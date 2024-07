L'équipage de la Toyota #8 vainqueur au Brésil, mais résigné pour le titre

L'an passé, la Toyota #8 était la voiture à battre en WEC. Sur les sept manches du calendrier 2023, Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa ont décroché pas moins de six podiums, dont deux victoires (à Portimão et lors du final à Bahreïn), et quatre deuxièmes places, dont celle signée aux 24 Heures du Mans. Une saison faste, qui a permis aux trois hommes de décrocher le titre haut la main devant la voiture sœur, la numéro 7, emmenée par Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López, victorieux à quatre reprises, mais victimes d'un abandon coûteux en termes comptables au Mans.

Cette saison, la donne a changé en Endurance, et les voitures japonaises ont jusqu'ici subi la loi des Porsche en début de saison, et de Ferrari à nouveau au Mans. Et si Toyota n'a pu se hisser sur la plus haute marche du podium qu'à une seule reprise avec la #7 − à Imola, grâce surtout à d'incroyables errements stratégiques de la part de Ferrari qui semblait ne pas pouvoir perdre cette course −, la #8 n'a guère connu la réussite, en raison de problèmes divers, et Buemi, Hartley et Hirakawa n'étaient encore monté sur aucun podium avant de se rendre au Brésil.

Cette mauvaise série a pris fin sur le circuit d'Interlagos avec une victoire opportuniste, après avoir signé le deuxième chrono des qualifications derrière leurs équipiers. Mais, malgré ce succès en terres brésiliennes, les champions en titre sont déjà résignés à se cantonner à un rôle de porteurs d'eau pour l'autre voiture de la marque nipponne.

Ryo Hirakawa, Sebastien Buemi et Brendon Hartley ont décroché leur premier succès de la saison au Brésil sur la Toyota #8 Photo de: JEP / Motorsport Images

"Nous savons que le championnat n'est pas gagné d'avance et c'est ce que nous pensions avant de venir au Brésil", a déclaré Brendon Hartley. "Nous pensions que nous allions jouer un rôle de soutien ici, mais nous avons fini par gagner la course, même si je ne suis pas sûr que cela change grand-chose."

"La voiture n°7 est en meilleure position au championnat et je suis certain que nous allons la soutenir lors des prochaines courses. Je pense que ce sera notre travail pour le reste de la saison. Il y a aussi le championnat des constructeurs à prendre en compte, que Toyota veut vraiment remporter à nouveau, et nous devrons jouer notre rôle à ce niveau-là."

Deuxième au Brésil, l'équipage Porsche Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor pointe toujours au premier rang du championnat, et compte 19 points d'avance sur le trio Ferrari, Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen, récent vainqueur du Mans mais seulement sixième en Amérique du Sud.

Quatrièmes des 6 Heures de São Paulo, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries et Mike Conway ont vu la victoire s'envoler en raison d'un problème de pression de carburant, qui les a relégués au quatrième rang final.

"Nous avons remporté la victoire, mais la n°7 était en pleine forme aujourd'hui − ils ont pris une direction différente en matière de réglages", a reconnu Hartley. "Ils ont été plus rapides que nous et ont eu beaucoup moins de dégradation sur les pneus."

La mésaventure de la première des deux Toyota l'a empêché de prendre la deuxième place du championnat, mais Kobayashi et de Vries sont revenus à trois points de Molina, Nielsen et Fuoco, et à 22 points de l'équipage Porsche de pointe, alors que trois courses restent à disputer (Austin, Fuji et Bahreïn). On rappellera que Mike Conway, qui a fait son retour sur la Toyota #7 ce week-end, pointe lui à la septième place du championnat après avoir raté les 24 Heures du Mans en raison d'un accident de vélo.

"Je suis très heureux d’avoir enfin connu un week-end sans problèmes après un début de saison difficile", a ajouté Sébastien Buemi. "Nous avons réalisé une bonne qualification avec le doublé, mais la voiture n°7 n’a pas eu de chance avec son problème technique. Elle était très rapide et méritait un bien meilleur résultat que cela."

