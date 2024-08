Kolles obtient gain de cause dans le litige autour du nom Vanwall

Colin Kolles, via sa société PMC GmbH, et Sanderson International Marketing Limited (SIM), s'opposent depuis 2021 sur la question de savoir qui avait le droit d'utiliser le nom Vanwall au sein de l'Union Européenne. SIM avait acquis les droits de marque du nom Vanwall auprès de Dana Corporation en 2012. Selon le droit international des marques, une marque doit être utilisée commercialement pendant une période de cinq ans pour conserver le droit de l'utiliser.

Les avocats de Kolles ont donc attaqué en 2021 la marque exploitée par Sanderson, et demandé son annulation dans plusieurs régions du monde, estimant que SIM n'avait pas fait un usage commercial suffisant de la marque Vanwall depuis 2012 pour s'en attribuer les droits. En Australie, la marque gérée par la société SIM a déjà été annulée. Toutefois, le litige principal se disputait devant l'EUIPO, car l'Union européenne est le marché principal des deux marques Vanwall.

En première instance, il a été décidé en février 2023 que la société SIM pouvait conserver les droits sur le nom "Vanwall" pour les véhicules de course (classe 12). SIM a de fait conservé les droits sur les véhicules routiers et de course dans l'UE depuis cette décision, privant Kolles de ce même droit.

À l'époque, les médias britanniques avaient conclu que Sanderson avait eu définitivement gain de cause, et que l'aventure Vanwall emmenée par l'équipe de Colin Kolles en WEC était enterrée, faute de pouvoir utiliser le nom de la marque britannique en compétition. Mais cette première décision restait en vérité en suspens, Colin Kolles et ses avocats demeurant fermement décidés à interdire les marques de la société SIM dans toutes les catégories, et en particulier dans la classe 12.

Un retour en WEC ?

Kolles et la société PMC GmbH ont donc eu le dernier mot - même si la société SIM peut encore contester cette décision -, et peuvent utiliser à nouveau le nom Vanwall dans l'Union Européenne, et dans le cadre d'un éventuel retour à la compétition, notamment en WEC. Ce qui ne garantit toutefois pas le retour de Vanwall en WEC dans un futur proche, une décision qui incombe au comité de sélection du WEC de l'ACO, et de la FIA. D'autant que le WEC commence déjà à rencontrer des problèmes de capacité de sa grille, alors qu'un nouveau point de règlement imposé à chaque constructeur d'aligner deux hypercars par course à partir de 2025.

Nul doute quoi qu'il en soit que le litige entourant l'utilisation du nom Vanwall a pesé dans la balance pour rejeter la candidature de l'équipe Kolles pour le championnat WEC en 2024, en plus du déficit de performance de son hypercar, que la structure de Colin Kolles associait au manque de puissance du moteur Gibson.

Kolles a annoncé en avril dernier son intention de revenir en WEC avec deux Vanwall Vandervell 680 rénovées, et converties au moteur turbo Pipo, qui équipait la Glickenhaus 007 en 2021 et 2022.