Lilou Wadoux devient pilote officielle Ferrari

Nouveau cap pour Lilou Wadoux. À 21 ans, la Française va se lancer dans une seconde saison de WEC, après des performances encourageantes l'an passé dans la catégorie LMP2 : au volant de l'Oreca engagée par Richard Mille Racing Team, elle a enregistré quatre arrivées dans le top 8 en six courses, avec ses partenaires Charles Milesi, Sébastien Ogier (jusqu'aux 24 Heures du Mans) et Paul-Loup Chatin (après la manche sarthoise).

2023 sera le théâtre d'un projet différent. Wadoux va évoluer dans l'unique catégorie GT demeurant en Championnat du monde d'Endurance, à savoir le GTE Am, puisque le GTE Pro a disparu fin 2022. À cette occasion, elle rejoint l'écurie AF Corse et devient surtout pilote officielle Ferrari Competizioni GT. Elle est la première femme à représenter la marque au cheval cabré dans ce contexte.

"Je suis ravie et incroyablement fière de rejoindre la famille Ferrari", se réjouit la native d'Amiens. "Devenir pilote officielle est un rêve devenu réalité et entraîne de grandes responsabilités. Cependant, travailler dur paye toujours, et je ferai de mon mieux pour remercier les personnes qui croient en moi depuis le début. Ce nouveau poste est un cap important dans ma jeune carrière, mais je suis prête à tout donner et à représenter l'une des marques les plus célèbres au monde."

Lors du rookie test organisé à Bahreïn en novembre dernier, Wadoux avait pu prendre le volant de la Toyota GR010 Hybrid couronnée en Hypercar mais aussi de la Ferrari 488 GTE, précisément le bolide qu'elle va piloter cette saison. Elle retrouvera dans la voiture #83 le revenant Luís Pérez Companc, de 30 ans son aîné, ainsi qu'un autre pilote dont l'identité n'est pas encore révélée.

Rappelons que la plupart des pilotes officiels Ferrari en GTE Pro ont été promus dans le programme Hypercar de la structure de Maranello pour 2023. Ainsi, Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen se partageront la 499P numéro 50, tandis que la #51 sera confiée à Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi.