Jota engagera une Porsche 963 LMDh en WEC en 2023

Ce vendredi, Porsche a dévoilé la livrée de la 963 LMDh, fer de lance du retour de la marque allemande au plus haut niveau de l'Endurance mondiale dans le cadre de la nouvelle catégorie Hypercar. Parmi la série de nouvelles, comprenant également la présentation des huit premiers pilotes retenus pour le programme, celle que les structures clientes qui feront acquisition de cette voiture seraient révélées prochainement.

Ce samedi soir, via une annonce faite au Festival of Speed de Goodwood et relayée sur les réseaux sociaux du WEC, l'une d'entre elles est connue : il s'agit de l'équipe Jota Sport, dont la #38 a remporté les 24 Heures du Mans 2022 en catégorie LMP2. La structure britannique supervisera l'exploitation de la 963 LMDh et assurera la gestion de l'écurie qui sera sponsorisée par l'entreprise Hertz, spécialiste de la location, pour un accord courant entre 2023 et 2025. Singer Group en sera également sponsor.

"Nous sommes ravis de sponsoriser une nouvelle équipe de course Hertz et de nous associer à Jota et Singer pour rejoindre l'une des plus palpitantes et prestigieuses compétitions automobiles du monde", a déclaré Stephen Scherr, PDG de Hertz.

"Hertz a l'intention de transformer l'avenir de la mobilité grâce à l'innovation technologique et à une expérience client axée sur le numérique, et nous sommes impatients de faire découvrir notre marque à des millions de fans de course automobile lors du Championnat du monde d'Endurance de l'année prochaine."

"Courir avec Hertz et Singer est une étape importante pour Jota", a pour sa part expliqué David Clark, copropriétaire de l'équipe. "Nous avons obtenu un succès durement acquis au niveau mondial ces dernières années, notamment au Mans. Avec cette nouvelle équipe, nous serons dans une position très favorable pour poursuivre sur notre lancée lorsque l'Endurance entrera véritablement dans un âge d'or en 2023."

Il est à noter qu'au cours de la journée, une première annonce avait été faite indiquant que l'équipe JDC-Miller s'engagerait avec une Porsche 963 en championnat IMSA.