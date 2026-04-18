Ferrari arrache la pole à Toyota dans les dernières secondes à Imola !
Dans une fin de séance folle, la Ferrari 499P n°51 d'Antonio Giovanizzi est venue signer la pole position dans les dernières secondes de l'Hyperpole devant la Toyota n°8 et la Ferrari n°50.
6H d'Imola - La journée de samedi en images
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Dans une bataille finale que l'on n'attendait pas, Ferrari a décroché la pole position des 6 Heures d'Imola grâce à la 499P n°51 pilotée par Antonio Giovinazzi, auteur d'un dernier tour décisif pour devancer la Toyota n°8 de seulement 11 millièmes. La Ferrari n°50 complète le top 3.
Comme c'est le cas en FIA World Endurance Championship depuis 2024, la grille de départ est déterminée en deux temps : une séance de qualifications, suivie de l'Hyperpole. Seules les dix voitures les plus rapides en qualifications accèdent à cette phase finale, où se joue notamment la pole position.
Qualifications - Peugeot et Alpine tiennent bon
Malthe Jakobsen, au volant de la Peugeot n°94, a signé le premier temps de référence en 1'30"474, devançant l'Alpine n°35 de Charles Milesi de deux dixièmes. Mais alors que les Ferrari tardaient à se montrer, Antonio Fuoco a frappé fort en plaçant la 499P n°50 en tête avec un chrono de 1'30"199, également le meilleur tour du week-end. La Ferrari n°51 est venue se hisser dans son sillage.
À cet instant, onze voitures se tenaient en moins d'une seconde, preuve d'un plateau particulièrement serré. Fait marquant, si la Peugeot n°94 jouait les premiers rôles, sa voiture sœur, la n°93, évoluait en fond de classement. Même constat pour la seconde Alpine, en retrait par rapport à la n°35 et finalement sortie du top 10 au profit de la Cadillac n°12 pilotée par Norman Nato.
La Toyota TR010 n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck De Vries.
Photo de: Emanuele Clivati | AG Photo
Au terme de la séance, la Peugeot n°93 n'a pu faire mieux que 15e sur la grille. Les deux Genesis GMR-001 ferment la marche pour leur première apparition en Hypercar. Les dix places en Hyperpole ont été décroché par deux Toyota, deux BMW, deux Ferrari, ainsi qu'une Alpine et une Peugeot.
Éliminés : Alpine n°36, Aston Martin n°007, Cadillac n°38, Aston Martin n°009, Peugeot n°93, Genesis Nn°9 et Genesis n°17.
Hyperpole - Ferrari chipe la pole à Toyota !
Malthe Jakobsen a de nouveau signé la première référence de la séance d'Hyperpole, avec un 1'30"545. Mais Ferrari a rapidement repris la main : Giovinazzi a placé la n°51 en tête en 1'30"183, devançant sa voiture sœur, la n°50 pilotée par Antonio Fuoco. De son côté, Robert Kubica, sur la Ferrari jaune n°83, rencontrait davantage de difficultés, pointant à une lointaine et surprenante huitième position.
Alors que la séance semblait tourner à l'avantage des Ferrari, la Toyota Gazoo Racing n°8 de Ryo Hirakawa a créé la surprise en s'emparant provisoirement de la pole pour 29 millièmes. Mais dans un ultime effort, passant la ligne pour une dernière tentative à seulement deux secondes du drapeau à damier, Giovinazzi a signé un dernier secteur exceptionnel pour reprendre la première place… pour seulement 11 millièmes !
La Peugeot n°94 a arraché une belle quatrième place, tandis que l'Alpine n°35 n'a pu faire mieux qu'un septième place, devant une AF Corse n°83 à la peine.
En LMGT3, la pole est revenue à la McLaren 720S n°10 pilotée par Thomas Fleming pour l'équipe Garage 59, devant les deux Lexus RC F n°78 et 87 d'Akkodis ASP Team.
6H d'Imola - Qualifications
|Pos.
|Équipe
|#
|Pilotes
|Voiture
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|8
|
1'30.088
|196.168
|2
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|7
|
+0.127
1'30.215
|0.127
|195.892
|3
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|8
|
+0.186
1'30.274
|0.059
|195.764
|4
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|7
|
+0.221
1'30.309
|0.035
|195.688
|5
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|8
|
+0.253
1'30.341
|0.032
|195.618
|6
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Félix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|8
|
+0.332
1'30.420
|0.079
|195.447
|7
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|8
|
+0.383
1'30.471
|0.051
|195.337
|8
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast
|BMW M Hybrid V8
|7
|
+0.488
1'30.576
|0.105
|195.111
|9
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello
|BMW M Hybrid V8
|8
|
+0.552
1'30.640
|0.064
|194.973
|10
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|8
|
+0.556
1'30.644
|0.004
|194.964
|11
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|9
|
+0.594
1'30.682
|0.038
|194.883
|12
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble
|Aston Martin Valkyrie
|9
|
+0.718
1'30.806
|0.124
|194.617
|13
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais
|Cadillac V-Series.R
|8
|
+0.779
1'30.867
|0.061
|194.486
|14
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sørensen
|Aston Martin Valkyrie
|8
|
+0.879
1'30.967
|0.100
|194.272
|15
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. Di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|7
|
+0.907
1'30.995
|0.028
|194.212
|
16
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|9
|
+1.170
1'31.258
|0.263
|193.653
|17
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|9
|
+2.128
1'32.216
|0.958
|191.641
|Voir les résultats complets
6H d'Imola - Hyperpole
|Pos.
|Équipe
|#
|Pilotes
|Voiture
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|8
|
1'30.127
|196.083
|2
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|7
|
+0.011
1'30.138
|0.011
|196.059
|3
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|7
|
+0.040
1'30.167
|0.029
|195.996
|4
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|7
|
+0.073
1'30.200
|0.033
|195.924
|5
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|6
|
+0.292
1'30.419
|0.219
|195.450
|6
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|7
|
+0.305
1'30.432
|0.013
|195.421
|7
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Félix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|8
|
+0.342
1'30.469
|0.037
|195.342
|8
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|7
|
+0.381
1'30.508
|0.039
|195.257
|9
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast
|BMW M Hybrid V8
|8
|
+0.491
1'30.618
|0.110
|195.020
|10
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello
|BMW M Hybrid V8
|8
|
+0.674
1'30.801
|0.183
|194.627
|Voir les résultats complets
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