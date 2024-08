Jota délaisse ses Porsche privées pour des Cadillac d'usine

L'information est désormais officielle : Jota prendra l'année prochaine le relais du Chip Ganassi Racing pour s'occuper du programme d'usine de Cadillac en FIA WEC. L'équipe anglaise sera chargée d'exploiter les deux prototypes V-Series.R LMDh du constructeur américain dans la catégorie Hypercar, où le règlement imposera alors d'aligner deux voitures par marque.

En 2023 et 2024, Cadillac n'engageait qu'une seule machine dans le championnat, exception faite des 24 Heures du Mans. Le nom de la structure deviendra ainsi Cadillac Hertz Team Jota, le sponsor principal de l'équipe anglaise restant à ses côtés alors qu'il était jusqu'ici son partenaire pour le programme privé avec les Porsche 963 LMDh. D'ailleurs, Knighthead Capital Management, groupe qui a sauvé l'entreprise Hertz de la faillite en 2021, devient parallèlement actionnaire de Jota.

"Cadillac est fier de courir contre les meilleurs du monde en participant au WEC, incluant Hertz Team Jota", souligne John Roth, vice-président de Cadillac international. "Nous sommes ravis d'accueillir Jota pour l'année prochaine, ce qui va nous apporter des décennies d'expertise technique en compétition afin de continuer à rencontrer du succès sur la piste."

Pour Jota, qui va donc délaisser ses Porsche privées après deux années d'exploitation, cet accord est vécu comme "la concrétisation de l'objectif qui était de devenir une écurie d'usine" aux yeux de son directeur et fondateur, Sam Hignett.

"En courant face aux Cadillac V-Series.R ces deux dernières saisons, nous avons fait l'expérience de leur compétitivité et nous sommes honorés et privilégiés d'avoir leur confiance pour engager leurs voitures à partir de 2025", ajoute-t-il. "On peut compter sur les doigts d'une main les constructeurs avec qui l'on choisirait de courir en Endurance, et Cadillac et GM en font partie. Avec Porsche et Ferrari, ils sont l'un des noms qui sont synonymes d'Endurance."

Au-delà de l'exécution du programme, cette nouvelle alliance devrait avoir des répercussions sur la formation des équipages. La question ne devrait pas être tranchée avant la fin de la saison actuelle mais il est probable de voir associés des pilotes issus des deux structures, Cadillac et Jota. "Ce serait une évaluation logique et c'est probablement ainsi que ça se terminera, mais il pourrait y avoir des nouveaux venus", indique Sam Hignett.

Jota ne mettra pas la main sur les Cadillac V-Series.R avant la dernière manche de la saison pour procéder aux premiers essais. Cadillac doit encore confirmer ses plans pour l'IMSA, où ses prototypes pourraient être confiés à Wayne Taylor Racing with Andretti.