Ferrari reconnaît les erreurs stratégiques qui l'ont privé de victoire

Après les 6 Heures d'Imola, Ferrari a révélé une interprétation défaillante des prévisions météo reçues ainsi qu'une rupture dans la chaîne de communication au moment de l'arrivée de la pluie. Le constructeur italien s'est en effet arrêté pour chausser des pneus pluie quatre tours après la majorité des voitures de la catégorie Hypercar, perdant alors tout le bénéfice de son très bon début d'épreuve.

Revenant sur cette situation après la course, le manager de l'équipe Giuliano Salvi a tout simplement expliqué que Ferrari pensait que cette averse serait "juste temporaire". Aussi, ayant attendu la pluie auparavant sans qu'elle arrive, l'équipe a simplement commencé à ne plus faire confiance à ses prévisions : "Parfois, vous regardez le radar et vous croyez qu'il devrait pleuvoir, mais ce n'est pas le cas, et vous arrêtez de vous y fier. Nous pensions que c'était le genre de situation où il n'était pas nécessaire de trop se fier au radar. Nous avons mal évalué la situation, c'est clair. Il n'est pas question de cacher quoi que ce soit, car il s'agit d'une erreur évidente."

Autre problème : il était initialement envisagé de ne pas mettre ses œufs dans le même panier en faisant s'arrêter plus tôt l'une des deux 499P LMH pendant que l'autre continuerait sur des slicks. Or, cela ne s'est pas produit : "Il faut que l'on comprenne pourquoi la séparation [des stratégies] n'a pas eu lieu. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps de voir et de comprendre [ce qui s'est passé]. Il faut que l'on revoit notre chaîne de communication, car nous avons manqué certains scénarios. Il faut revoir nos procédures."

Après avoir signé un triplé en qualifications (les deux 499P officielles étant séparées par la voiture cliente d'AF Corse), Ferrari a dominé la majeure partie de l'épreuve avant que la pluie n'entre en jeu en fin de quatrième heure. Les trois Hypercars ont alors été laissées en piste jusqu'au moment où il était devenu évident que la concurrence était bien plus rapide. Après son arrêt retardé, la meilleure des LMH du Cheval cabré pointait à quasiment une minute et demie de la Toyota qui allait finalement l'emporter.

En dépit de ce sabordage en règle, Salvi a tenté d'insister sur le positif à tirer du week-end d'Imola, Ferrari s'octroyant finalement la quatrième position avec la #50 pilotée par Nicklas Nielsen, Miguel Molina et Antonio Fuoco, tout en montrant de bien meilleures dispositions qu'au Qatar : "Il est certain que nous avons correctement développé la voiture, qui se comportait très bien."

Il a également insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de reproches au sein de Ferrari pour les erreurs commises ce week-end : "Nous ne pointons personne du doigt. Nous sommes le même groupe qui a remporté les 24 Heures du Mans l'année dernière en tant que débutants ; nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble."

Avec Gary Watkins