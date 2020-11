EL1 - Premier galop d'essais avant la finale à Bahreïn

Un plateau réduit à 24 concurrents, toutes catégories confondues, seulement deux prototypes LMP1 en lice, mais tout de même une finale à disputer et un titre mondial à attribuer. Voici pour le contexte de ces 8 Heures de Bahreïn à l'heure des premiers essais libres, qui se sont déroulés ce jeudi en fin de journée sur le circuit de Sakhir. La première séance, d'une durée traditionnelle de 90 minutes, a en revanche débuté avec une demi-heure de retard pour des raisons extra-sportives et directement liées au décès survenu hier du Premier ministre de Bahreïn, Khalifa ben Salmane Al-Khalifa.

De nuit et à la lumière des puissants projecteurs du circuit, le travail s'est déroulé sans encombre pour Toyota, qui a fait savoir avant l'épreuve que les deux équipages disposeraient de toute la liberté stratégique possible en course. Les deux prototypes ne partent toutefois pas avec des chances strictement identiques, puisque la #8 possède un handicap de 0"54 au tour en raison de son avance de sept points en tête du championnat. C'est toutefois cette auto qui a signé le meilleur chrono de la séance en 1'43"457, un peu moins d'une demi-seconde devant la voiture sœur (1'43"949).

En LMP2, le Racing Team Nederland s'est montré le plus rapide avec un passage en 1'47"955 pour l'Oreca 07, qui devance ainsi l'Alpine et le prototype de l'équipe Jota.

Dans les rangs du GTE Pro, Aston Martin débute le week-end du bon pied, la Vantage #97 devançant en 1'56"560 les deux Porsche d'usine. Le meilleur chrono du GTE Am a été établi par l'Aston Martin #98.

Deux séances d'essais libres auront lieu vendredi, dans la matinée puis à la mi-journée, avant la séance de qualifications programmée à partir de 16 heures. Le départ des 8 Heures de Bahreïn sera donné samedi à midi.

8 Heures de Bahreïn - Essais Libres 1

Classement à venir.