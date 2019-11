King remplace Ghiotto chez Ginetta pour les 4H de Shanghai

Jordan King, qui a déjà couru en IndyCar et en Formule 2 cette année, remplacera Luca Ghiotto au sein de l'équipage de la voiture #5 du Team LNT, aux côtés d'Egor Orudzhev et Ben Hanley. L'Italien, qui figure en troisième place du championnat de la F2 à une manche de la fin de saison, était présent avec Ginetta à Fuji et avait indiqué à l'époque être en discussion avec la structure pour disputer d'autres manches, tout en expliquant envisager la fin de sa carrière en monoplace. Dans le même temps, la voiture sœur, la #6, se rendra en Chine avec son line-up inchangé composé de Charlie Robertson, Mike Simpson et Guy Smith.

King, lui-même huitième du classement de F2, avait effectué ses débuts en WEC l'an passé en pilotant pour le compte de Jackie Chan DC Racing, en LMP2, au cours de trois épreuves. "Je suis heureux d'avoir l'opportunité de revenir en WEC, et encore plus ravi que ce soit en LMP1 avec la Ginetta AER", explique-t-il. "J'ai suivi de près leurs efforts en début de saison et il est très clair qu'il y a un potentiel énorme ici. J'espère pouvoir les aider à en débloquer encore plus à Shanghai."

Le président de Ginetta, Lawrence Tomlinson, d'ajouter : "Nous sommes ravis d'accueillir Jordan au sein de l'équipe. Son parcours montre clairement qu'il a de la vitesse, et la Ginetta en a beaucoup à lui offrir. Un pilote britannique très rapide dans une voiture britannique très rapide sur un circuit qui devrait à nouveau démontrer le vrai rythme du LMP1."

Les 4 Heures de Shanghai se tiendront du 8 au 10 novembre.