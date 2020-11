LMDh : Porsche travaille toujours malgré l'annonce d'Audi

Premier constructeur à avoir manifesté un intérêt prononcé pour le LMDh au point de lancer une sérieuse étude en interne, Porsche continue son bonhomme de chemin. Le constructeur allemand est toujours "dans la phase d'évaluation" telle qu'elle a été annoncée en mai dernier et à terme, l'espoir de la marque reste de faire son retour au plus haut niveau de l'Endurance.

Fer de lance des grandes heures du LMP1 entre 2014 et 2017, Porsche a depuis quitté la catégorie pour s'engager en Formule E, tout en maintenant sa présence en LMGTE. Néanmoins, l'annonce d'une convergence entre IMSA et ACO avec à la clé des LMDh qui pourraient courir aux côtés des nouvelles Hypercars à partir de 2022 a titillé les envies de la marque. Cette réglementation présente un avantage économique indéniable, s'appuyant notamment sur des châssis LMP2 et un système hybride standardisé. Il y a six mois, Porsche a débuté une "étude conceptuelle", commandée par le conseil d'administration. Ce dernier devra prochainement trancher quant à la viabilité du projet et la possibilité de lui donner une suite.

Lire aussi : Audi va quitter la Formule E et prépare son retour aux 24H du Mans !

Appartenant au groupe Volkswagen, Porsche vit sous le même toit qu'Audi. Or la marque aux anneaux vient d'annoncer son intention de lancer également un projet LMDh. Cette perspective peut-elle nuire aux ambitions de Porsche ? "Non", tranche un porte-parole de la marque auprès de Mortorsport.com. "Pour nous, il est toujours vrai que nous sommes dans la phase d'évaluation. En d'autres termes, c'est en gros ce qu'Audi commence à faire maintenant. Et non, nous ne sommes clairement pas sortis du jeu."

Après avoir vu Audi et Porsche ferrailler en LMP1 par le passé, puis se retrouver aujourd'hui en Formule E – jusqu'au départ annoncé du premier cité fin 2021 –, peut-on les imaginer se livrer bataille en LMDh ? Pour l'heure, rien ne semble exclu.

"Jusqu'à présent, nous avions été les seuls à avoir exprimé un intérêt", rappelle le porte-parole de Porsche. "Et nous sommes toujours intéressés. L'annonce d'Audi ne change pas ça. Tout le reste est sujet à une décision du conseil d'administration. Nous espérons toujours pouvoir prendre une décision dès que possible. Après tout, un engagement passe par une bonne durée de préparation avec les partenaires, particulièrement pour le châssis, pour l'adaptation du système hybride standard et pour le choix du groupe propulseur idéal. Cela prend beaucoup de temps. Nous continuons à voir le LMDh d'un bon œil. Nous continuons à travailler sur un concept possible et nous espérons pouvoir passer à la seconde phase aussi vite que possible."

Propos recueillis par Heiko Stritzke