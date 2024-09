Ferrari AF Corse s'impose à Austin, premier top 5 pour Alpine

Robert Kubica, Robert Shwartzman et Ye Yifei ont remporté les 6 Heures d'Austin au volant de la Ferrari AF Corse #83, devançant la Toyota #7 et la Ferrari #50.

Deuxième sur la grille de départ derrière la Ferrari #51, la 499P #83 s'est emparée de la première position lors de la première heure de course lorsque Robert Kubica prenait l'avantage sur la voiture sœur pilotée par Antonio Giovinazzi. Kubica prenait rapidement le large, d'autant que Giovinazzi était victime d'un accrochage avec la Peugeot 9X8 #94 et était contraint à l'abandon.

Si la Ferrari jaune AF Corse maintenait une bonne avance en tête de la course, la Toyota #7 revenait sur l'Hypercar italienne aux abords de la mi-course. AF Corse ayant décidé d'effectuer un double relais sur un train de pneus durs avec Yifei Ye au volant, la Toyota alors pilotée par Nyck de Vries réduisait rapidement l'écart avec la voiture de tête.

Après avoir pris le relais de son équipier néerlandais, Kamui Kobayashi prenait la tête de l'épreuve et creusait l'écart au fil des tours. Mais, alors que Toyota semblait s'acheminer vers la victoire à Austin, Kobayashi écopait d'un drive-through pour non-respect des drapeaux jaunes. Une sanction qui permettait à la Ferrari #83 pilotée par Robert Schwarzman de reprendre la première place, et de s'imposer malgré le retour de Kobayashi, qui échouait pour 1,780 seconde sur la ligne d'arrivée.

Podium : les vainqueurs Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye. Photo de: Ferrari

Robert Kubica, Yifei Ye et Robert Schwarzman décrochaient ainsi leur premier succès de l'année, et devenaient les sixièmes vainqueurs différents en autant de courses cette année en championnat du monde d'endurance. La Ferrari #50 de Miguel Molina, Nicklas Nielsen et Antonio Fuoco, les vainqueurs des 24 Heures du Mans, complétaient le podium au Texas.

Premier podium en Hypercar pour Alpine avec la cinquième place de la #35 de Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi Photo de: JEP / Motorsport Images

Alors que la Cadillac #2 du duo Alex Lynn et Earl Bamber terminait à la quatrième place, Alpine décrochait une belle cinquième place avec la #35 de l'équipage Charles Milesi, Ferdinand Habsburg et Paul-Loup Chatin. L'équipe française a ainsi décroché son premier top 5 en Hypercar, malgré un drive-through en début de course pour un incident impliquant Habsburg dans le premier tour.

Porsche a dû se contenter de la sixième place avec la 963 #6 des leaders du championnat, Kevin Estre, Laurens Vanthoor et André Lotterer, l'Hypercar allemande ayant également été retardée par un drive-through pour non-respect des drapeaux jaunes, ainsi que par un accrochage en pleine ligne droite avec la Toyota #8, ce qui a valu une pénalité de 30 secondes pour la Toyota pilotée alors par Sébastien Buemi.

Premier top 5 en Hypercar pour Alpine

Côté français, alors que la deuxième Alpine, celle du trio Nicolas Lapierre, Mick Schumacher et Mathieu Vaxivière, a terminé à la neuvième place, la première Peugeot, la #93 de Mikkel Jensen, Nico Müller et Jean-Eric Vergne, a coupé la ligne à la 12e place. La 9X8 #94 de Loïc Duval, Paul Di Resta et Stoffel Vandoorne a été elle contrainte à l'abandon.

Au championnat, Estre, Lotterer et Vanthoor demeurent en tête et comptent désormais 12 points d'avance sur Kobayashi et de Vries. Fuoco, Molina et Nielsen complètent le classement provisoire.

Aston Martin vainqueur devant Porsche en LMGT3

En LMGT3, la victoire est revenue à l'Aston Martin Vantage du Heart of Racing Team, qui signe son premier succès de la saison après avoir décroché la pole position. Ian James Daniel Mancineli et Alex Ribeiras se sont ainsi imposés avec plus de 30 secondes d'avance sur la Porsche 911 GT3 R du Manthey PureRxcing #92 de l'équipage Klaus Bachler, Alex Malykhin et Joel Sturm.

Le podium du LMGT3 étant complété par l'autre Porsche Manthey, la #91 de Yasser Shahin, Morris Schuring et Richard Lietz.

