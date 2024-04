Ferrari confirme devant les BMW, la Peugeot #94 dans les graviers

Ferrari continue de mener les débats à domicile. Pour la troisième fois en autant de séance, une 499P a réalisé le meilleur temps au cours de la dernière séance d'essais libres sur le circuit d'Imola.

Comme vendredi après-midi, le meilleur temps est revenu à Antonio Fuoco dans la #50. La performance de l'Italien a privé BMW d'un doublé mais le chrono de Dries Vanthoor lui a permis de maintenir la #15 à la deuxième place devant la #20, dont le meilleur temps a été réalisé par René Rast.

La Ferrari privée d'AF Corse a conclu la séance au quatrième rang, devant la Porsche #5 et la Ferrari #51, ce qui signifie que le constructeur italien a ses trois prototypes aux six premières places. Le reste du top 10 est composé des Toyota et de deux Porsche, la #12 de Jota et la seconde 963 officielle.

Les Peugeot ont échoué aux portes du top 10, avec la #93 en 11e position, devant la #94. La séance s'est conclue sur un drapeau rouge provoqué par Paul di Resta, sorti de la piste au dernier virage. Sa 9X8 est restée plantée dans les graviers, mais l'Écossais n'a pas causé de dégâts sur le prototype et a pu regagner le garage à son volant.

Suivent les deux Alpine, avec la #35 devant la #36. La Lamborghini, la Cadillac et l'Isotta Fraschini ont encore été en retrait, en étant entourées par les deux dernières Porsche au classement.

En LMGT3, Aston a réalisé un doublé avec le meilleur temps pour Marco Sorensen dans la voiture de D'station, devant Daniel Mancinelli, qui pilotait celle de Heart of Racing. Augusto Farfus a signé le troisième temps dans la BMW #31.

Les pilotes reprendront la piste à partir de 14h45 pour les qualifications, qui intègrent le format Hyperpole dans les deux catégories.

6H d'Imola - Essais Libres 3