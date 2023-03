Jota dévoile la livrée de sa Porsche Hypercar pour le WEC

Charger le lecteur audio

Jota, équipe championne en titre du LMP2 en WEC, a dévoilé la livrée qu'elle utilisera sous la bannière "Hertz Team Jota" lorsqu'elle rejoindra la catégorie Hypercar pour la troisième manche de la saison 2023 à Spa, avec António Félix da Costa, Will Stevens et Yifei Ye au volant.

Un showcar a été habillé de ce que le constructeur appelle "l'or de course Hertz", en préambule à l'entrée en lice de cette voiture juste avant les 6 Heures de Spa, le 29 avril. La palette de couleurs a été conçue par Singer Group, qui produit des Porsche 911 "réimaginées" à partir de châssis des années 1970 et 1980 et qui est l'un des sponsors de la Jota 963.

Le logo de Singer figure d'ailleurs sur la voiture, ainsi que celui de Brady, la société cofondée par Tom Brady, le quaterback des Patriots qui a battu tous les records.

Les nouvelles couleurs feront toutefois leurs débuts lors de l'ouverture de la saison 2023 du Championnat du monde d'Endurance aux 1000 Miles de Sebring, le 17 mars, puisqu'une Oreca 07 LMP2 sera engagée sous le nom de Hertz Team Jota. Stevens et Ye piloteront la voiture aux côtés du pilote de test et de réserve de Porsche en Formule E, David Beckmann, qui sera le pilote Argent obligatoire dans la voiture.

L'ex-pilote de Formule 2 pilotera également la LMP2 aux couleurs de Hertz à Portimão le 16 avril, bien que le nom des deux autres pilotes de l'Hypercar n'ait pas encore été révélé.

Les dirigeants de Jota, Sam Hignett et David Clark, ont expliqué dans un communiqué commun : "En tant qu'équipe, nous avons démontré notre capacité à performer en obtenant dix podiums au cours des neuf dernières années aux 24 Heures du Mans. Grâce au soutien de nos nouveaux partenaires, nous passons en catégorie Hypercar et Hertz Team Jota sera en compétition avec certains des plus grands constructeurs automobiles du monde. Nous disposons d'une équipe solide et expérimentée et, étant un des rares engagés privés dans cette catégorie, nous gardons en vie l'esprit du Mans et nous sommes impatients de prendre la piste."

Tom Brady a de son côté déclaré : "Je suis depuis longtemps un grand fan de course automobile, et pour Brady, être désormais partie intégrante de Hertz Team Jota en tant que futur de l'habillement et du design en sport automobile est une opportunité incroyablement excitante."