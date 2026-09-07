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Résumé de course
WEC Lone Star Le Mans

Ferrari s'impose à Austin après l'abandon de Toyota dans les dernières minutes

Ferrari a décroché sa première victoire en WEC cette saison à Austin, après l'abandon de la Toyota qui menait la course dans les derniers instants.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publié:
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Photo de : FIA WEC / DPPI

Nyck de Vries, Kamui Kobayashi et Mike Conway semblaient bien partis pour offrir à Toyota sa première victoire sur le Circuit des Amériques depuis près de dix ans, après avoir remonté le peloton depuis la neuvième place.

Mais à seulement 15 minutes de l'arrivée, la Toyota GR010 n°7 a soudainement ralenti en raison d'un problème hydraulique, offrant à la Ferrari 499P n°50 de Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco et Miguel Molina une victoire aussi inattendue qu'inespérée.

Jack Aitken, Sébastien Bourdais et Earl Bamber ont terminé deuxièmes avec la Cadillac V-Series.R n°38 de Jota, tandis que Charles Milesi, Ferdinand Habsburg et António Félix da Costa ont complété le podium avec l'Alpine A424 n°35.

La course de six heures a débuté derrière la voiture de sécurité, la direction de course ayant ordonné deux tours de formation supplémentaires afin de permettre à la piste de sécher. Lorsque le Safety Car s'est effacé, une trajectoire sèche s'était clairement dessinée sur certaines portions encore humides du circuit et le premier tour s'est déroulé sans incident.

Antonio Giovinazzi a conservé la tête au volant de la Ferrari 499P n°51, qu'il avait qualifiée en pole position, tandis que Jack Aitken est également resté deuxième avec la Cadillac n°38.

Toyota tenait la victoire à Austin...

Toyota tenait la victoire à Austin...

Photo de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

Mais le plus gros gain de positions en début de course est revenu à Molina, qui a fait passer la Ferrari n°50 de la cinquième à la troisième place, devant l'Alpine A424 n°35 de Ferdinand Habsburg.

Ferrari a ensuite fait rentrer Molina aux stands avant la fin de la première heure. Un arrêt ravitaillement plus court lui a permis de prendre la tête. Toyota a adopté une stratégie similaire avec la GR010 Hybrid n°8, permettant à Sébastien Buemi de passer des profondeurs du top 10 à la deuxième place, juste devant la Ferrari n°51 de Giovinazzi.

Cela a séparé le peloton entre les voitures suivant une stratégie conventionnelle et celles ayant décalé leur plan, reproduisant une tendance déjà observée lors de certaines courses précédentes.

La Ferrari n°51 était la mieux placée des voitures sur une stratégie conventionnelle, mais le coéquipier de Giovinazzi, James Calado, a perdu près de 30 secondes lorsque le moteur n'a pas redémarré lors de la deuxième salve d'arrêts aux stands.

La Cadillac n°38 s'est ainsi retrouvée en tête du classement virtuel, même si les voitures ayant adopté la stratégie alternative restaient dans le match. Cela a pris fin juste avant la mi-course, lorsque la voiture de sécurité a dû être déployée afin de permettre aux commissaires de nettoyer des débris sur la piste.

Les voitures sur une stratégie conventionnelle ont alors bénéficié d'un avantage net, Earl Bamber prenant la tête avec la Cadillac n°38, devant António Félix da Costa avec l'Alpine n°35.

À ce moment-là, De Vries était déjà remonté à la quatrième place, le trio de tête étant à sa portée.

Le Néerlandais n'a pas tardé à se défaire de l'Aston Martin de Tom Gamble avant de dépasser l'Alpine de Da Costa, se retrouvant ainsi juste derrière Bamber, le leader de la course, qui roulait avec des pneus usés.

À 2h15 de l'arrivée, De Vries a porté l'attaque décisive en dépassant la Cadillac de Bamber pour prendre la tête pour la première fois.

Cadillac était dans le match à domicile.

Cadillac était dans le match à domicile.

Photo de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

Alors que le pilote de 31 ans creusait l'écart sur le peloton, Bamber a subi la pression de l'Alpine n°36 de Jules Gounon, qui a échangé sa position avec la voiture sœur pilotée par Da Costa. La Ferrari n°50 était également dans le groupe à ce stade.

Bamber a réussi à contenir l'Alpine pour conserver la deuxième place, mais la Cadillac n°38 a reculé dans la hiérarchie lorsqu'elle est rentrée aux stands à l'occasion de l'arrêt suivant.

Alors que la hiérarchie en tête semblait se stabiliser, la voiture de sécurité a été déployée une nouvelle fois pour évacuer la Lexus RC F GT3 n°78 d'ASP, immobilisée en piste avec son capot ouvert.

La course a repris à moins de 50 minutes de l'arrivée, mais De Vries a parfaitement négocié le restart et semblait se diriger vers une victoire confortable lorsqu'il a ralenti en piste en raison de problèmes techniques.

Molina a alors pris la tête de la course, l'Espagnol ayant dépassé l'Alpine n°35 quelques minutes auparavant. Milesi a réduit l'écart dans les dernières minutes, mais Molina a résisté pour offrir à Ferrari sa première victoire en Hypercar depuis les 24 Heures du Mans 2025.

