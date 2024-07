La première BoP du WEC après les 24H du Mans dévoilée

Un mois tout juste après les 24 Heures du Mans, le WEC s'envole cette semaine pour le Brésil. Le Championnat du monde d'Endurance fera ce week-end son grand retour sur le circuit d'Interlagos, où n'a jamais roulé une catégorie Hypercar qui se trouvera forcément en manque de repères.

Si la BoP aux 24 Heures du Mans, bien que toujours sujette à des discussions et observations sans pouvoir être commentée par les acteurs, a semblé jouer pleinement son rôle dans la constitution d'un peloton resserré, elle a logiquement évolué pour la manche de São Paulo. Sans grande surprise, Ferrari en fait le plus les frais après sa deuxième victoire consécutive décrocher en Sarthe.

Ainsi les 499P afficheront 17 kg supplémentaires sur la balance. Quasiment toutes les autres LMH et LMDh prendront également un peu de poids, dans des proportions moindres, tandis que l'Isotta Fraschini Tipo6-C s'allégera de 18 kg et que la Lamborghini SC63 conservera son poids actuel.

En ce qui concerne la puissance allouée sous les 250 km/h, elle sera en hausse chez de nombreux concurrents, avec jusqu'à 10 kW de plus accordés à la Cadillac V-Series.R. Le législateur a toutefois revu ce chiffre à la baisse pour Ferrari (-5 kW) et Toyota (-2 kW), et ne l'a pas modifié pour Lamborghini.

Au-delà des 250 km/h, c'est le nouveau critère baptisé "Power gain" qui entre en ligne de compte, et celui-ci demeure positif uniquement pour Toyota et Ferrari, seules voitures à avoir perdu de la puissance de base. Cet élément de la BoP permet d'équilibrer tant que possible les données entre accélération et vitesse de pointe, point particulièrement sensible entre les LMH et les LMDh.

Enfin, conséquences logique de toutes ces modifications, Ferrari bénéficie désormais d'une plus grande allocation d'énergie par relais, et Peugeot reçoit également un coup de pouce notable en la matière. Comme attendu, la vitesse de déploiement du système hybride sur le train avant reste fixée à 190 km/h pour Ferrari, Isotta, Peugeot et Toyota.

La BoP pour les 6H de São Paulo