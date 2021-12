Hirakawa promu, Nakajima et Kobayashi intègrent le management Toyota

Fortement pressenti, Ryo Hirakawa sera bien le successeur de Kazuki Nakajima chez Toyota en Endurance. Le pilote japonais, âgé de 27 ans et champion de Super GT en 2017, a officiellement été nommé titulaire par le constructeur nippon au sein de son line-up 2022 en WEC.

Il s'agira du seul changement apporté aux équipages de la marque, dont la répartition reste la même qu'auparavant. Ainsi, Ryo Hirakawa fera équipe avec Sébastien Buemi et Brendon Hartley, tandis que l'autre GR010 Hybrid sera toujours confiée à Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López.

Ryo Hirakawa était depuis longtemps préparé par Toyota, qui lui a fait découvrir l'ELMS et le LMP2 en 2016. Cette année, il a participé à des essais déterminants l'été dernier, à Portimão puis Barcelone, avant de prendre à nouveau le volant de la GR010 à Bahreïn en fin d'année.

"Je suis évidemment très heureux que Toyota me choisisse pour faire partie de l'équipe", a-t-il confié à Motorsport.com. "Lors des essais, j'ai fait tout ce que je pouvais pour m'améliorer et je crois qu'ils ont apprécié ; en pensant à l'avenir, ils ont dû avoir le sentiment que je pouvais faire du bon boulot. En même temps, c'est une immense pression car c'est un championnat du monde : le travail que j'ai à faire est le même qu'au Japon, mais l'environnement est différent. Tout est plus professionnel, je dois apprendre une nouvelle voiture, de nouveaux circuits, et ça me met dans une 'zone de pression'."

Ryo Hirakawa lors d'une séance d'essais avec Toyota.

Dévoilant son programme pour l'an prochain, Toyota a également annoncé des modifications importantes dans son organisation. Retiré du WEC, Kazuki Nakajima ne reprendra pas la compétition dans une autre discipline mais hérite d'un rôle de dirigeant puisqu'à 36 ans, il est nommé vice-président de Toyota Gazoo Racing Europe. Il aura pour mission "de faire évoluer l'organisation et d'optimiser son approche axée sur les pilotes en WEC, parallèlement à des responsabilités de gestion des équipes et des pilotes".

Kamui Kobayashi prend également du galon, avec la création d'un poste de team principal qu'il endossera pour "apporter un point de vue de pilote à la direction de l'équipe, en mettant l'accent sur les progrès à réaliser pour l'ère Hypercar". Un rôle que le Japonais combinera à celui de pilote à plein temps.

Le dernier changement organisationnel concerne Yuichiro Haruna, nommé directeur de projet de l'équipe Toyota en WEC, titre qu'il avait déjà au sein du programme WRC de la marque.