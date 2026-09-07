Ferrari s'impose à Austin après l'abandon de Toyota dans les dernières minutes

Nyck de Vries, Kamui Kobayashi et Mike Conway semblaient bien partis pour offrir à Toyota sa première victoire sur le Circuit des Amériques depuis près de dix ans, après avoir remonté le peloton depuis la neuvième place.

Mais à seulement 15 minutes de l'arrivée, la Toyota GR010 n°7 a soudainement ralenti en raison d'un problème hydraulique, offrant à la Ferrari 499P n°50 de Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco et Miguel Molina une victoire aussi inattendue qu'inespérée.

Jack Aitken, Sébastien Bourdais et Earl Bamber ont terminé deuxièmes avec la Cadillac V-Series.R n°38 de Jota, tandis que Charles Milesi, Ferdinand Habsburg et António Félix da Costa ont complété le podium avec l'Alpine A424 n°35.

La course de six heures a débuté derrière la voiture de sécurité, la direction de course ayant ordonné deux tours de formation supplémentaires afin de permettre à la piste de sécher. Lorsque le Safety Car s'est effacé, une trajectoire sèche s'était clairement dessinée sur certaines portions encore humides du circuit et le premier tour s'est déroulé sans incident.

Antonio Giovinazzi a conservé la tête au volant de la Ferrari 499P n°51, qu'il avait qualifiée en pole position, tandis que Jack Aitken est également resté deuxième avec la Cadillac n°38.

Toyota tenait la victoire à Austin... Photo de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

Mais le plus gros gain de positions en début de course est revenu à Molina, qui a fait passer la Ferrari n°50 de la cinquième à la troisième place, devant l'Alpine A424 n°35 de Ferdinand Habsburg.

Ferrari a ensuite fait rentrer Molina aux stands avant la fin de la première heure. Un arrêt ravitaillement plus court lui a permis de prendre la tête. Toyota a adopté une stratégie similaire avec la GR010 Hybrid n°8, permettant à Sébastien Buemi de passer des profondeurs du top 10 à la deuxième place, juste devant la Ferrari n°51 de Giovinazzi.

Cela a séparé le peloton entre les voitures suivant une stratégie conventionnelle et celles ayant décalé leur plan, reproduisant une tendance déjà observée lors de certaines courses précédentes.

La Ferrari n°51 était la mieux placée des voitures sur une stratégie conventionnelle, mais le coéquipier de Giovinazzi, James Calado, a perdu près de 30 secondes lorsque le moteur n'a pas redémarré lors de la deuxième salve d'arrêts aux stands.

La Cadillac n°38 s'est ainsi retrouvée en tête du classement virtuel, même si les voitures ayant adopté la stratégie alternative restaient dans le match. Cela a pris fin juste avant la mi-course, lorsque la voiture de sécurité a dû être déployée afin de permettre aux commissaires de nettoyer des débris sur la piste.

Les voitures sur une stratégie conventionnelle ont alors bénéficié d'un avantage net, Earl Bamber prenant la tête avec la Cadillac n°38, devant António Félix da Costa avec l'Alpine n°35.

À ce moment-là, De Vries était déjà remonté à la quatrième place, le trio de tête étant à sa portée.

Le Néerlandais n'a pas tardé à se défaire de l'Aston Martin de Tom Gamble avant de dépasser l'Alpine de Da Costa, se retrouvant ainsi juste derrière Bamber, le leader de la course, qui roulait avec des pneus usés.

À 2h15 de l'arrivée, De Vries a porté l'attaque décisive en dépassant la Cadillac de Bamber pour prendre la tête pour la première fois.

Cadillac était dans le match à domicile. Photo de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

Alors que le pilote de 31 ans creusait l'écart sur le peloton, Bamber a subi la pression de l'Alpine n°36 de Jules Gounon, qui a échangé sa position avec la voiture sœur pilotée par Da Costa. La Ferrari n°50 était également dans le groupe à ce stade.

Bamber a réussi à contenir l'Alpine pour conserver la deuxième place, mais la Cadillac n°38 a reculé dans la hiérarchie lorsqu'elle est rentrée aux stands à l'occasion de l'arrêt suivant.

Alors que la hiérarchie en tête semblait se stabiliser, la voiture de sécurité a été déployée une nouvelle fois pour évacuer la Lexus RC F GT3 n°78 d'ASP, immobilisée en piste avec son capot ouvert.

La course a repris à moins de 50 minutes de l'arrivée, mais De Vries a parfaitement négocié le restart et semblait se diriger vers une victoire confortable lorsqu'il a ralenti en piste en raison de problèmes techniques.

Molina a alors pris la tête de la course, l'Espagnol ayant dépassé l'Alpine n°35 quelques minutes auparavant. Milesi a réduit l'écart dans les dernières minutes, mais Molina a résisté pour offrir à Ferrari sa première victoire en Hypercar depuis les 24 Heures du Mans 2025.

Milesi a ensuite écopé d'une pénalité de cinq secondes pour une sortie des stands dangereuse, ce qui a permis à la Cadillac n°38 de récupérer la deuxième place. Il s'agit néanmoins du premier podium d'Alpine en 2026.

La bonne forme d'Aston Martin lors des essais et des qualifications s'est poursuivie en course, Tom Gamble et Harry Tincknell terminant quatrièmes avec la Valkyrie n°007, devant l'Alpine n°36 de Jules Gounon, Frédéric Makowiecki et Victor Martins, qui a abandonné la lutte pour la victoire après s'être arrêtée juste avant la dernière intervention de la voiture de sécurité.

Ferrari renoue avec le succès. Photo de: FIA WEC / DPPI

Sébastien Buemi a propulsé la Toyota n°8, qu'il partageait avec Ryo Hirakawa et Brendon Hartley, à la sixième place avec une stratégie décalée, après que Hirakawa a écopé d'un drive-through lorsqu'un dysfonctionnement technique l'a contraint à dépasser la vitesse autorisée dans la voie des stands.

Will Stevens, Jack Aitken et Ricky Taylor ont pris la septième place avec la Cadillac n°12, tandis qu'une stratégie inhabituelle durant la dernière intervention de la voiture de sécurité a permis à André Lotterer, Mathys Jaubert et Pipo Derani de terminer huitièmes avec la Genesis GMR-001 n°17.

Une belle remontée pour le trio Genesis après que Lotterer a rétrogradé à la dernière place durant la première heure à la suite d'une manœuvre mal jugée sur la Ferrari n°50.

BMW n'a jamais réellement été dans le coup durant l'ensemble du week-end à Austin, Kevin Magnussen, Raffaele Marciello et Dries Vanthoor terminant neuvièmes avec la meilleure des deux M Hybrid V8 engagées par l'équipe officielle WRT.

La voiture sœur pilotée par René Rast, Sheldon van der Linde et Robin Frijns a terminé à la 12e place, ce qui signifie que les deux équipages qui menaient le championnat avant le week-end - la BMW n°20 et la Toyota n°7 - n'ont inscrit aucun point à Austin.

Le top 10 a été complété par Loïc Duval, Malthe Jakobsen et Théo Pourchaire avec la Peugeot 9X8 n°94.

La Ferrari n°51 partie en pole position a été piégée par le timing de la dernière voiture de sécurité. Giovinazzi, Calado et Alessandro Pier Guidi ont franchi la ligne d'arrivée à la 11e place.