Ferrari officialise ses équipages WEC pour 2022

Ferrari a annoncé et partiellement renouvelé ses équipages pour la saison 2022 du FIA WEC dans la catégorie LMGTE Pro. L'équipe qui a décroché le titre l'an dernier, au terme d'un duel face à Porsche qui a beaucoup fait parler, fera notamment confiance aux champions sortants, Alessandro Pier Guidi et James Calado. Les deux hommes continueront de faire équipe à bord de la 488 GTE #51, pour la cinquième année consécutive.

"L'année 2021 a été fantastique et nous avons gagné tout ce que nous pouvions", rappelle le pilote italien. "Mais au final, en sport automobile, il faut tourner la page très rapidement. Nous repartirons tous à zéro et, une fois encore, nous devrons démontrer que nous sommes les meilleurs et nous donnerons tout pour ça."

"Cette saison sera très compliquée pour Ferrari car en plus de ses engagements en compétition, il faudra répartir le temps de développement entre deux nouvelles voitures, ce qui rendra les choses encore plus difficiles. Mais nous savons comment trouver une motivation supplémentaire dans ces situations. C'est la dernière année du GTE Pro en WEC et, personnellement, j'en suis désolé car c'est une catégorie que j'adore. Nous voulons réussir pour ajouter un bon souvenir supplémentaire de la 488 GTE qui nous a apporté tant de satisfaction et de succès."

En effet, Ferrari doit préparer son Hypercar pour 2023 mais également un nouvelle auto qui répondra à la réglementation GT3, qui succédera au GTE aux 24 Heures du Mans l'année prochaine.

"En tant que Champions du monde, les attentes sont très élevées pour l'équipe, pour Ferrari et pour tous nos fans", ajoute James Calado. "Alessandro et moi, nous ferons tout ce que nous pouvons pour décrocher un troisième titre. Je pense que nous devrons travailler encore plus dur que l'an dernier car je suis certain que nos adversaires amélioreront leurs performances. Il y aura aussi Corvette et nous savons qu'ils sont compétitifs, mais nous donnerons tout pour essayer de tirer le meilleur de notre expérience en Championnat du monde."

Pour faire face à Porsche et Corvette dans la catégorie, Ferrari confiera le volant de la #52 à Miguel Molina et Antonio Fuoco, nouveau venu dans le programme Endurance pour succéder à Daniel Serra. Le pilote italien a couru l'an dernier en LMGTE Am avec Cetilar Racing.

"Franchement, je suis très heureux d'avoir cette opportunité", se réjouit-il. "Elle arrive à la fin d'un parcours que j'ai entamé en 2019. Je suis heureux d'avoir cette chance et j'espère apporter ma contribution à l'équipe et à Ferrari en 2022."

Ferrari annoncera ultérieurement l'identité du troisième pilote pour les 24 Heures du Mans. L'an dernier, la Scuderia avait fait appel à Côme Ledogar et Sam Bird.