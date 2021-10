Toyota accélère avant les qualifications

Après une séance de 90 minutes tôt ce matin, les concurrents du WEC avaient une dernière heure à leur disposition ce midi pour ajuster les derniers réglages. C'en est ensuite terminé des préparatifs de ces 6 Heures de Bahreïn, dont le départ sera donné samedi à 10 heures (heure française) après les qualifications qui auront lieu cet après-midi.

En tête des EL1 puis des EL2, Toyota a maintenu sa domination au sommet de la feuille des temps en EL3. Si Alpine espère une nouvelle fois jouer les trouble-fêtes ce week-end, les Hypercars japonaises sont pour l'heure les plus à l'aise sur le circuit de Sakhir. Alors que la lutte pour le titre entre les équipages #7 et #8 peut prendre un nouveau tournant, l'avantage allant pour le moment au trio Conway-Kobayashi-López, vainqueur au Mans, les GR010 Hybrid n'ont pas cessé d'augmenter le rythme au fil des tours.

Ainsi, Kamui Kobayashi a signé le meilleur tour des derniers essais en 1'48"978, visiblement peu perturbé par l'accrochage survenu ce matin dans le trafic avec une GT. Et cette fois-ci la marge avec la voiture sœur est plus prononcée qu'auparavant, puisqu'elle se chiffre à un peu plus de sept dixièmes de seconde. De plus en plus solidement installé au troisième rang, Alpine sera là en embuscade pour la suite des événements, André Negrão ayant signé un chrono en 1'50"166, maintenant l'équipe tricolore à une seconde des leaders.

En LMP2, Jota fait aussi la passe de trois en autant de séances, avec le meilleur temps établi par la #28 alors confiée à Tom Blomqvist, en 1'50"696. On retrouve même les deux Oreca 07 de l'équipe britannique dans le trio de tête de la catégorie, encadrant la #22 de United Autosports.

Porsche garde la main en LMGTE Pro mais Ferrari s'est considérablement rapproché, avec moins de deux dixièmes d'avance à l'avantage de la 911 RSR-19 #92 sur l'AF Corse #51. Le meilleur temps du LMGTE Am revient quant à lui à la Porsche #77 du Dempsey-Proton Racing.

La séance de qualifications débutera à 15h30, à suivre en direct sur Motorsport.tv.

6 Heures de Bahreïn - Essais Libres 3