Résumé de qualifications

WEC 6 Heures de Barcelone

Genesis s'offre une pole surprise aux 6 Heures de Barcelone

Mathys Jaubert a décroché la toute première pole position en WEC pour la nouvelle écurie Genesis aux 6 Heures de Barcelone.

Gary Watkins

Mis à jour: 17 oct. 2026, 15:13

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : FIA WEC / DPPI

Genesis, nouvelle venue dans le championnat du monde d'endurance, a décroché sa première pole position à Barcelone avec Mathys Jaubert.

Le Français a réalisé deux tours suffisamment rapides pour décrocher la pole en catégorie Hypercar pour les 6 Heures de Barcelone de dimanche, au volant de la Genesis GMR-001 LMDh n°17 lors de l'Hyperpole de dix minutes.

Jaubert a signé un temps de 1'30"329 lors de son premier tour rapide, puis a amélioré ce chrono de plus d'un dixième pour descendre à 1'30"166. Cela lui a permis de devancer de près de deux dixièmes Ryo Hirakawa, au volant de la Toyota TR010 HYBRID Le Mans Hypercar n°8.

Le temps de 1'30"336 réalisé par le pilote japonais lui a assuré une place en première ligne devant la Genesis n°19, au volant de laquelle Mathieu Jaminet a signé 1'30"490. Alpine s'est classée quatrième avec un temps de 1'30"732 inscrit par Charles Milesi au volant de l'A424 LMDh n°35.

La cinquième place est revenue à Cadillac grâce au temps de 1'30"784 réalisé par Will Stevens au volant de la V-Series R LMDh n°12, engagée par Jota.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Photo by: FIA WEC / DPPI

Sixième, Robert Kubica est le pilote Ferrari le mieux classé au volant de la voiture satellite n°83 gérée par AF Corse.

Son temps de 1'30"804 au volant de la Ferrari 499P LMH n°83 avait été battu par celui du proto d'usine, la n°50 pilotée par Antonio Fuoco, dont le temps a toutefois été annulé en raison d'un dépassement des limites de la piste.

Fuoco s'est finalement classé huitième lors de son deuxième tour rapide, juste derrière Victor Martins au volant de l'Alpine n°36.

Nyck de Vries, avec la Toyota n°7, et Jack Aitken, avec la Cadillac n° 38, ont complété le top 10.

Parmi les éliminés de la première partie des qualifications figuraient les deux Aston Martin Valkyrie LMH. Alex Riberas et Harry Tinckell ont terminé juste en dehors du top 10, en 11e et 12e positions, en tant que dernières voitures à moins d'une seconde du meilleur temps.

BMW, qui occupe la deuxième place du classement des constructeurs Hypercar, n'a pas non plus réussi à se qualifier pour l'Hyperpole : Sheldon van der Linde et Dries Vanthoor ont terminé respectivement 14e et 16e au volant des deux BMW M Hybrid V8 LMDH gérées par WRT.

En LMGT3, Tom Fleming a décroché la pole position pour McLaren et l'écurie Garage 59.

6H de Barcelone - Hyperpole

Toutes les statistiques

Pos. Équipe # Pilotes Voiture Tours Temps Écart km/h 1

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 A. Lotterer P. Derani

M. Jaubert

Genesis GMR-001 0

1'30.166

185.937 2

Toyota Racing HYPERCAR

8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.170

1'30.336

0.170 185.587 3

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0

+0.324

1'30.490

0.154 185.271 4

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 C. Milesi F. Habsburg Alpine A424 0

+0.556

1'30.722

0.232 184.797 5

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0

+0.618

1'30.784

0.062 184.671 6

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0

+0.638

1'30.804

0.020 184.630 7

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0

+0.648

1'30.814

0.010 184.610 8

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0

+0.670

1'30.836

0.022 184.565 9

Toyota Racing HYPERCAR

7 M. Conway K. Kobayashi N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.787

1'30.953

0.117 184.328 10

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

+0.899

1'31.065

0.112 184.101 Voir les résultats complets

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Cadillac et McLaren dévoilent leurs nouveaux pilotes pour le WEC 2027

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Gary Watkins





WEC Austin : Ferrari décroche la pole devant Cadillac avec un chrono identique !



WEC



WEC



Lone Star Le Mans



1 m



WEC Austin : Ferrari décroche la pole devant Cadillac avec un chrono identique !





McLaren a déjà réalisé un test d'endurance de 30 heures avec son Hypercar



WEC



WEC 1 m



McLaren a déjà réalisé un test d'endurance de 30 heures avec son Hypercar





La McLaren-Lamborghini que "Senna adorait" et qui aurait pu tout changer



Formule 1



Formule 1 2 m



La McLaren-Lamborghini que "Senna adorait" et qui aurait pu tout changer

Dernières actus





Genesis s'offre une pole surprise aux 6 Heures de Barcelone



WEC



WEC WEC



6 Heures de Barcelone



8 min



Genesis s'offre une pole surprise aux 6 Heures de Barcelone





Horner appelle à repenser le plafond budgétaire F1 : "Les équipes dépensent 500 à 600M"



Formule 1



F1 Formule 1 1 h



Horner appelle à repenser le plafond budgétaire F1 : "Les équipes dépensent 500 à 600M"





Gresini : le nouveau règlement MotoGP ne creusera pas l'écart entre teams d'usine et satellites



MotoGP



MGP MotoGP 2 h



Gresini : le nouveau règlement MotoGP ne creusera pas l'écart entre teams d'usine et satellites





Verstappen connaissait-il l'impact des évolutions Red Bull avant de signer son nouveau contrat ?



Formule 1



F1 Formule 1 3 h



Verstappen connaissait-il l'impact des évolutions Red Bull avant de signer son nouveau contrat ?

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire