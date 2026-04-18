Ferrari reprend l'avantage, Alpine lui tient tête avant les qualifs
Momentanément écartée, Ferrari a repris ses droits sur ses terres lors des Essais Libres 3 des 6 Heures d'Imola, en plaçant les 499P n°50 et n°51 aux deux premières positions. Alpine a tenu bon en complétant le top 3 avec la n°35.
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
6H d'Imola - La journée de samedi en images
Lors des Essais Libres 2, Alpine et Toyota ont réussi à faire tomber Ferrari de son piédestal, après une domination sans partage des trois 499P lors du Prologue et des Essais Libres 1.
C'est donc l'Alpine n°35, alors pilotée par Charles Milesi, qui avait signé le meilleur temps de ma deuxième séance d'essais des 6 Heures d'Imola, devant la Toyota n°7 de Nyck de Vries. La première Ferrari, la 499P n°50, a dû se contenter de la troisième position.
Pour les Essais Libres 3, le ciel était de nouveau parfaitement dégagé. Si Charles Milesi avait brièvement pris les commandes en début de séance, ce sont rapidement les Ferrari qui ont repris leur domination, avec les 499P n°50 et n°51 aux avant-postes. L'Hypercar n°50, pilotée par Antonio Fuoco, a signé la référence en 1'30"640, avant de l'abaisser en 1'30"370.
L'AF Corse n°83 s'est intercalée en deuxième position aux côtés de la n°50, tandis que la n°51 a été repoussée en sixième place, devancée notamment par l'Alpine n°35, la Toyota n°7 et la BMW n°15.
Après une dizaine de minutes seulement, les Ferrari ont toutefois repris les commandes du classement. Seule l'Alpine n°35 est parvenue à empêcher un triplé provisoire du constructeur italien en occupant la troisième position, à environ cinq dixièmes de la référence.
La Toyota TR010 n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck De Vries.
Photo de: Paul Foster
Derrière, les Toyota et les Cadillac ont complété le groupe de tête, tandis que la Ferrari n°83 a fait l'objet d'une enquête après une légère altercation avec deux concurrentes au virage 18. Robert Kubica, alors au volant, a été convoqué par les commissaires avec le directeur d'équipe.
Au terme d'une séance globalement calme, la hiérarchie n'a que peu évolué. Ferrari s'est de nouveau installée aux deux premières places avec les 499P n°50 et n°51, tandis que l'Alpine n°35 a conservé une solide troisième position.
Les Peugeot ont cette fois reculé dans la hiérarchie, alors que Toyota et Cadillac se sont montrées les plus rapides derrière le trio de tête. La meilleure 9X8, la n°94, a terminé dixième.
6H d'Imola - Essais Libres 3
|Pos.
|Équipe
|#
|Pilotes
|Voiture
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|37
|
1'30.370
|195.556
|2
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|29
|
+0.323
1'30.693
|0.323
|194.859
|3
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Félix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|31
|
+0.342
1'30.712
|0.019
|194.818
|4
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|32
|
+0.524
1'30.894
|0.182
|194.428
|5
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|33
|
+0.576
1'30.946
|0.052
|194.317
|6
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|35
|
+0.751
1'31.121
|0.175
|193.944
|7
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|30
|
+0.884
1'31.254
|0.133
|193.661
|8
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais
|Cadillac V-Series.R
|30
|
+0.925
1'31.295
|0.041
|193.574
|9
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello
|BMW M Hybrid V8
|15
|
+0.973
1'31.343
|0.048
|193.472
|10
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|29
|
+1.045
1'31.415
|0.072
|193.320
|11
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble
|Aston Martin Valkyrie
|34
|
+1.094
1'31.464
|0.049
|193.217
|12
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|31
|
+1.231
1'31.601
|0.137
|192.928
|13
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. Di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|28
|
+1.273
1'31.643
|0.042
|192.839
|14
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|33
|
+1.364
1'31.734
|0.091
|192.648
|15
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast
|BMW M Hybrid V8
|17
|
+1.403
1'31.773
|0.039
|192.566
|16
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sørensen
|Aston Martin Valkyrie
|33
|
+1.410
1'31.780
|0.007
|192.551
|17
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|33
|
+1.992
1'32.362
|0.582
|191.338
|18
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|31
|
+11.603
1'41.973
|9.611
|173.304
|19
|
TF Sport LMGT3
|33
|
B. McDonaldJ. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|32
|
+11.628
1'41.998
|0.025
|173.262
|20
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|29
|
+11.740
1'42.110
|0.112
|173.072
|21
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|31
|
+11.833
1'42.203
|0.093
|172.914
|22
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. López
|Lexus RC F GT3
|28
|
+11.973
1'42.343
|0.140
|172.678
|23
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|31
|
+11.993
1'42.363
|0.020
|172.644
|24
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. David
E. Masson
|Lexus RC F GT3
|31
|
+12.047
1'42.417
|0.054
|172.553
|25
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. Newell
K. PauwelsJ. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|31
|
+12.079
1'42.449
|0.032
|172.499
|26
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|31
|
+12.111
1'42.481
|0.032
|172.445
|27
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|33
|
+12.125
1'42.495
|0.014
|172.422
|28
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|31
|
+12.159
1'42.529
|0.034
|172.364
|29
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|32
|
+12.270
1'42.640
|0.111
|172.178
|30
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|26
|
+12.408
1'42.778
|0.138
|171.947
|31
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|29
|
+12.413
1'42.783
|0.005
|171.938
|32
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|32
|
+12.414
1'42.784
|0.001
|171.937
|33
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|31
|
+12.507
1'42.877
|0.093
|171.781
|34
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|32
|
+12.681
1'43.051
|0.174
|171.491
|35
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|30
|
+12.689
1'43.059
|0.008
|171.478
|Voir les résultats complets
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
La course du Nürburgring annulée après le décès d'un pilote
Doriane Pin boucle 76 tours en F1 lors d'un premier test "irréel"
Acosta a-t-il acquis la maturité qui lui manquait jusqu'ici ?
LIVE - Suivez la caméra embarquée de Max Verstappen au Nürburgring
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires