Le Hall of Fame de la FIA honore les Champions d'Endurance

La FIA a célébré lundi l'Histoire de l'Endurance en intronisant ses pilotes à son Hall of Fame. La quasi-totalité des Champions du monde de la discipline étaient réunis à Paris pour cet événement, le troisième de la sorte après les soirées dédiées ces deux dernières années à la Formule 1 et au WRC.

Le Hall of Fame de l'Endurance mondiale réunit à la fois les lauréats du Championnat du monde des voitures de sport, lancé en 1953 et également appelé Championnat du monde Sport-prototypes après 1986, et qui à partir de 1981 a compté un classement des pilotes en plus de celui des constructeurs, et ceux du WEC sous la forme qui est la sienne depuis 2012.

On retrouve parmi les pilotes intronisés aussi bien Jacky Ickx que Tom Kristensen, Derek Bell ou encore Hans Stuck. Déjà consacré en 2017 en tant que double Champion du monde de F1, Fernando Alonso est devenu le premier à figurer deux fois au Hall of Fame de la FIA, récompensé cette fois pour sa victoire lors de la saison 2018/19 du WEC aux côtés de Sébastien Buemi et de Kazuki Nakajima.

Pour Allan McNish, triple vainqueur des 24 Heures du Mans, le titre en WEC qu'il a obtenu en 2013 lui a donné le sentiment d'avoir "coché la dernière case" dans une carrière qu'il a conclue après ce succès au championnat avec Audi. "Je suis très heureux de représenter une petite partie de l'Histoire [de l'Endurance]", a-t-il déclaré lundi en montant sur la scène de l'Automobile Club de France, à Paris.

Parmi les 28 Champions du monde vivants de la discipline, seul manquait Teo Fabi, sacré avec Jaguar en 1991, absent pour raisons personnelles. Stefan Bellof, vainqueur du titre avec Porsche en 1984 et décédé l'année suivante, était représenté par son frère Georg, que l'on a pu voir courir en Formule 1 à la fin des années 1970.

Les pilotes du Hall of Fame du Championnat du monde d'Endurance :

Bob Garretson (1981)

Jacky Ickx (1982, 1983)

Stefan Bellof (1984)

Derek Bell (1985, 1986)

Hans Stuck (1985)

Raul Boesel (1987)

Martin Brundle (1988)

Jean-Louis Schlesser (1989, 1990)

Mauro Baldi (1990)

Teo Fabi (1991)

Yannick Dalmas (1992)

Derek Warwick (1992)

André Lotterer (2012)

Marcel Fässler (2012)

Benoît Treluyer (2012)

Allan McNish (2013)

Loïc Duval (2013)

Tom Kristensen (2013)

Anthony Davidson (2014)

Sébastien Buemi (2014, 2018/19)

Brendon Hartley (2015, 2017)

Mark Webber (2015)

Timo Bernhard (2015, 2017)

Marc Lieb (2016)

Neel Jani (2016)

Romain Dumas (2016)

Earl Bamber (2017)

Kazuki Nakajima (2018/19)

Fernando Alonso (2018/19)

Pour parcourir les images de la soirée, cliquez sur les flèches des photos en haut de cet article.