Jota Sport en tête à Portimão, débuts discrets pour Glickenhaus

António Félix da Costa a réalisé un temps de 1'33"752, hissant l'Oreca #38 de Jota Sport au sommet de la feuille des temps des Essais Libres 1 des 8 Heures de Portimão. La LMP2 est suivie par trois Hypercar. L'Alpine #36 de Nicolas Lapierre, deuxième, accuse un retard de 29 millièmes de seconde (1'33"781). Les écarts sont tout aussi fins pour les Toyota GR010. La #8 de Sébastien Buemi prend la troisième place, à 48 millièmes de Félix da Costa, et la #7 de Kamui Kobayashi est expulsée du top 3 pour sept millièmes seulement !

En cinquième position, la deuxième en LMP2, on trouve Alex Brundle et l'Oreca #34 d'Inter Europol Competition (1'33"979), tandis que Ben Hanley a pris la sixième place pour DragonSpeed (1'34"268). Paul di Resta et Giedo van der Garde sont septième et huitième dans leurs Oreca respectives : la #22 d'United Autosports et la #29 de Racing Team Nederland. La seconde Jota Sport, confiée à Tom Blomqvist, et la RealTeam Racing #70 de Norman Nato complètent le top 10.

Absent à Spa-Francorchamps pour l'ouverture de la saison 2021 du Championnat du monde d'Endurance, Glickenhaus a enfin pris la piste. Une seule 007 LMH a fait le déplacement au Portugal. L'Hypercar confiée à Ryan Briscoe, Romain Dumas et Richard Westbrook n'a pas brillé cependant, puisqu'elle termine la première séance d'essais libres en douzième position, à plus d'une seconde du meilleur temps.

Porsche domine en GT

Dans la continuité de sa performance XXL à Spa-Francorchamps, Kevin Estre a délogé Gianmaria Bruni en fin de séance pour prendre la tête du classement GTE Pro. Le Français a tourné en 1'40"227 au volant de la Porsche 911 RSR #92, avec un peu plus d'un dixième d'avance sur Bruni (1'40"389). Daniel Serra est à trois dixièmes sur la plus rapide des Ferrari 488 GTE Evo d'AF Corse. Le meilleur temps du Brésilien (1'40"682) est près d'un dixième plus rapide que celui de la Ferrari #51 de James Calado.

En GT Am, Matt Campbell a mené la danse avec la Porsche #77 de Dempsey-Proton Racing. En 1'41"202, l'Australien compte un peu plus de deux dixièmes d'avance sur Andrea Piccini, le patron d'Iron Lynx et pilote de la Ferrari #60.

Les 8 Heures de Portimão s'élanceront dimanche 13 juin à 12h00, après les essais et les qualifications prévus vendredi et samedi. Toutes les séances sont à suivre en direct sur Motorsport.tv.

