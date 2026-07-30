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WEC

Ferrari et Peugeot ont entamé les essais de leur Hypercar 2027

Ferrari et Peugeot ont lancé les premiers essais des versions évoluées de leurs Hypercars respectives, alors que les deux constructeurs accélèrent leur préparation en vue de la saison 2027 du WEC.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publié:
Ferrari 499P

Photo de : Ferrari

Bien que la saison 2026 du championnat du monde d'endurance n'en soit qu'à mi-parcours, le développement de la prochaine campagne est déjà bien engagé. Le championnat 2027 doit débuter le 27 mars au Qatar, sous réserve d'éventuels ajustements du calendrier.

Mardi, Ferrari a diffusé une première image d'une version de développement de la 499P, recouverte d'une livrée camouflage destinée à masquer les évolutions aérodynamiques. La voiture était en essais sur le circuit de Monza, qui accueillera cette année la finale du championnat après l'annulation des manches du Qatar et de Bahreïn en raison du conflit au Moyen-Orient.

Lire aussi :

Antonio Fuoco, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi et Miguel Molina se sont relayés au volant tout au long de la journée.

Ferrari prépare la plus importante évolution de la 499P depuis les débuts de son Hypercar à moteur V6 en 2023. À la veille des 24 Heures du Mans cette année, le constructeur italien avait révélé envisager d'utiliser ses quatre jokers d'évolution encore disponibles pour revoir en profondeur son prototype, sans toutefois préciser les domaines concernés.

Dans son communiqué, Ferrari indique que cette séance d'essais était consacrée à l'évaluation et à la validation "d'un large éventail de solutions techniques et aérodynamiques".

La Ferrari 499P avec sa livrée camouflage.

La Ferrari 499P avec sa livrée camouflage.

Photo de: Ferrari

Jusqu'à présent, Ferrari n'a utilisé qu'un seul de ses cinq jokers d'évolution autorisés sur la durée de vie initiale de cinq ans d'une Hypercar LMH/LMDh : une mise à jour du système de refroidissement des freins introduite à São Paulo en 2024.

Le constructeur n'a communiqué aucun détail supplémentaire concernant les évolutions prévues pour la 499P version 2027.

Peugeot vise un nouveau cap avec la 9X8

Le même jour, Peugeot a annoncé le lancement du "prochain chapitre de l'évolution de la 9X8", avec l'objectif de faire de son Hypercar une candidate régulière aux avant-postes à partir de 2027.

Dans un communiqué, le constructeur français explique travailler sur "une série d'évolutions techniques destinées à améliorer les performances, l'efficacité et la compétitivité" de son prototype à moteur V6, qui n'a toujours pas remporté la moindre victoire en Hypercar.

L'annonce était accompagnée d'une photo en gros plan de la nouvelle version de la 9X8, en carbone brut, lors d'un roulage qui semble avoir eu lieu sur le circuit Paul Ricard.

Peugeot aurait déjà utilisé l'ensemble de ses jokers d'évolution, mais espère désormais profiter du nouveau règlement permettant aux constructeurs en difficulté de bénéficier de jetons supplémentaires pour améliorer leurs performances.

La Peugeot 9X8 version 2027.

La Peugeot 9X8 version 2027.

Photo de: Peugeot

Le constructeur précise toutefois que ces évolutions restent soumises à l'approbation des promoteurs du WEC, la FIA et l'ACO, comme c'est le cas pour toute mise à jour utilisant des jokers d'évolution, qu'ils fassent partie du quota initial ou des nouveaux jetons accordés.

" Depuis ses débuts, la Peugeot 9X8 est une plateforme en constante évolution. Courir au plus haut niveau de l'endurance signifie apprendre, s'adapter et progresser en permanence", explique le directeur de l'équipe, Emmanuel Esnault.

"L'intensité de la concurrence en championnat du monde renforce notre détermination à continuer d'évoluer. Notre objectif est clair : installer durablement la 9X8 parmi les références de la catégorie."

"En vue de 2027, l'équipe franchit une nouvelle étape de son développement avec une approche revue des performances, de l'efficacité et du design. Ce travail constitue une étape clé pour écrire le prochain chapitre de l'histoire de la Peugeot 9X8 et perpétuer l'héritage de Peugeot en endurance."

Introduite en milieu de saison 2022, la 9X8 n'est jamais parvenue à s'imposer comme une prétendante régulière à la victoire. Après une profonde refonte au début de la saison 2024, Peugeot avait encore apporté plusieurs évolutions l'an dernier, utilisant selon toute vraisemblance l'intégralité de ses cinq jokers réglementaires.

Avant les Lone Star Le Mans à Austin en septembre, le constructeur français occupe la septième place du championnat constructeurs, devant seulement le nouveau venu Genesis.

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