WEC

McLaren intègre Grégoire Saucy à son équipe Hypercar en WEC pour la saison 2027

Saucy devient le cinquième pilote à rejoindre le futur programme Hypercar de McLaren

Francesco Corghi

Mis à jour: 4 nov. 2026, 15:06

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McLaren Racing a promu Grégoire Saucy à un poste de titulaire à temps plein au volant de sa MCL-HY Hypercar, en vue des débuts de l'équipe dans le Championnat du monde d'Endurance en 2027.

Le jeune pilote suisse, qui a débuté sa carrière en sport-prototypes au volant d'une Oreca LMP2 pour United Autosports en European Le Mans Series et aux 24 Heures du Mans, a rejoint l'effectif de l'équipe basée à Woking il y a quelques années. Il a d'abord acquis de l'expérience au volant de la 720S en LMGT3, avant de participer au développement de la LMDh à châssis Dallara.

Saucy est en réalité au volant du prototype hybride de la marque britannique depuis ses premiers tours de roue à Varano de' Melegari. Il a d'abord partagé le volant avec Mikkel Jensen, avant de travailler progressivement avec les autres pilotes officiels qui ont rejoint le programme : Laurens Vanthoor, Leonardo Fornaroli et Alex Lynn.

Le dernier nom attendu pour compléter l'effectif est celui de Malthe Jakobsen, qui quittera Peugeot à l'issue de la finale de Monza ce week-end.

Grégoire Saucy, McLaren MCL-HY test a Imola

Photo de: McLaren

"Je suis aux anges de bénéficier de cette opportunité. Lorsque j'ai rejoint l'équipe Hypercar de McLaren pour sa saison de développement, j'espérais que cela pourrait déboucher sur un poste de titulaire à temps plein, mais je savais que le marché des pilotes comptait de nombreux talents expérimentés. Je suis resté concentré, j'ai travaillé dur et je me suis rapidement adapté à la MCL-HY", a déclaré Saucy.

"J'ai adoré chaque instant passé avec cette équipe : les exigences sont extrêmement élevées, les personnes qui la composent sont toujours prêtes à apporter leur soutien et l'ambiance est fantastique. J'ai hâte de poursuivre cette aventure. Merci à Zak de m'avoir intégré au programme de développement des pilotes de McLaren et à James de m'avoir accordé cette opportunité."

McLaren MCL-HY, Test a Imola

Photo de: McLaren

James Barclay, directeur de l'équipe Hypercar de McLaren, a ajouté : "La promotion de Grégoire illustre parfaitement l'objectif du programme de développement des pilotes de McLaren : repérer des talents exceptionnels, les accompagner dans leur progression et leur offrir une véritable voie d'accès à un baquet de pilote officiel."

"Il nous a impressionnés tout au long du programme d'essais de la MCL-HY, par sa vitesse, son approche méthodique au sein de l'équipe et ses progrès au fil de ce programme d'essais intensif. Il a mérité cette opportunité et nous sommes impatients de le voir franchir cette nouvelle étape de sa carrière avec McLaren."

Associé à Ben Hanley et Griffin Peebles, Saucy a récemment décroché le titre ELMS 2026 au volant d'une voiture de United Autosports. L'équipe anglo-américaine, dont le PDG de McLaren Racing Zak Brown est copropriétaire, sera le partenaire officiel du constructeur britannique pour son arrivée en Hypercar.

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