EL3 - Rebellion toujours en tête au terme d'une séance écourtée

Gustavo Menezes s'est placé en tête du classement avec le meilleur temps de l'épreuve jusqu'à présent dans la R-13 Rebellion, lorsque les drapeaux rouges ont été déployés à la moitié de la séance d'une heure. Une plaque d'égout s'était détachée du vibreur du virage 14, et après avoir essayé de réparer rapidement le problème, la séance a été interrompue alors qu'il restait un peu plus de 10 minutes au chrono.

Menezes a éclipsé son meilleur temps de la deuxième séance avec un 2'00"035 au début des EL3, puis il a plongé sous la barre des deux minutes avec un 1'59"605 au tour suivant. La Rebellion, qui roule à Spa avec une spécification à fort appui, a ainsi gagné quatre dixièmes sur les deux Toyota TS050 Hybrid, qui étaient séparées par trois centièmes en deuxième et troisième positions.

Mike Conway et Kazuki Nakajima ont tous deux effectué des simulations de qualifications dès le début de la session dans leurs Toyota à faible appui, le Britannique prenant les devants avec 2'00"043. Nakajima s'est retrouvé juste derrière avec un 2'00"089 après son premier tour lancé et n'a pas réussi à progresser après être resté en piste.

Le ByKolles ENSO CLM P1/01 a terminé en queue de peloton de la catégorie LMP1 avec le 2'02"089 de Tom Dillmann, soit une amélioration de près de 1,5 seconde par rapport à son meilleur chrono précédent.

6 Heures de Spa - Essais Libres 3