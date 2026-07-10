L'Hypercar McLaren a fait sa première apparition publique à Goodwood

La future Hypercar de McLaren, qui fera ses débuts en championnat du monde d'endurance (WEC) en 2027, a effectué sa première apparition publique à l'occasion du Festival of Speed de Goodwood, ce vendredi. La MCL-HY a été présentée aux spectateurs lors de plusieurs montées de la célèbre course de côte britannique.

Initialement engagée dans son programme de développement, la voiture a été temporairement détournée de ses essais pour rejoindre l'événement, où elle roulera vendredi et samedi, avant de reprendre son programme de tests dimanche.

Présentée numériquement le 4 mai dernier, la McLaren MCL-HY poursuit actuellement sa phase de développement en vue de son arrivée en WEC et aux 24 Heures du Mans en 2027. Il s'agira du premier prototype McLaren engagé dans la catégorie reine de l'endurance depuis la victoire de la F1 GTR aux 24 Heures du Mans en 1995.

La voiture arborait pour l'occasion une livrée hommage à Bruce McLaren, fondateur de la marque, utilisée sur son prototype de développement.Présent à Goodwood, le Champion du monde de Formule 1 en titre, Lando Norris, doit également prendre le volant de l'Hypercar. Le Britannique pilotera aussi la MCL60, la monoplace engagée par McLaren en 2023, avec laquelle il avait décroché sept podiums.

"Goodwood est le plus grand salon automobile au monde, il était donc logique pour nous d'avoir cet événement dans notre viseur", a expliqué James Barclay, directeur de l'équipe McLaren Racing Endurance Team. "Mais la vérité est qu'il est encore très tôt dans notre programme d'essais. Nous avons toutefois atteint tous nos objectifs et avons pris la décision de présenter la MCL-HY aux passionnés présents."

Des images de la MCL-HY. Photo de: McLaren

Après cette première sortie publique, McLaren reprendra son programme de préparation avant ses débuts en compétition en 2027. La marque britannique rejoindra alors une catégorie Hypercar qui rassemble déjà plusieurs constructeurs majeurs engagés en WEC et aux 24 Heures du Mans.

Une édition 2026 riche en têtes d'affiche

Le duo d'Alpine, Pierre Gasly et Franco Colapinto, sera également en action à Goodwood. Les deux pilotes se relaieront au volant de la Lotus E20 de la saison 2012. Cette monoplace à moteur V8 avait notamment permis à Kimi Räikkönen de remporter le Grand Prix d'Abu Dhabi 2012.

Du côté de Red Bull, Isack Hadjar représentera l'écurie autrichienne en prenant le volant de la RB17, l'hypercar réservée à la piste conçue par Adrian Newey. Le Britannique participera lui aussi aux démonstrations, tout comme Yuki Tsunoda, qui pilotera également cette machine de 1 200 ch.

Le Festival of Speed accueillera par ailleurs de nombreux anciens pilotes de Formule 1, parmi lesquels plusieurs légendes de la discipline, comme Mario Andretti et Emerson Fittipaldi.

Les amateurs d'endurance pourront également retrouver plusieurs grandes figures de la spécialité, dont les vainqueurs des 24 Heures du Mans Tom Kristensen et Derek Bell. Plusieurs prototypes emblématiques seront aussi en démonstration tout au long du week-end, parmi lesquels la Porsche 962, la Ford GT MKII et la McLaren F1 GTR.

Côté deux-roues, Valentino Rossi sera l'une des principales attractions. Le nonuple champion du monde prendra le volant de la BMW V12 LMR victorieuse des 24 Heures du Mans 1999. Les spectateurs pourront également le voir retrouver une moto, puisqu'il pilotera aussi une Yamaha M1 de la saison 2020.

Enfin, de nombreuses figures du rallye seront présentes, avec notamment Sébastien Loeb, Sébastien Ogier et Nasser Al-Attiyah.