assez fou pour continuer avec un projet entièrement privé aux côtés des grands constructeurs. On est un peu comme Pescarolo il y a 15 ans, et peu de gens ont fait ça ces 15 dernières années. Alors tout d'abord, respect, et on y va."

Glickenhaus n'a pas participé aux deux dernières épreuves de la saison 2022, à Fujji puis Bahreïn, pour des raisons financières et sa 007 LMH n'a donc plus été vue en compétition depuis juillet dernier. L'équipe devra donc se remettre dans le bain en fin de semaine à Sebring, pour le Prologue du WEC, mais aussi s'adapter aux nouveautés, à commencer par l'interdiction des couvertures chauffantes.

"Quand j'entends parler de ces nouveaux pneus, il y a beaucoup de points d'interrogation", reconnaît Romain Dumas. "Je peux vous dire que Michelin n'a pas envoyé beaucoup de factures à Glickenhaus ces deux derniers mois [pour des tests]. Ce sera dur à Sebring. Mais après en Europe, Spa ne devrait pas être trop mal pour nous, et à Monza on sera au rendez-vous. Fuji est aussi le bon circuit pour notre voiture. C'est un long championnat, on a un objectif différent."

"Je pense que la seule chance que l'on a, c'est de connaître la voiture depuis deux ans. C'est une catégorie avec une BoP, ça n'a rien à voir avec ce que l'on a connu ces 15 dernières années. Ce n'est pas qu'une question de performance, c'est aussi une question de fiabilité et de BoP. C'est sûr que ce n'est pas facile d'avoir une voiture à deux roues motrices avec autant de puissance passée sur les pneus par rapport à une voiture à quatre roues motrices. Mais encore une fois, au bout du compte, la BoP jouera un rôle important."

Propos recueillis par Rachit Thukral

