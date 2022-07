Glickenhaus et Peugeot haussent le rythme avant les qualifs à Monza

Charger le lecteur audio

Ultime occasion d'ajuster les mécaniques avant les qualifications et la course, la troisième séance d'essais libres a vu le rythme s'accélérer à Monza. Dans des conditions toujours idéales mais chaudes, le mercure flirtant avec les 30°C, les concurrents de la catégorie Hypercar ont confirmé la tendance observée ce matin avec des chronos toujours serrés. Toutes les autos ont pu profiter allègrement du temps de piste, même si on a un peu moins roulé chez Glickenhaus.

Dans une séance qui, cette fois, n'a pas été interrompue par le moindre incident, c'est justement l'équipe américaine qui a fait mouche. Le meilleur chrono a été établi au volant de la #708 par Romain Dumas en 1'36"813. C'est deux dixièmes de mieux que les deux Peugeot 9X8, qui ont confirmé qu'elles étaient jusqu'à présent dans le coup pour leur grande première. Mikkel Jensen a été le plus rapide sur la #93, Gustavo Menezes sur la #94.

Derrière le trio de tête, on retrouve les deux Toyota GR010 Hybrid, la #8 devançant la #7 en pointant à une demi-seconde du chrono référence. L'Alpine ex-LMP1 ferme la marche de la catégorie avec la sixième place, créditée d'un passage en 1'37"644, dans la même seconde que le leader.

En LMP2, c'est JOTA qui a pris le meilleur temps en 1'38"904. Changement de leader en LMGTE Pro où c'est la seule Corvette engagée en WEC qui a pointé le bout de son nez avec 98 millièmes d'avance sur la Porsche #92. Enfin, c'est la Ferrari AF Corse #54 qui a été la plus rapide en LMGTE Am.

La séance de qualifications pour les GTE débutera à 17h30, celle pour les prototypes à 17h50. Le départ des 6 Heures de Monza sera quant à lui donné dimanche à midi.

6H de Monza - Essais Libres 3

Équipe Pilotes Temps Trs 1 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani 1'36"813 24 2 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul Di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne +0"207 31 3 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Loïc Duval Gustavo Menezes James Rossiter +0"272 29 4 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa +0"488 34 5 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López +0"733 29 6 Alpine Elf Team Alpine A480-Gibson André Negrão Matthieu Vaxiviere Nicolas Lapierre +0"831 33 Le classement complet est disponible ici.