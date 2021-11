Kazuki Nakajima quitte le WEC après 10 ans chez Toyota

Toyota Gazoo Racing vient d'annoncer le départ de son pilote Kazuki Nakajima au terme de la saison 2021. C'est une page qui se tourne pour les deux parties, puisque Nakajima, pilote Williams-Toyota en Formule 1 en 2008 et 2009, courait pour le constructeur nippon en Championnat du monde d'Endurance depuis 2012.

Associé au fil des années à Nicolas Lapierre, Alexander Wurz, Stéphane Sarrazin, Sébastien Buemi, Anthony Davidson, Fernando Alonso et Brendon Hartley, Nakajima a remporté 16 victoires en 58 courses à ce jour, dont 14 des 30 dernières depuis qu'a commencé l'ère de domination (et quelque peu de solitude) de Toyota sur le WEC. Le Japonais a surtout remporté le titre mondial 2018-19 ainsi que trois éditions consécutives des 24 Heures du Mans de 2018 à 2020 après le crève-cœur de 2016.

"C'était un honneur de courir pour Toyota Gazoo Racing pendant neuf saisons, et je me sens extrêmement chanceux d'avoir remporté des courses, des championnats et les 24 Heures du Mans aux côtés de si nombreux collègues talentueux, passionnés et dévoués", déclare Nakajima. "Je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude envers Toyota Gazoo Racing pour cette aventure de dix ans en WEC."

"J'ai tant de souvenirs avec cette équipe, qui a été une famille pour moi dans les moments durs comme dans ceux de joie, et j'aurai toujours le sentiment d'en faire partie. Une nouvelle ère arrive pour l'Endurance, avec l'arrivée de nombreux constructeurs en Hypercar dans les prochaines années, et ce sera une nouvelle ère pour moi. Je continuerai de soutenir l'équipe et je suis impatient d'observer le début d'une nouvelle époque passionnante pour l'Endurance."

Âgé de 36 ans, Nakajima reste en lice pour le titre WEC 2021 mais sa Toyota #8 accuse 15 points de retard sur la voiture sœur à l'aube de la dernière course. Il devrait être remplacé l'an prochain par Ryō Hirakawa, vice-champion en titre de Super Formula et champion 2017 de Super GT, où il s'est classé deuxième lors des trois dernières saisons – deux championnats où Nakajima devrait continuer de courir en 2022.

Hirakawa a déjà réalisé deux séances d'essais avec Toyota en WEC, et Nakajima ne tarissait pas d'éloges à son sujet le mois dernier : "À la fois en Super Formula et en Super GT, sa vitesse est indéniable. S'il est performant, ça deviendra plus dur pour moi d'avoir une place, mais à part ça, je veux juste le soutenir. Il y a beaucoup de jeunes pilotes rapides chez Toyota, mais il a les résultats et la vitesse, alors si Toyota crée un système où les résultats peuvent mener à une place en WEC, je pense que c'est une bonne chose pour l'avenir."

Le line-up Toyota 2022 devrait être confirmé en décembre ou en janvier, a récemment indiqué le directeur technique Pascal Vasselon.

Avec Gary Watkins et Kenichiro Ebii