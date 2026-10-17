Résumé de qualifications
WEC 6 Heures de Barcelone
Genesis s'offre une pole surprise aux 6 Heures de Barcelone
Mathys Jaubert a décroché la toute première pole position en WEC pour la nouvelle écurie Genesis aux 6 Heures de Barcelone.
Gary Watkins
Mis à jour: 17 oct. 2026, 15:13
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Photo de : FIA WEC / DPPI
Genesis, nouvelle venue dans le championnat du monde d'endurance, a décroché sa première pole position à Barcelone avec Mathys Jaubert.
Le Français a réalisé deux tours suffisamment rapides pour décrocher la pole en catégorie Hypercar pour les 6 Heures de Barcelone de dimanche, au volant de la Genesis GMR-001 LMDh n°17 lors de l'Hyperpole de dix minutes.
Jaubert a signé un temps de 1'30"329 lors de son premier tour rapide, puis a amélioré ce chrono de plus d'un dixième pour descendre à 1'30"166. Cela lui a permis de devancer de près de deux dixièmes Ryo Hirakawa, au volant de la Toyota TR010 HYBRID Le Mans Hypercar n°8.
Le temps de 1'30"336 réalisé par le pilote japonais lui a assuré une place en première ligne devant la Genesis n°19, au volant de laquelle Mathieu Jaminet a signé 1'30"490. Alpine s'est classée quatrième avec un temps de 1'30"732 inscrit par Charles Milesi au volant de l'A424 LMDh n°35.
La cinquième place est revenue à Cadillac grâce au temps de 1'30"784 réalisé par Will Stevens au volant de la V-Series R LMDh n°12, engagée par Jota.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson
Photo by: FIA WEC / DPPI
Sixième, Robert Kubica est le pilote Ferrari le mieux classé au volant de la voiture satellite n°83 gérée par AF Corse.
Son temps de 1'30"804 au volant de la Ferrari 499P LMH n°83 avait été battu par celui du proto d'usine, la n°50 pilotée par Antonio Fuoco, dont le temps a toutefois été annulé en raison d'un dépassement des limites de la piste.
Fuoco s'est finalement classé huitième lors de son deuxième tour rapide, juste derrière Victor Martins au volant de l'Alpine n°36.
Nyck de Vries, avec la Toyota n°7, et Jack Aitken, avec la Cadillac n° 38, ont complété le top 10.
Parmi les éliminés de la première partie des qualifications figuraient les deux Aston Martin Valkyrie LMH. Alex Riberas et Harry Tinckell ont terminé juste en dehors du top 10, en 11e et 12e positions, en tant que dernières voitures à moins d'une seconde du meilleur temps.
BMW, qui occupe la deuxième place du classement des constructeurs Hypercar, n'a pas non plus réussi à se qualifier pour l'Hyperpole : Sheldon van der Linde et Dries Vanthoor ont terminé respectivement 14e et 16e au volant des deux BMW M Hybrid V8 LMDH gérées par WRT.
En LMGT3, Tom Fleming a décroché la pole position pour McLaren et l'écurie Garage 59.
6H de Barcelone - Hyperpole
Toutes les statistiques
Pos. Équipe # Pilotes Voiture Tours Temps Écart km/h 1
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0
1'30.166
185.937 2
Toyota Racing HYPERCAR
8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0
+0.170
1'30.336
0.170 185.587 3
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0
+0.324
1'30.490
0.154 185.271 4
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 C. Milesi F. Habsburg Alpine A424 0
+0.556
1'30.722
0.232 184.797 5
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0
+0.618
1'30.784
0.062 184.671 6
AF Corse HYPERCAR
83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0
+0.638
1'30.804
0.020 184.630 7
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0
+0.648
1'30.814
0.010 184.610 8
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0
+0.670
1'30.836
0.022 184.565 9
Toyota Racing HYPERCAR
7 M. Conway K. Kobayashi N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 0
+0.787
1'30.953
0.117 184.328 10
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0
+0.899
1'31.065
0.112 184.101 Voir les résultats complets
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