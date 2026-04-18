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Résumé d'essais libres
WEC 6 Heures d'Imola

Ferrari reprend l'avantage, Alpine lui tient tête avant les qualifs

Momentanément écartée, Ferrari a repris ses droits sur ses terres lors des Essais Libres 3 des 6 Heures d'Imola, en plaçant les 499P n°50 et n°51 aux deux premières positions. Alpine a tenu bon en complétant le top 3 avec la n°35.

Téha Courbon
Mis à jour:
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

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N° 19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO : Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon, #21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO : François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 : Raffaele Marciello, Kevin Magnussen

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 69 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Anthony Mclntosh, Parker Thompson, Daniel Harper

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 35 Alpine Endurance Team Alpine A424 : Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco

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#79 Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3 : Johannes Zelger

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#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#32 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

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#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R : Blake McDonald, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

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#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco

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Pitlane

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#21 AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO : François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 35 Alpine Endurance Team Alpine A424 : Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Giovinazzi

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

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#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

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#32 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

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N° 92 : La Porsche 911 GT3 R de Bend Manthey : Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

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#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO : François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 77 Proton Competition Ford Mustang LMGT3 : Eric Powell, Ben Tuck, Sebastian Priaulx

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#34 Racing Team Turkey avec la TF Corvette Z06 LMGT3.R : Peter Dempsey

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

6H d'Imola - La journée de samedi en images

N° 35 Alpine Endurance Team Alpine A424 : Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

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N° 7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

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#88 Proton Competition Ford Mustang LMGT3 : Stefano Gattuso, Giammarco Levorato, Logan Sargeant

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#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Nicklas Nielsen

6H d'Imola - La journée de samedi en images

#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie : Alex Riberas, Marco Sorensen

6H d'Imola - La journée de samedi en images

37

Lors des Essais Libres 2, Alpine et Toyota ont réussi à faire tomber Ferrari de son piédestal, après une domination sans partage des trois 499P lors du Prologue et des Essais Libres 1.

C'est donc l'Alpine n°35, alors pilotée par Charles Milesi, qui avait signé le meilleur temps de ma deuxième séance d'essais des 6 Heures d'Imola, devant la Toyota n°7 de Nyck de Vries. La première Ferrari, la 499P n°50, a dû se contenter de la troisième position.

Lire aussi :

Pour les Essais Libres 3, le ciel était de nouveau parfaitement dégagé. Si Charles Milesi avait brièvement pris les commandes en début de séance, ce sont rapidement les Ferrari qui ont repris leur domination, avec les 499P n°50 et n°51 aux avant-postes. L'Hypercar n°50, pilotée par Antonio Fuoco, a signé la référence en 1'30"640, avant de l'abaisser en 1'30"370.

L'AF Corse n°83 s'est intercalée en deuxième position aux côtés de la n°50, tandis que la n°51 a été repoussée en sixième place, devancée notamment par l'Alpine n°35, la Toyota n°7 et la BMW n°15.

Après une dizaine de minutes seulement, les Ferrari ont toutefois repris les commandes du classement. Seule l'Alpine n°35 est parvenue à empêcher un triplé provisoire du constructeur italien en occupant la troisième position, à environ cinq dixièmes de la référence.

La Toyota TR010 n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck De Vries.

La Toyota TR010 n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck De Vries.

Photo de: Paul Foster

Derrière, les Toyota et les Cadillac ont complété le groupe de tête, tandis que la Ferrari n°83 a fait l'objet d'une enquête après une légère altercation avec deux concurrentes au virage 18. Robert Kubica, alors au volant, a été convoqué par les commissaires avec le directeur d'équipe.

Au terme d'une séance globalement calme, la hiérarchie n'a que peu évolué. Ferrari s'est de nouveau installée aux deux premières places avec les 499P n°50 et n°51, tandis que l'Alpine n°35 a conservé une solide troisième position.

Les Peugeot ont cette fois reculé dans la hiérarchie, alors que Toyota et Cadillac se sont montrées les plus rapides derrière le trio de tête. La meilleure 9X8, la n°94, a terminé dixième.

Italy 6H d'Imola - Essais Libres 3

Toutes les statistiques
 
Pos. Équipe # Pilotes Voiture Tours Temps Écart km/h
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 37

1'30.370

   195.556
2
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 29

+0.323

1'30.693

 0.323 194.859
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Félix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 31

+0.342

1'30.712

 0.019 194.818
4
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 32

+0.524

1'30.894

 0.182 194.428
5
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 33

+0.576

1'30.946

 0.052 194.317
6
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 35

+0.751

1'31.121

 0.175 193.944
7
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 30

+0.884

1'31.254

 0.133 193.661
8
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais Cadillac V-Series.R 30

+0.925

1'31.295

 0.041 193.574
9
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello BMW M Hybrid V8 15

+0.973

1'31.343

 0.048 193.472
10
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 29

+1.045

1'31.415

 0.072 193.320
11
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble Aston Martin Valkyrie 34

+1.094

1'31.464

 0.049 193.217
12
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 31

+1.231

1'31.601

 0.137 192.928
13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. Di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 28

+1.273

1'31.643

 0.042 192.839
14
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 33

+1.364

1'31.734

 0.091 192.648
15
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 17

+1.403

1'31.773

 0.039 192.566
16
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sørensen Aston Martin Valkyrie 33

+1.410

1'31.780

 0.007 192.551
17
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 33

+1.992

1'32.362

 0.582 191.338
18
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 31

+11.603

1'41.973

 9.611 173.304
19
TF Sport LMGT3
33
B. McDonald
United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 32

+11.628

1'41.998

 0.025 173.262
20
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 29

+11.740

1'42.110

 0.112 173.072
21
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 31

+11.833

1'42.203

 0.093 172.914
22
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. López 		Lexus RC F GT3 28

+11.973

1'42.343

 0.140 172.678
23
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 31

+11.993

1'42.363

 0.020 172.644
24
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 31

+12.047

1'42.417

 0.054 172.553
25
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
K. Pauwels
United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 31

+12.079

1'42.449

 0.032 172.499
26
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 31

+12.111

1'42.481

 0.032 172.445
27
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 33

+12.125

1'42.495

 0.014 172.422
28
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 31

+12.159

1'42.529

 0.034 172.364
29
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 32

+12.270

1'42.640

 0.111 172.178
30
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 26

+12.408

1'42.778

 0.138 171.947
31
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 29

+12.413

1'42.783

 0.005 171.938
32
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 32

+12.414

1'42.784

 0.001 171.937
33
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 31

+12.507

1'42.877

 0.093 171.781
34
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 32

+12.681

1'43.051

 0.174 171.491
35
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 30

+12.689

1'43.059

 0.008 171.478
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