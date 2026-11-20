WEC

Kévin Estre remplace Mike Conway chez Toyota pour la saison 2027

Kevin Estre a été choisi pour succéder à Mike Conway dans l'équipage de la Toyota n°7 en WEC.

Haydn Cobb

Publié: 20 nov. 2026, 08:02

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : FIAWEC - DPPI

Kévin Estre remplacera Mike Conway, qui a annoncé sa retraite, au sein de l'un des deux équipages Toyota en FIA WEC. Le Français mènera une double campagne en 2027 puisqu'il roulera pour deux constructeurs.

Champion du monde WEC en 2024, Estre est pilote Porsche depuis 2016. Il s'engagera dans une double campagne avec deux marques, afin de compléter le line-up Hypercar de Toyota à partir de 2027, à la suite du départ à la retraite de Conway.

Estre prendra la place laissée vacante par le Britannique dans la Toyota n°7, aux côtés de Kamui Kobayashi et Nyck de Vries.

Les champions du monde en titre, Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa, conserveront quant à eux leur place dans la Toyota n°8.

Estre rejoint Toyota avec un palmarès impressionnant, marqué notamment par des victoires aux 24 Heures du Mans en LMGTE Pro, aux 24 Heures du Nürburgring et aux 24 Heures de Spa durant son passage chez Porsche. Le Français a également décroché le titre mondial WEC en LMGTE Pro en 2018-2019.

Plus récemment, il a disputé le championnat IMSA en catégorie GTP avec Porsche. Il a conclu la saison par une victoire à Petit Le Mans le mois dernier et devrait poursuivre en IMSA avec la marque allemande, en parallèle de son nouvel engagement avec Toyota en WEC.

Kévin Estre a connu le succès avec la Porsche 963.

Photo de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Cette situation rappelle celle de Laurens Vanthoor, qui sera en WEC avec McLaren pour les débuts de la marque dans la catégorie Hypercar, tout en participant en IMSA aux seules manches de la Michelin Endurance Cup en tant que troisième pilote de Porsche Penske Motorsport.

Ces deux accords ont été rendus possibles par l'absence de Porsche dans la catégorie reine du WEC, ainsi que par l'absence de conflit entre les calendriers du WEC et de l'IMSA en 2027.

Avant l'annonce, Estre s'est rendu au siège de l'équipe japonaise à Cologne pour procéder à un moulage de baquet, travailler au simulateur et rencontrer ses nouveaux coéquipiers ainsi que les membres de l'équipe.

"J'ai hâte de commencer chez Toyota Racing", se réjouit-il. "Au fil des années, l'équipe est devenue une référence en WEC en matière de performances et de fonctionnement, et je sais par expérience à quel point il est difficile de courir face à elle. Je suis donc impatient d'en faire partie et de viser ensemble des victoires au Mans et des titres mondiaux."

"En parallèle, je suis heureux et reconnaissant de pouvoir continuer à courir en IMSA. Avec des saisons complètes en WEC et en IMSA, une nouvelle année passionnante m'attend."

Kévin Estre intègre l'équipage de la Toyota n°7.

Photo de: Rainier Ehrhardt

Toyota a également annoncé la promotion de son pilote de développement Esteban Masson au poste de pilote d'essais et de réserve pour 2027. Le Français a acquis de l'expérience au volant de la TR010 Hybrid lors de la Journée Test des 24 Heures du Mans en juin dernier.

"Je suis très heureux d'accueillir Kevin dans l'équipe", a déclaré Kamui Kobayashi, directeur de l'équipe Toyota et futur coéquipier d'Estre dans la n°7. "Bien sûr, nous le connaissons bien comme étant un adversaire redoutable en WEC et c'est formidable qu'il pilote désormais avec nous au volant de la TR010 Hybrid n°7."

"Son arrivée nous permet de conserver un équipage composé de pilotes expérimentés et performants. Nous pouvons également compter sur notre nouveau pilote d'essais et de réserve, Esteban, qui a montré un grand potentiel en LMP2 et en LMGT3. Nous avons tous hâte de travailler ensemble pour relever les défis à venir."

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Le programme Hypercar de Peugeot pourrait s'arrêter brutalement

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Haydn Cobb





Cinq pilotes pénalisés sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



3 h



Cinq pilotes pénalisés sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas





La FIA dévoile les derniers résultats de l'ADUO dans son bilan final de la saison



Formule 1



Formule 1 9 j



La FIA dévoile les derniers résultats de l'ADUO dans son bilan final de la saison





Leclerc pénalisé après son accrochage avec Lawson, Antonelli et Bearman également sanctionnés



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



11 j



Leclerc pénalisé après son accrochage avec Lawson, Antonelli et Bearman également sanctionnés

Plus de

Kévin Estre





Une deuxième place "difficile à avaler" pour Porsche au Mans



WEC



WEC



24 Heures du Mans



18 juin 2025



Une deuxième place "difficile à avaler" pour Porsche au Mans





Ferrari et Toyota favoris au Mans... et peut-être Porsche ?



WEC



WEC



24 Heures du Mans



7 juin 2025



Ferrari et Toyota favoris au Mans... et peut-être Porsche ?





Les forces en présence au Mans : Porsche, le géant endormi



WEC



WEC



24 Heures du Mans



5 juin 2025



Les forces en présence au Mans : Porsche, le géant endormi

Plus de

Toyota Racing





Pourquoi la finale de Monza a tourné au pire scénario pour le WEC



WEC



WEC



6 Heures de Monza



4 j



Pourquoi la finale de Monza a tourné au pire scénario pour le WEC





Les nouveaux records établis par le trio de Toyota avec le titre WEC 2026



WEC



WEC



6 Heures de Monza



8 j



Les nouveaux records établis par le trio de Toyota avec le titre WEC 2026





Ogier ne devrait disputer que deux ou trois rallyes en 2027



WRC



WRC 14 j



Ogier ne devrait disputer que deux ou trois rallyes en 2027

Dernières actus





Kévin Estre remplace Mike Conway chez Toyota pour la saison 2027



WEC



WEC WEC 7 min



Kévin Estre remplace Mike Conway chez Toyota pour la saison 2027





Jorge Martín explique son état d'esprit à l'heure du dénouement dans la course au titre



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



51 min



Jorge Martín explique son état d'esprit à l'heure du dénouement dans la course au titre





Quartararo : "C'était très étrange de regarder le GP du Qatar depuis chez moi"



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



1 h



Quartararo : "C'était très étrange de regarder le GP du Qatar depuis chez moi"





EL2 - Russell devance Gasly sur piste humide à Las Vegas



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



2 h



EL2 - Russell devance Gasly sur piste humide à Las Vegas

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire