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Résumé de qualifications
WEC 6 Heures d'Imola

Ferrari arrache la pole à Toyota dans les dernières secondes à Imola !

Dans une fin de séance folle, la Ferrari 499P n°51 d'Antonio Giovanizzi est venue signer la pole position dans les dernières secondes de l'Hyperpole devant la Toyota n°8 et la Ferrari n°50.

Téha Courbon
Mis à jour:
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO : Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon, #21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO : François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 : Raffaele Marciello, Kevin Magnussen

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 69 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Anthony Mclntosh, Parker Thompson, Daniel Harper

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 35 Alpine Endurance Team Alpine A424 : Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#79 Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3 : Johannes Zelger

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#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#32 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R : Blake McDonald, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco

6H d'Imola - La journée de samedi en images

Pitlane

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#21 AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO : François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 35 Alpine Endurance Team Alpine A424 : Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Giovinazzi

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#32 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 92 : La Porsche 911 GT3 R de Bend Manthey : Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO : François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 77 Proton Competition Ford Mustang LMGT3 : Eric Powell, Ben Tuck, Sebastian Priaulx

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#34 Racing Team Turkey avec la TF Corvette Z06 LMGT3.R : Peter Dempsey

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 35 Alpine Endurance Team Alpine A424 : Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

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#88 Proton Competition Ford Mustang LMGT3 : Stefano Gattuso, Giammarco Levorato, Logan Sargeant

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#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Nicklas Nielsen

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie : Alex Riberas, Marco Sorensen

6H d'Imola - La journée de samedi en images

37

Dans une bataille finale que l'on n'attendait pas, Ferrari a décroché la pole position des 6 Heures d'Imola grâce à la 499P n°51 pilotée par Antonio Giovinazzi, auteur d'un dernier tour décisif pour devancer la Toyota n°8 de seulement 11 millièmes. La Ferrari n°50 complète le top 3.

Comme c'est le cas en FIA World Endurance Championship depuis 2024, la grille de départ est déterminée en deux temps : une séance de qualifications, suivie de l'Hyperpole. Seules les dix voitures les plus rapides en qualifications accèdent à cette phase finale, où se joue notamment la pole position.

Qualifications - Peugeot et Alpine tiennent bon

Malthe Jakobsen, au volant de la Peugeot n°94, a signé le premier temps de référence en 1'30"474, devançant l'Alpine n°35 de Charles Milesi de deux dixièmes. Mais alors que les Ferrari tardaient à se montrer, Antonio Fuoco a frappé fort en plaçant la 499P n°50 en tête avec un chrono de 1'30"199, également le meilleur tour du week-end. La Ferrari n°51 est venue se hisser dans son sillage.

À cet instant, onze voitures se tenaient en moins d'une seconde, preuve d'un plateau particulièrement serré. Fait marquant, si la Peugeot n°94 jouait les premiers rôles, sa voiture sœur, la n°93, évoluait en fond de classement. Même constat pour la seconde Alpine, en retrait par rapport à la n°35 et finalement sortie du top 10 au profit de la Cadillac n°12 pilotée par Norman Nato.

La Toyota TR010 n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck De Vries.

La Toyota TR010 n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck De Vries.

Photo de: Emanuele Clivati | AG Photo

Au terme de la séance, la Peugeot n°93 n'a pu faire mieux que 15e sur la grille. Les deux Genesis GMR-001 ferment la marche pour leur première apparition en Hypercar. Les dix places en Hyperpole ont été décroché par deux Toyota, deux BMW, deux Ferrari, ainsi qu'une Alpine et une Peugeot.

Éliminés : Alpine n°36, Aston Martin n°007, Cadillac n°38, Aston Martin n°009, Peugeot n°93, Genesis Nn°9 et Genesis n°17.

Hyperpole - Ferrari chipe la pole à Toyota !

Malthe Jakobsen a de nouveau signé la première référence de la séance d'Hyperpole, avec un 1'30"545. Mais Ferrari a rapidement repris la main : Giovinazzi a placé la n°51 en tête en 1'30"183, devançant sa voiture sœur, la n°50 pilotée par Antonio Fuoco. De son côté, Robert Kubica, sur la Ferrari jaune n°83, rencontrait davantage de difficultés, pointant à une lointaine et surprenante huitième position.

Alors que la séance semblait tourner à l'avantage des Ferrari, la Toyota Gazoo Racing n°8 de Ryo Hirakawa a créé la surprise en s'emparant provisoirement de la pole pour 29 millièmes. Mais dans un ultime effort, passant la ligne pour une dernière tentative à seulement deux secondes du drapeau à damier, Giovinazzi a signé un dernier secteur exceptionnel pour reprendre la première place… pour seulement 11 millièmes ! 

La Peugeot n°94 a arraché une belle quatrième place, tandis que l'Alpine n°35 n'a pu faire mieux qu'un septième place, devant une AF Corse n°83 à la peine.

En LMGT3, la pole est revenue à la McLaren 720S n°10 pilotée par Thomas Fleming pour l'équipe Garage 59, devant les deux Lexus RC F n°78 et 87 d'Akkodis ASP Team.

Italy 6H d'Imola - Qualifications

Toutes les statistiques
 
Pos. Équipe # Pilotes Voiture Tours Temps Écart km/h
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 8

1'30.088

   196.168
2
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 7

+0.127

1'30.215

 0.127 195.892
3
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 8

+0.186

1'30.274

 0.059 195.764
4
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 7

+0.221

1'30.309

 0.035 195.688
5
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 8

+0.253

1'30.341

 0.032 195.618
6
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Félix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 8

+0.332

1'30.420

 0.079 195.447
7
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 8

+0.383

1'30.471

 0.051 195.337
8
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 7

+0.488

1'30.576

 0.105 195.111
9
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello BMW M Hybrid V8 8

+0.552

1'30.640

 0.064 194.973
10
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 8

+0.556

1'30.644

 0.004 194.964
11
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 9

+0.594

1'30.682

 0.038 194.883
12
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble Aston Martin Valkyrie 9

+0.718

1'30.806

 0.124 194.617
13
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais Cadillac V-Series.R 8

+0.779

1'30.867

 0.061 194.486
14
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sørensen Aston Martin Valkyrie 8

+0.879

1'30.967

 0.100 194.272
15
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. Di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 7

+0.907

1'30.995

 0.028 194.212

 

 

16
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 9

+1.170

1'31.258

 0.263 193.653
17
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 9

+2.128

1'32.216

 0.958 191.641
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Italy 6H d'Imola - Hyperpole

Toutes les statistiques
 
Pos. Équipe # Pilotes Voiture Tours Temps Écart km/h
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 8

1'30.127

   196.083
2
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 7

+0.011

1'30.138

 0.011 196.059
3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 7

+0.040

1'30.167

 0.029 195.996
4
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 7

+0.073

1'30.200

 0.033 195.924
5
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 6

+0.292

1'30.419

 0.219 195.450
6
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 7

+0.305

1'30.432

 0.013 195.421
7
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Félix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 8

+0.342

1'30.469

 0.037 195.342
8
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 7

+0.381

1'30.508

 0.039 195.257
9
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 8

+0.491

1'30.618

 0.110 195.020
10
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello BMW M Hybrid V8 8

+0.674

1'30.801

 0.183 194.627
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