Milesi a ensuite écopé d'une pénalité de cinq secondes pour une sortie des stands dangereuse, ce qui a permis à la Cadillac n°38 de récupérer la deuxième place. Il s'agit néanmoins du premier podium d'Alpine en 2026.

La bonne forme d'Aston Martin lors des essais et des qualifications s'est poursuivie en course, Tom Gamble et Harry Tincknell terminant quatrièmes avec la Valkyrie n°007, devant l'Alpine n°36 de Jules Gounon, Frédéric Makowiecki et Victor Martins, qui a abandonné la lutte pour la victoire après s'être arrêtée juste avant la dernière intervention de la voiture de sécurité.

Ferrari renoue avec le succès.

Ferrari renoue avec le succès.

Photo de: FIA WEC / DPPI

Sébastien Buemi a propulsé la Toyota n°8, qu'il partageait avec Ryo Hirakawa et Brendon Hartley, à la sixième place avec une stratégie décalée, après que Hirakawa a écopé d'un drive-through lorsqu'un dysfonctionnement technique l'a contraint à dépasser la vitesse autorisée dans la voie des stands.

Will Stevens, Jack Aitken et Ricky Taylor ont pris la septième place avec la Cadillac n°12, tandis qu'une stratégie inhabituelle durant la dernière intervention de la voiture de sécurité a permis à André Lotterer, Mathys Jaubert et Pipo Derani de terminer huitièmes avec la Genesis GMR-001 n°17.

Une belle remontée pour le trio Genesis après que Lotterer a rétrogradé à la dernière place durant la première heure à la suite d'une manœuvre mal jugée sur la Ferrari n°50.

BMW n'a jamais réellement été dans le coup durant l'ensemble du week-end à Austin, Kevin Magnussen, Raffaele Marciello et Dries Vanthoor terminant neuvièmes avec la meilleure des deux M Hybrid V8 engagées par l'équipe officielle WRT.

La voiture sœur pilotée par René Rast, Sheldon van der Linde et Robin Frijns a terminé à la 12e place, ce qui signifie que les deux équipages qui menaient le championnat avant le week-end - la BMW n°20 et la Toyota n°7 - n'ont inscrit aucun point à Austin.

Le top 10 a été complété par Loïc Duval, Malthe Jakobsen et Théo Pourchaire avec la Peugeot 9X8 n°94.

La Ferrari n°51 partie en pole position a été piégée par le timing de la dernière voiture de sécurité. Giovinazzi, Calado et Alessandro Pier Guidi ont franchi la ligne d'arrivée à la 11e place.

Lone Star Le Mans

Toutes les statistiques
 
Pos. Équipe # Pilotes Voiture Tours Temps Écart Stands Abandon Points
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 167

6:00'07.219

   6   25
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 167

+4.471

6:00'11.690

 4.471 5   18
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Félix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 167

+6.116

6:00'13.335

 1.645 5   15
4
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 167

+9.045

6:00'16.264

 2.929 5   12
5
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 167

+10.885

6:00'18.104

 1.840 6   10
6
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 167

+21.389

6:00'28.608

 10.504 9   8
7
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 167

+35.975

6:00'43.194

 14.586 5   6
8
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 167

+37.470

6:00'44.689

 1.495 5   4
9
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato United States R. Taylor Cadillac V-Series.R 167

+39.631

6:00'46.850

 2.161 6   2
10
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 167

+40.000

6:00'47.219

 0.369 5   1
11
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 167

+40.739

6:00'47.958

 0.739 6   1
12
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Linde BMW M Hybrid V8 167

+41.840

6:00'49.059

 1.101 5    
13
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 167

+44.830

6:00'52.049

 2.990 7    
14
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sørensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie 167

+45.703

6:00'52.922

 0.873 6    
15
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 167

6:01:52.4331:45.214

   5    
16
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. Di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 165

+2 Tours

6:01'55.751

 2 Tours 7    
17
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 154

+13 Tours

6:00'49.096

 11 Tours 5    
18
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 154

+13 Tours

6:00'54.103

 5.007 5    
19
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
D. Barrichello
United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 154

+13 Tours

6:00'56.828

 2.725 5    
20
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 154

+13 Tours

6:00'57.331

 0.503 5    
21
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 154

+13 Tours

6:01'17.974

 20.643 6    
22
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 154

+13 Tours

6:01'18.388

 0.414 7    
23
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 154

+13 Tours

6:01'21.346

 2.958 5    
24
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 154

+13 Tours

6:01'34.040

 12.694 6    
25
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 153

+14 Tours

6:01'24.123

 1 Tour 5    
26
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 153

+14 Tours

6:01'25.793

 1.670 6    
27
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 153

+14 Tours

6:01'30.957

 5.164 6    
28
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 153

+14 Tours

6:01'33.035

 2.078 5    
29
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. López 		Lexus RC F GT3 153

+14 Tours

6:01'38.860

 5.825 8    
30
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 151

+16 Tours

6:01'33.495

 2 Tours 5    
31
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 147

+20 Tours

6:01'35.014

 4 Tours 10    
32
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 142

+25 Tours

6:01'39.938

 5 Tours 8    
33
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 140

+27 Tours

6:01'31.114

 2 Tours 7    
nc
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 122

+45 Tours

4:47'06.804

 18 Tours 6    
dnf
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 161

+6 Tours

5:49'07.790

 1:02'00.986 6 Abandon  
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