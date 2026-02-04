L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

La nouvelle Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la première fois la semaine dernière sur le circuit de Portimão au Portugal.

L'équipe française lance donc sa troisième saison dans la plus haute catégorie du championnat du monde d'endurance, après son retour dans la discipline en 2024. Entre-temps, Alpine s'est illustrée avec deux podiums aux 6 Heures d'Imola et de Spa 2025 avec la n°36 et avec une victoire lors des 6 Heures de Fuji 2025 avec la n°35, à l'occasion de la 100e course du WEC.

Les ambitions de l'écurie sont claires pour cette saison 2026 : "Nous voulons continuer à faire progresser notre niveau de performance afin de nous battre régulièrement aux avant-postes d'un plateau plus relevé que jamais", a déclaré Bruno Famin, directeur d'Alpine Motorsport.

Lors de ce premier test, l'Hypercar a parcouru 1250 kilomètres, pilotée par Frédéric Makowiecki, Ferdinand Habsburg et la dernière recrue de l'équipe et rookie cette année, Victor Martins.

"C'était un véritable plaisir de retrouver la piste avec toute l'équipe. Pour la première fois, nous avons pu rouler avec le package 2026 pour le comprendre plus en détail", a commenté Makowiecki. "Ces essais étaient très productifs et nous avons bien travaillé pour obtenir de bonnes informations, y compris sur les pneumatiques. Le travail d'analyse commence maintenant, avec l'objectif de revenir avec de nouveaux axes d'optimisation."

L'Alpine n°36 lors des 8 Heures de Bahreïn 2025. Photo de: Shameem Fahath / Motorsport Network

Encore engagé en Formule 2 la saison passée, Victor Martins a ainsi redécouvert l'Hypercar et ses particularités, après un premier contact avec la LMDh lors des tests rookies de Bahreïn en 2025.

"C'était un moment très particulier de reprendre le volant de l'Alpine A424 et de découvrir Portimão", a déclaré le Français. "J'ai été impressionné par les performances de la voiture, notamment en matière d'appui aérodynamique et de puissance. J'ai pris énormément de plaisir à voir la précision qu'elle exige, en particulier au freinage et en entrée de virage."

"Il y a forcément une phase d'adaptation, avec beaucoup de choses à apprendre sur les différents systèmes, mais le travail effectué était très positif. Ferdinand et Frédéric m'ont apporté leur expérience pour accélérer mon intégration, me faire progresser et être opérationnel."

"L'équipe est extrêmement professionnelle, avec une vraie passion et de grandes ambitions autour du projet. Cela me motive encore plus et j'ai hâte de poursuivre le travail avec eux, que cela soit au simulateur ou en piste, pour être fin prêt pour la première course au Qatar."

Victor Martins dans l'A524 lors des Rookie Tests de Bahreïn 2025. Photo de: Alpine

Philippe Sinault, directeur d'Alpine Endurance Team, a détaillé les objectifs de ce premier shakedown, notamment la prise en main de la nouvelle gamme de pneus Michelin 2026.

"Ces essais constituaient une étape importante puisqu'il s'agissait de notre première séance complète avec le nouveau package, intégrant les évolutions apportées à l'A424, mais aussi les Michelin Pilot Sport Endurance 2026", a confié Sinault. "Les conditions météorologiques étaient suffisamment clémentes et nous avons pu profiter d'une journée complète sur le sec pour mener à bien l'ensemble de notre programme."

"Frédéric Makowiecki, Ferdinand Habsburg et Victor Martins étaient présents pour cette première véritable séance de travail, axée sur l'aérodynamique, la mécanique et surtout la découverte et l'exploitation des pneumatiques. Une attention particulière a également été portée à l'intégration de Victor, avec des temps de roulage qui lui ont permis de découvrir la voiture dans différentes conditions et notamment la nuit."

Avant le début de la saison 2026 du WEC, prévue les 22 et 23 mars prochains au Qatar, Alpine retournera en piste fin février pour un nouveau test à Motorland Aragón. D'ici là, l'équipe dévoilera sa livrée 2026 le 18 février.