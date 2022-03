Vidéo - L'énorme crash de la Toyota #7 à Sebring

Charger le lecteur audio

Le départ des 1000 Miles de Sebring, disputés dans le cadre du Championnat du monde d'Endurance 2022, a été donné à 17h, heure française. La course a été interrompue aux alentours de 20h30 à la suite d'un énorme accident subi par la Toyota #7 pilotée par José María López.

Alors qu'il menait l'épreuve, le pilote argentin est allé au contact, en se rabattant un peu trop tôt, de la Porsche 911 RSR de Dempsey Proton, pilotée par le Français Julien Andlauer. Dans ce premier incident, la Toyota GR010 Hybrid, partie en tête-à-queue, a subi d'importants dégâts en glissant dans l'herbe puis en tapant le rail de sécurité par l'avant.

Quelques instants plus tard, alors que López avait repris le sens de la marche et la piste au volant d'un prototype fumant et visiblement totalement désunie, il a tenté de se relancer sur un certain rythme alors que des voitures tentaient de le contourner de toutes parts.

Il n'a toutefois pas réussi à tourner lors du virage suivant, Bishop Bend, et est allé s'encastrer à assez haute vitesse dans un mur de pneus. La force de l'impact a soulevé l'avant de la Toyota qui s'est quasiment retrouvée à la verticale complète avant de retomber, en se retournant sur le toit. Le pilote est par la suite sorti lui-même de sa voiture et semblait indemne.

Le drapeau rouge a immédiatement été brandi par la direction de course, dans ce qui était alors le 111e des 268 tours prévus. D'importants dégâts sur les protections ont nécessité de longues minutes d'intervention des services du circuit. La course a finalement repris sous régime de Safety Car un peu plus d'une demi-heure plus tard, à 21h05 heure française, avec la Toyota #8 de Brendon Hartley aux commandes.

Toutefois, les deux Toyota devaient passer par les stands avant cet accident, et cela aurait donc redonné les commandes de l'épreuve à l'Alpine A480, qui domine les débats depuis le départ.

