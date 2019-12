Ginetta vise "un gros résultat" à Bahreïn

Dans le clan Ginetta, on se dit convaincu de pouvoir viser un "gros résultat" ce week-end à Bahreïn, pour le quatrième rendez-vous de la saison. Le Team LNT qui aligne les prototypes britanniques affiche des progrès depuis le début de la saison, et a pu goûter au plaisir de mener la course le mois dernier lors de la manche de Shanghai. Après le premier relais, les G60-LT-P1 étaient finalement rentrées dans le rang, tandis que Rebellion avait décroché la victoire au milieu d'une hiérarchie bousculée par le système des handicaps de performance affectant principalement Toyota. Pour Charlie Robertson, il ne fait aucun doute que la courbe d'apprentissage va porter ses fruits.

"Nous avons mené la course pour la première fois, fait le meilleur tour en course également", rappelle le pilote britannique, qui partagera à Sakhir le volant de la Ginetta #5 avec Ben Hanley et Jordan King. "Cela prouve que la voiture a du rythme. C'était notre meilleure course jusqu'à présent. Nous voulons vraiment ramener un trophée, mais être plus proche que jamais de la voiture victorieuse est une véritable motivation pour tout le monde. La voiture se comportait bien et la première moitié du premier relais était géniale."

Lire aussi : Handicap différent pour les deux Toyota à Bahreïn

Ce week-end, les Ginetta bénéficieront du handicap de performance infligé aux Toyota ainsi qu'à la Rebellion, ce qui pourrait renforcer l'espoir de signer un résultat positif alors que l'équipe est encore en quête d'un premier podium. "Bahreïn devrait vraiment nous convenir", assure Robertson. "Il y a de longues lignes droites, avec la ligne droite principale et la sortie du virage 2. Ca devrait vraiment jouer en notre faveur. Bien sûr, la course fait le double de distance [8 heures, ndlr], mais si nous pouvons tout faire mieux, nous pouvons vraiment viser un gros résultat là-bas."

Le Team LNT doit toutefois s'améliorer dans l'exécution des courses pour concrétiser. Car outre des pénalités consécutives au non-respect de la procédure de départ, la manche chinoise a été troublée comme les précédentes par des arrêts au stand plus longs que la moyenne. "Nous devons faire en sorte que tout soit parfait", confirme Robertson. "Tout ce qui concerne les arrêts au stand, les procédures. Nous devons saisir tout résultat possible."