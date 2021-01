Glickenhaus annonce ses pilotes, Dumas en sera

Les deux équipages de Glickenhaus pour le FIA WEC sont désormais bouclés ! Le constructeur américain, qui développe son Hypercar avec l'ambition de venir se frotter à Toyota et Alpine cette année, a choisi ses six pilotes pour l'ensemble de la saison. La liste des engagés publiée la semaine dernière permettait d'en connaître deux. Parmi les nouveaux arrivants, le contingent français sera composé de trois éléments.

La répartition des équipages sur les deux 007 LMH sera précisée ultérieurement, tandis que ce sont au total sept pilotes qui constitueront les effectifs. Toujours est-il que l'aventure se fera avec un ancien vainqueur des 24 Heures du Mans : Romain Dumas. Le Français rejoint Ryan Briscoe, Pipo Derani, Franck Mailleux, Gustavo Menezes, Olivier Pla et Richard Westbrook.

"Nous voulions une équipe de pilotes rapides et expérimentés", explique Luca Ciancetti, chef d'équipe de Podium Advanced Technologies. "Nous les avons sélectionnés en raison de la valeur qu’ils apportent à notre programme. Nous sommes très enthousiastes et savons que nous allons performer au plus haut niveau. Ces gars ont montré un grand engagement envers notre programme et ils ont tous hâte de piloter notre Glickenhaus 007 LMH."

Prochainement en piste pour la première fois, la Glickenhaus 007 LMH va participer à plusieurs séances d'essais avant de faire ses débuts en compétition, attendus au mois d'avril avec la manche d'ouverture du championnat à Portimão. L'équipe a récemment annoncé s'être associée à l'expertise de la structure Joest Racing pour appuyer son engagement en Endurance.

"Je rêve de disputer les 24 Heures du Mans depuis l’âge de 11 ans", rappelle Jim Glickenhaus, fondateur de la marque. "Nous sommes fiers de chaque pilote qui rejoint notre équipe. Nous sommes David contre Goliath et notre histoire montre que nous boxons bien au-dessus de notre catégorie. Nous courrons pour gagner et nous apprécions les aventures."

Les pilotes de la catégorie Hypercar pour 2021 sont désormais tous connus, puisque Toyota a maintenu les mêmes équipages que l'an dernier tandis qu'Alpine a officialisé en début de semaine son trio qui partagera le volant de son prototype LMP1.