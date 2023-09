Kobayashi et Toyota en pole à domicile, Porsche devant Ferrari

Après une troisième et dernière séance d'essais libres qui, dans la nuit, a vu Toyota, Porsche et Peugeot au coude-à-coude, le tracé de Fuji a accueilli ce matin les qualifications, première heure de vérité à la veille de l'épreuve de 6 heures. Malgré un ciel couvert, la météo est restée globalement favorable et la piste sèche pour cet exercice du tour rapide, désormais organisé en trois parties, chaque catégorie disposant de sa séance.

En Hypercar, c'est un plateau de 12 machines qui s'est disputé la pole position, en l'absence de Glickenhaus pour cette fin de saison 2023. En verve depuis la veille sur leur circuit maison, les Toyota n'ont pas laissé passer l'occasion de verrouiller la première ligne : Kamui Kobayashi a signé le chrono le plus rapide au volant de la #7, en 1'27"794, reléguant au-delà de la demi-seconde la #8 confiée à Brendon Hartley.

Derrière les GR010 Hybrid, ce sont les Porsche 963 qui ont affiché de bonnes dispositions puisque les deux prototypes officiels du constructeur allemand partiront en deuxième ligne. Ils ont devancé l'unique Cadillac présente en WEC, reléguant ainsi les deux Ferrari 499P à la sixième et septième place.

Les deux Peugeot 9X8 n'ont pas été dans le coup lors de cette séance de qualifications, conclue à plus de deux et quatre secondes au point d'être même devancées par les deux Porsche clientes de Jota et Proton.

Dans la catégorie LMP2, le meilleur chrono a été signé au volant de l'Oreca 07 #22 de United Autosports par Phil Hanson en 1'32"674. En LMGTE Am, c'est l'unique Corvette du plateau qui partira en pole position. Départ la nuit prochaine, à 4h du matin (11h, heure locale) !

