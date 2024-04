Toyota vainqueur stratège à Imola, Ferrari piégé par la pluie

Les 6 Heures d'Imola semblaient promises à Ferrari, qui avait bénéficié des derniers changements de la BoP, mais le clan italien a pris les mauvaises décisions quand la pluie est arrivée. Le succès est finalement revenu à la Toyota #7, elle aussi favorisée par la BoP appliquée ce week-end.

Les Ferrari monopolisaient les trois premières places sur la grille et elles ont conservé la tête au départ, avec la #50 de Nicklas Nielsen devant la #51 d'Antonio Giovinazzi et la #83 de Robert Kubica. C'est surtout derrière qu'il fallait regarder puisque dès le début de la course, Matthieu Vaxiviere, aligné dans l'Alpine #36, a percuté la Peugeot #94 de Paul di Resta et a été envoyé vers la BMW #15 de Marco Wittmann. Jean-Karl Vernay a également été pris dans l'accident au volant de l'Isotta Fraschini, qui allait multiplier les passages hors de la piste durant l'épreuve, tandis que la seconde Alpine, la #35 de Charles Milesi, est passée dans les graviers. L'Alpine #36 a été pénalisée d'une minute pour l'incident.

Après avoir mené chaque séance d'essais et signé un triplé en qualifications, Ferrari a dominé le début de course avec ses trois prototypes, mais la voiture privée d'AF Corse a été distancée en raison d'une pénalité pour une infraction sous régime de Full Course Yellow. La Toyota #7, qui s'était défaite des Porsche officielles, en a profité pour récupérer la troisième place tandis que dans la deuxième heure, les positions se sont inversées entre les Ferrari de tête, la #50 ayant perdu du temps dans les stands.

Une fois le cap de la mi-course franchi, différentes interruptions et l'arrivée de la pluie ont commencé à mettre à mal la domination des Ferrari. Avec la Toyota #7, Nyck de Vries a chipé la deuxième place à Miguel Molina, mais ce dernier a pu reprendre l'avantage après une relance de course. La pluie s'est intensifiée et l'essentiel du plateau a basculé sur des pneus pluie mais les Ferrari ont tardé à le faire. Elles ont dans un premier temps récupéré les trois premières places... pour finalement dégringoler dans la hiérarchie quand elles sont enfin passée par la voie des stands pour prendre les gommes adaptées aux conditions.

La Ferrari #51 menait avant l'arrivée de la pluie Photo de: JEP / Motorsport Images

La Toyota #7 s'est retrouvée en tête devant deux Porsche, la #5 et la #6. Après la fin de l'averse et le retour aux pneus slicks, le succès du constructeur japonais était loin d'être assuré puisqu'en fin d'épreuve, Kévin Estre est revenu à moins d'une seconde de Kamui Koabasyashi... mais la Porsche #6 avait une pénalité de cinq secondes pour un dépassement sous drapeau jaune. Estre a cependant reçu la consigne d'attaquer, avec l'espoir de prendre la tête et de creuser l'écart suffisant, tandis qu'un doute subsistait sur la capacité de la Toyota à finir la course sans repasser aux stands.

L'écart a finalement grandi dans les derniers tours et Kobayashi s'est imposé sur la Toyota qu'il partageait avec de Vries et Mike Conway. Les deux Porsche officielles ont complété le podium, avec la #5 d'Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor devant la #6 confiée à Matt Campbell, Michael Christensen et Frédéric Makowiecki.

La meilleure Ferrari à l'arrivée a finalement été la #50, au volant de laquelle Matt Campbell a arraché la quatrième place dans le tout dernier tour. Devant lui, Brendon Hartley n'avait plus de batterie pour se défendre dans la Toyota #8, et le Néo-Zélandais a en plus fait une erreur qui a donné la position à son rival. Hartley a finalement pris la cinquième place devant la BMW #20, a Ferrari #51 et la troisième #449 engagée, la jaune d'AF Corse.

Peugeot a vécu une course difficile pour les débuts de sa 9X8 profondément remaniée. La #94 a perdu ses chances dès l'incident du départ et a ensuite perdu du temps dans les stands et avec un passage hors piste, et la #93 a brièvement roulé au ralenti, un problème de boîte de vitesses ayant été évoqué par radio. Elle a néanmoins pu décrocher la neuvième place devant la seule Cadillac engagée. La première Porsche Jota a été la #38, 11e à l'arrivée, tandis que la 12 a pris la 14e place, après une sortie de piste de Callum Ilott au moment où la pluie a fait son arrivée. Les Alpine ont aussi fini hors des points , avec la #35 en 13e position et la #36 au 16e rang.

Doublé BMW en LMGT3

La BMW #31 s'est imposée en LMGT3 Photo de: Paolo Belletti

En LMGT3, les BMW ont réalisé un doublé avec la #31 d'Augusto Farfus, Sean Gelael et Darren Leung devant la #46 de Maxime Martin, Valentino Rossi et Ahmad Al Harthy, qui avait l'avantage en début de course. La Porsche Manthey Purerxcing de Klaus Bachler, Joel Sturm et Aliaksandr Malykhin a complété le podium.

La Lamborghini Iron Dames a abandonné après des soucis électroniques, rencontrés dès le début de l'épreuve.

