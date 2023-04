Kvyat rejoint Grosjean chez Lamborghini en LMDh

Charger le lecteur audio

Passé par le giron Red Bull en Formule 1, Daniil Kvyat défendra l'année prochaine les couleurs de Lamborghini en WEC et en IMSA. Le pilote russe devient dès à présent pilote d'usine du constructeur italien et participera aux essais de développement du prototype LMDh développé en partenariat avec Ligier Automotive.

Âgé de 28 ans et aujourd'hui sous licence italienne en sport automobile, il est le quatrième pilote enrôlé par Lamborghini pour ce programme LMDh, dont l'exploitation sera confiée en 2024 à l'équipe Iron Lynx. Il rejoint ainsi Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli et Romain Grosjean. Entre-temps, il dispute cette année le FIA WEC dans la catégorie LMP2 avec Prema, équipe dont l'actionnariat est le même qu'Iron Lynx et qui sera un partenaire technique de Lamborghini en prototype.

"Nous sommes très heureux d'accueillir Daniil chez Lamborghini et nous pensons qu'il sera un atout important pour notre projet LMDh au cours de l'année 2023", annonce Giorgio Sanna, directeur de Lamborghini Squadra Corse. "Le rôle principal de Daniil sera de travailler étroitement avec nos ingénieurs et mécaniciens sur le prototype qui fera ses débuts l'an prochain. Compte tenu de sa grande expérience dans d'autres disciplines, je suis convaincu qu'il tiendra un rôle crucial pour nous permettre de nous lancer en 2024."

La future Lamborghini LMDh sera propulsée par un nouveau V8 bi-turbo développé en interne par le constructeur italien. Les premiers tours du prototype sont attendus dans le courant de l'été. L'objectif sera d'engager une voiture en WEC et l'autre en IMSA avec Iron Lynx, même s'il est peu probable de voir l'équipe débuter dès les 24 Heures de Daytona en janvier 2024. Quant à la répartition des pilotes entre les deux championnats, elle n'a pas encore été discutée.

"Lamborghini est une marque italienne emblématique, qui a une immense histoire dans le monde de l'automobile, et ayant grandi en Italie, c'est une source de fierté supplémentaire pour moi", confie Daniil Kvyat à son arrivée. "Nous espérons atteindre ensemble de nombreux objectifs et je les remercie pour la confiance qui m'a été accordée. J'ai hâte de commencer à travailler sur le projet LMDh dans le courant de l'année."

