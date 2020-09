EL2 - Rebellion maintient sa première place

Gustavo Menezes a signé le meilleur temps à bord de la R-13 de Rebellion avec un tour en 2'00"878, ce qui a permis à la voiture de devancer d'une demi-seconde la meilleure des Toyota TS050 Hybrid. Les deux voitures japonaises ont d'abord été en tête, avant que Norman Nato ne soit le plus rapide dans la Rebellion avec un tour de 2'00"987, que Menezes a ensuite amélioré d'un dixième.

Un tour de simulation de qualifications de Brendon Hartley a produit un 2'01"438 dès le début de la session, ce qui a permis à la Toyota #8 de terminer à la deuxième place. Kamui Kobayashi n'a été que quatre centièmes plus lent avec un 2'01"480, sans faire un tour de qualifications, pour finir troisième dans la #7.

La ByKolles ENSO CLM P1/01 termine en cinquième position derrière la LMP2 la plus rapide. Tom Dillmann a réalisé un temps de 2'03"503, une petite amélioration par rapport au temps grâce auquel Oliver Webb avait placé la voiture en deuxième position lors de la première séance d'essais.

6 Heures de Spa - Essais Libres 2