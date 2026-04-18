Ferrari reprend l'avantage, Alpine lui tient tête avant les qualifs

Lors des Essais Libres 2, Alpine et Toyota ont réussi à faire tomber Ferrari de son piédestal, après une domination sans partage des trois 499P lors du Prologue et des Essais Libres 1.

C'est donc l'Alpine n°35, alors pilotée par Charles Milesi, qui avait signé le meilleur temps de ma deuxième séance d'essais des 6 Heures d'Imola, devant la Toyota n°7 de Nyck de Vries. La première Ferrari, la 499P n°50, a dû se contenter de la troisième position.

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Pour les Essais Libres 3, le ciel était de nouveau parfaitement dégagé. Si Charles Milesi avait brièvement pris les commandes en début de séance, ce sont rapidement les Ferrari qui ont repris leur domination, avec les 499P n°50 et n°51 aux avant-postes. L'Hypercar n°50, pilotée par Antonio Fuoco, a signé la référence en 1'30"640, avant de l'abaisser en 1'30"370.

L'AF Corse n°83 s'est intercalée en deuxième position aux côtés de la n°50, tandis que la n°51 a été repoussée en sixième place, devancée notamment par l'Alpine n°35, la Toyota n°7 et la BMW n°15.

Après une dizaine de minutes seulement, les Ferrari ont toutefois repris les commandes du classement. Seule l'Alpine n°35 est parvenue à empêcher un triplé provisoire du constructeur italien en occupant la troisième position, à environ cinq dixièmes de la référence.

La Toyota TR010 n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck De Vries. Photo de: Paul Foster

Derrière, les Toyota et les Cadillac ont complété le groupe de tête, tandis que la Ferrari n°83 a fait l'objet d'une enquête après une légère altercation avec deux concurrentes au virage 18. Robert Kubica, alors au volant, a été convoqué par les commissaires avec le directeur d'équipe.

Au terme d'une séance globalement calme, la hiérarchie n'a que peu évolué. Ferrari s'est de nouveau installée aux deux premières places avec les 499P n°50 et n°51, tandis que l'Alpine n°35 a conservé une solide troisième position.

Les Peugeot ont cette fois reculé dans la hiérarchie, alors que Toyota et Cadillac se sont montrées les plus rapides derrière le trio de tête. La meilleure 9X8, la n°94, a terminé dixième.