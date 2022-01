Le Mans et Daytona renomment des chicanes au nom de l'autre

Charger le lecteur audio

La chicane "Bus Stop" du circuit routier de Daytona sera renommée "The Le Mans Chicane" et la première chicane de la ligne droite des Hunaudières sera désormais connue sous le nom de "Chicane Daytona". Cet accord réciproque a été décrit comme un renforcement des relations entre les organisateurs des deux circuits.

Les vibreurs du Bus Stop ont déjà été peints dans les mêmes couleurs bleu et jaune que celles utilisées sur le circuit sarthois, tandis que ceux de la première chicane de Mulsanne imiteront les couleurs jaunes prédominantes des vibreurs du Daytona International Speedway.

L'annonce de ce vendredi fait suite à la convergence des règles pour 2023 – et à une prolongation de 10 ans du partenariat – entre la catégorie supérieure des prototypes d'IMSA (qui sera désormais connue sous l'acronyme GTP, pour Grand Touring Prototype) et du Championnat du monde d'Endurance dont l'organisateur des 24 Heures du Mans, l'Automobile Club de l'Ouest, est le promoteur.

Le président de I'IMSA, John Doonan, a déclaré : "L'esprit de collaboration entre l'IMSA et l'ACO et leurs 24 Heures respectives est plus fort que jamais. Après la convergence historique entre nos catégories reines, la prolongation de notre partenariat pour la décennie à venir et désormais cet échange de noms de chicanes, nous marquons ensemble le début d'une nouvelle ère, inédite, de l'Endurance."

Le président de l'ACO, Pierre Fillon, a révélé que l'idée avait germé avec Doonan et le directeur général de l'IMSA, Jim France, lors de la classique mancelle à l'été dernier. "Depuis notre accord début 2020 et la création d’une catégorie commune des deux côtés de l’Atlantique, de nombreuses annonces historiques se sont produites. La convergence LMH-LMDh, le renouvellement de notre alliance stratégique pour les dix prochaines années… La relation ACO/IMSA permet de bâtir un futur commun pour l’Endurance et cet acte symbolique vient sceller notre amitié."

Les chicanes de la ligne droite des Hunaudières ont porté le nom d'un certain nombre d'entreprises depuis 1990, date à laquelle elles ont été ajoutées à ce tronçon de plus de 6 km de route publique qui était autrefois l'axe principal entre les villes du Mans et de Tours. Playstation, la licence de jeux vidéo Forza et la chaîne de services autoroutiers L'Arche ont parrainé la première des deux chicanes au cours des 30 dernières années.