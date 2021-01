Un équipage 100% féminin débarque en WEC sur une Ferrari

Alors que l'ACO a prévu d'annoncer jeudi midi la liste des engagés pour la saison 2021 du WEC, plusieurs formations dévoilent la composition de leurs équipages, notamment en GTE Am. La structure italienne Iron Lynx alignera deux Ferrari 488 GTE à l'année et la #85 sera confiée à un équipage intégralement féminin composé de Manuela Gostner, Rahel Frey et Michelle Gatting.

Les trois pilotes sont déjà associées depuis deux saisons en ELMS, où elles ont pris la quatrième place de la catégorie GTE en 2019 et la cinquième l'an passé. Gostner, Frey et Gatting étaient déjà engagées sur une Ferrari d'Iron Lynx aux 24 Heures du Mans 2020, qu'elles ont conclues à la neuvième place de la catégorie GTE Am.

La seconde Ferrari de l'équipe, la #60, sera pilotée par Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni et Andrea Piccini, trois pilotes qui ont déjà roulé pour l'équipe italienne l'an dernier. Cressoni et Piccini étaient déjà associés dans le WEC, tandis que Piccini roulait avec Schiavoni en Le Mans Cup.

AF Corse disposera aussi de deux Ferrari en GTE Am. Sur la #83 championne en titre, François Perrodo et Nicklas Nielsen restent mais Emmanuel Collard est remplacé par Alessio Rovera, vainqueur du championnat d'Italie en 2020. Giancarlo Fisichella, Thomas Flohr et Francesco Castellacci se partageront la #54 pour la troisième année consécutive.

Cetilar Racing, jusque-là habitué à engager une Dallara en LMP2, rejoint la catégorie GTE Am en conservant le #46, et avec une Ferrari pilotée par Roberto Lacorte, déjà présent dans l'équipe l'an dernier. Les deux autres pilotes de la voiture doivent encore être annoncés.

Ferrari a également annoncé les pilotes seront engagés par AF Corse en GTE Pro. Alessandro Pier Guidi et James Calado se partageront à nouveau la #51 et le troisième pilote qui les accompagnera pour les courses longue distance sera annoncé ultérieurement, tandis que la #52 sera confiée à Miguel Molina et Davide Rigon, déjà équipiers l'an dernier, ainsi qu'à Daniel Serra, aligné avec Pier Guidi et Calado aux 24 Heures du Mans 2020.

Ben Keating rejoint TF Sport

Ferrari n'est pas le seul constructeur à avoir annoncé ses équipages. Aston Martin a annoncé son retrait du WEC et des 24 Heures du Mans pour se concentrer sur la Formule 1 mais la marque britannique restera représentée par des structures privées en GTE Am. TF Sport, vice-champion la saison passée derrière AF Corse, a annoncé un équipage totalement totalement nouveau sur sa Vantage GTE #33 pour la saison 2021.

Jonathan Adam, Charlie Eastwood et Salih Yoluç font place à un nouveau trio composé de Ben Keating, Felipe Fraga et Dylan Pereira. Les deux premiers étaient déjà équipiers l'an dernier mais dans une autre équipe, le Team Project 1, qui engageait une Porsche. C'est également au volant de voitures de la firme de Stuttgart que Pereira s'est illustré puisqu'il est vice-Champion 2020 de la Porsche Supercup et de la Porsche Carrera Cup allemande.

Eastwood et Yoluç ne quittent pas TF Sport puisqu'ils seront alignés dans la Dallara que l'équipe va désormais engager en ELMS.

